Holzdübel statt Nägel: An der Weißen Düne auf Norderney werden die freigelegten Wrackteile fotografiert. Aus den Serienbildern soll ein 3D-Modell der Fundstelle entstehen.

Im Spülsaum der Weißen Düne auf Norderney liegen dicke Eichenplanken, das größte Stück 5,5 Meter lang. Nägel oder Schrauben sucht man darin vergeblich.



Das Holz wurde mit Holzdübeln verbunden. „Es handelt sich um ein historisches Schiff, ganz ohne Metallteile“, sagte Grabungstechniker Matthias Oetken vom Archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Wrack an der Weißen Düne: zwei Teile, 100 Meter auseinander

Aufgetaucht sind die Hölzer nach einem Hochwasser in den vergangenen Tagen. Das Team aus Aurich fand zwei Wrackteile, eines etwa 5,5 mal 2 Meter groß, das andere etwa 2 mal 2 Meter.



Zwischen den beiden Fundstellen liegen rund 100 Meter. Ob die Teile zu einem Schiff gehören oder zu zwei verschiedenen, lässt sich laut Oetken noch nicht sicher sagen.

Bergung bei Ebbe: Wettlauf gegen die Flut

Die Grabungstechniker legten die Planken am Vormittag bei Ebbe frei, im Schnellverfahren. Bei der nächsten Flut wären die Teile womöglich wieder unter Wasser verschwunden.



Parallel entstanden Serienfotos, aus denen später ein 3D-Modell der Fundstelle werden soll. Die Technischen Dienste der Stadt Norderney halfen mit einem Radlader. Vorerst lagern die Hölzer auf der Insel.

Wie alt ist das Schiff von Norderney?

Eine Datierung gibt es noch nicht. Oetken hält es für wahrscheinlich, dass das Schiff mehr als 100 Jahre alt ist. Genaueres soll nun ein Schiffsarchäologe herausfinden.



Ungeklärt ist auch, wie das Wrack an den Strand kam. Die See könnte die Teile angespült haben. Ebenso möglich ist, dass sie im Sand lagen und erst jetzt freigespült wurden – beides hält Oetken für denkbar.

Sturmfluten tragen die Weiße Düne ab

An der Weißen Düne, einem der bekanntesten Badestrände Niedersachsens, hat das Meer in den vergangenen Wochen bei Sturmfluten erneut Teile des Strandes abgetragen.



Der Abschnitt kämpft schon länger mit dem Sandverlust. Der Landesbetrieb NLWKN schätzte den Rückgang der Düne dort nach früheren Sturmfluten auf mehr als sechs Meter.

Schon im Juli: 300 Jahre altes Wrack auf Norderney

Es ist der zweite Wrackfund auf der Insel binnen weniger Monate. Im Juli waren Bauarbeiter am Nordstrand, einige hundert Meter weiter östlich, auf ein mutmaßlich bis zu 300 Jahre altes Holzschiff gestoßen.



Entdeckt wurde es beim Verlegen von Seekabeln, die Offshore-Windparks in der Nordsee anbinden. Der Netzbetreiber Amprion unterbrach die Arbeiten am Strand damals vorübergehend.



Experten gehen von einem niederländischen Schiff aus dem 17. oder 18. Jahrhundert aus, etwa 15 Meter lang und fünf Meter breit. Einige Teile kamen zur Untersuchung aufs Festland, der Großteil blieb im Boden.



Die Leiterin des Archäologischen Dienstes, Sonja König, nannte den Sommerfund damals besonders spannend. An Niedersachsens Küste seien bislang nur wenige Wracks aus dieser Zeit gefunden und dokumentiert worden.

Hängen die Wrackfunde auf Norderney zusammen?

Nach bisherigem Stand nicht. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Funden sehe man derzeit nicht, sagte Oetken.



Ob auch das neue Wrack aus der Zeit der niederländischen Segelschiffe stammt oder deutlich jünger ist, muss die Datierung zeigen. Bis dahin bleibt das Schiff ohne Nägel ein Rätsel der Weißen Düne.

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