Hessens AfD-Chef Lambrou hatte sich zu Israels Existenzrecht bekannt. Ein Bundestagsabgeordneter hielt auf X dagegen.

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Kay Gottschalk (60) sitzt für die AfD im Bundestag – seinen Post zum Existenzrecht von Nationen hat er inzwischen gelöscht.

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk (60) hat auf der Plattform X bestritten, dass Nationen ein Existenzrecht haben – explizit auch Israel. Den Beitrag hat er inzwischen gelöscht. Er war eine Antwort auf ein Bekenntnis seines Parteikollegen Robert Lambrou (59) zum Staat Israel.

„Es gibt kein ‚Existenzrecht‘ für irgendeine Nation“, schrieb Gottschalk. Jeder Staat sichere sich dieses Recht selbst, indem er souverän Politik mache. Für ihn stehe Deutschland bei allen Überlegungen an erster Stelle: „Wir sind uns selbst und unserem Volk verpflichtet.“

Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den gelöschten Beitrag berichtet und ein Bildschirmfoto davon gezeigt. Warum Gottschalk den Post gelöscht hat, steht nicht in dem Bericht.

Hessens AfD-Chef Lambrou: Bekenntnis nach Israel-Reise

Lambrou führt die AfD in Hessen. Er war mit einer Delegation nach Israel gereist und hatte danach auf X geschrieben, wie sehr ihn die Begegnungen mit Israelis beeindruckt hätten.

„Aus unserer #Geschichte erwächst auch eine Verantwortung, für ihre #Sicherheit und ihr #Existenzrecht einzustehen“, schrieb er. Gottschalk, früher Vize der Bundespartei, widersprach mit seinem Post genau diesem Satz.

Vanessa Emde: Fast derselbe Satz bei der Berliner Linken

Gottschalks Worte ähneln einer Aussage der Berliner Linken-Abgeordneten Vanessa Emde (45). Sie erklärte im Mai 2026: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten. Menschen haben ein Recht zu existieren.“ Der Satz wird als Absage an Israels Existenzrecht verstanden und hat bundesweit Empörung ausgelöst.

Am heutigen Dienstag stimmen die 44 Abgeordneten der Berliner Linksfraktion ab 15 Uhr geheim über Emdes Ausschluss ab. SPD und Grüne, mit denen die Linke regieren will, fordern ihn ohne Bedingungen. Bleibt Emde in der Fraktion, scheitert das rot-grün-rote Bündnis, bevor es überhaupt begonnen hat.

Höcke, Tillschneider, Gedeon: Frühere Streitfälle in der AfD

In der AfD gab es indes schon früher Debatten über Israel. Sie sind aber nicht mit Gottschalks Satz gleichzusetzen. Björn Höcke verlangte im Juni 2025 im Thüringer Landtag, Deutschland solle sich im Nahostkonflikt nicht „historisch und moral-politisch“ binden lassen.

Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt um Hans-Thomas Tillschneider wollte 2024, dass sich Menschen bei der Einbürgerung nicht mehr ausdrücklich zu Israels Existenzrecht bekennen müssen. Den damaligen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon warf die Partei im März 2020 hinaus und nannte seine Positionen „israelfeindlich und antisemitisch“. Israels Existenzrecht hatte Gedeon 2017 in einem Parteitagsantrag allerdings bejaht.

Juni 2025: AfD-Bundestagsfraktion stellte sich hinter Israel

Die AfD-Bundestagsfraktion erklärte im Juni 2025 ausdrücklich, dass sie das Existenzrecht Israels unterstützt. Gottschalks Post widerspricht damit der erklärten Linie seiner eigenen Fraktion.

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