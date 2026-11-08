Kein Elfmeter! Wolfsburg frustriert und Hertha BSC singt fröhlich weiter

Der Traum von den 100 Punkten lebt weiter. Nach dem 2:1 (2:0) im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg steht Hertha BSC nach elf Spieltagen bei 31 Zählern. Rechnerisch ist die magische Marke damit noch immer erreichbar. Dass die Berliner ihre außergewöhnliche Saison fortsetzen können, lag jedoch auch an einer Szene, die bei den Gästen für großen Unmut sorgte und noch lange Gesprächsstoff liefern dürfte.

Kolbe traf Shiogai, aber einen Elferpfiff gab es nicht

Die Entscheidung fiel praktisch mit dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit (90.+4) traf Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe (29) den Wolfsburger Angreifer Kento Shiogai (21) bei einem Zweikampf im Strafraum von hinten an der Wade. Der Japaner kam bei seinem Schussversuch zu Fall. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck (39) entschied jedoch sofort auf Weiterspielen. Auch aus dem Kölner Videokeller kam kein Signal. VAR Nicolas Winter (34) sah offenbar keinen Grund für einen Eingriff. Der Pfiff blieb aus, die Szene wurde nicht überprüft.



Für Hertha hatte diese Entscheidung enorme Bedeutung. Wäre Wolfsburg in der Schlussphase noch zu einem Strafstoß gekommen und hätte ausgeglichen, wären die Berliner lediglich auf 29 Punkte gekommen. Nach dem 0:0 bei Holstein Kiel wäre es bereits das zweite Remis der Saison gewesen. Die Rechnung hinter dem inzwischen legendären Fangesang „Einhundert Punkte, Hertha BSC“ wäre nicht mehr aufgegangen. Mit 23 Siegen aus den verbleibenden 23 Spielen wären insgesamt nur noch 98 Punkte möglich gewesen. Durch den Erfolg bleibt die 100-Punkte-Marke dagegen zumindest theoretisch weiter erreichbar.

Wolfsburg-Trainer Strobl: „Ein klarer Elfer!“

Während die Berliner jubelten, machte sich auf Wolfsburger Seite Frust breit. Shiogai reklamierte nach der Situation heftig, fasste den Schiedsrichter an und sah dafür die Gelbe Karte. Für Trainer Tobias Strobl (39) war die Sache nach dem Abpfiff eindeutig. „Für mich ist es ein klarer Elfmeter, was für mich völlig unverständlich ist, dass er sich das nicht anschaut. Also, das ist eine Situation, die muss ich mir anschauen. Und dann, wenn er so entscheidet, dann bin ich auf die Argumentation gespannt. Aber es nicht mal anzuschauen, das fand ich so ein bisschen fatal in diesem Moment, weil am Ende des Tages ist ein Topspiel und da entscheiden genau diese Kleinigkeiten.“



Auch Hertha-Trainer Stefan Leitl (49) machte keinen Hehl daraus, dass ein Elfmeterpfiff vertretbar gewesen wäre. „Ich glaube, wenn es Elfmeter gibt und er pfeift, brauchen wir uns nicht beschweren“, sagte der Coach. Gleichzeitig verwies er auf die Bewertung der Szene durch den Videoassistenten: „Jetzt hat er nicht gepfiffen. Es kommt danach kein Hinweis, dann ist es keine klare Fehlentscheidung und somit kein Elfmeter.“

Darum schritt der VAR nicht ein

Genau an diesem Punkt lag offenbar die Argumentation der Unparteiischen. Zwar war ein Kontakt zwischen Kolbe und Shiogai erkennbar, doch nach Ansicht des VAR reichte dieser nicht aus, um die Entscheidung des Schiedsrichters als klare Fehlentscheidung einzustufen. Damit blieb der Ermessensspielraum auf dem Feld unangetastet. Eine Korrektur blieb aus.



Für Hertha war die Diskussion wenige Augenblicke später zweitrangig. Mit dem Schlusspfiff entlud sich die Stimmung im Olympiastadion. Die Mannschaft zog wie immer in die Ostkurve und stimmte gemeinsam mit den Fans den Soundtrack dieser Saison an: „Wir werden ungeschlagen sein, einhundert Punkte, Hertha BSC!“



Der Song stammt vom Berliner Songwriter Philipp Dittberner (36), basiert auf der Melodie von „Sieben Tage lang“ der niederländischen Gruppe Bots und hat sich in den vergangenen Wochen weit über die Hauptstadt hinaus verbreitet. Inzwischen gehört das Lied nicht nur auf die Tribünen, sondern auch zum Alltag der Mannschaft. Selbst in der Kabine wird es regelmäßig gespielt.



Die Berliner hatten in den vergangenen Jahren selbst mehrfach über strittige VAR-Eingriffe geklagt hatten und sich regelmäßig benachteiligt fühlten. Diesmal schlug das Pendel in die andere Richtung aus. Ob gerecht oder nicht, wird weiter diskutiert werden. Am Ergebnis ändert das nichts. Hertha gewann 2:1, behauptete die Tabellenführung und hält den Traum von den 100 Punkten am Leben.

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