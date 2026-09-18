Kein FEX mehr ab Hauptbahnhof: So schwierig wird 2027 die Fahrt zum BER

Wochenlang enden die Flughafenzüge künftig schon in Südkreuz. Später fällt auch die S-Bahn zum BER aus – ausgerechnet mitten in den Sommerferien. Ein Überblick über alle Sperrungen.

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Zügig zum Flughafen: Mit dem FEX und der Linie RE20 dauert die Fahrt vom Hauptbahnhof zum Hauptstadt-Airport 22 bis 24 Minuten.

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Mit dem Flughafen-Express von Berlin zum BER: Das wird im kommenden Jahr schwieriger. Auf der stark genutzten Regionalzugstrecke zum Hauptstadt-Airport führen Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) im kommenden Jahr zu Einschränkungen.

„Im Zeitraum Mitte Februar bis Anfang April 2027 ist aufgrund von Einschränkungen in Berlin Hauptbahnhof (tief) mit einer Einkürzung des Linienlaufs des FEX und des RE20 zu rechnen“, teilte Verkehrs-Staatssekretär Arne Herz mit. „Die Züge werden dann voraussichtlich in Berlin Südkreuz statt in Berlin Hbf (tief) beginnen und enden.“

Derzeit beginnen die roten Doppelstockzüge im Hauptbahnhof. Auch der erste Zwischenhalt, unter dem Potsdamer Platz, würde wegfallen. CDU-Landespolitiker Herz antwortete auf eine Anfrage des AfD-Verkehrspolitikers Rolf Wiedenhaupt. Anlass der Maßnahme sind Bauarbeiten im unteren Teil des Berliner Hauptbahnhofs. Sie werden auch andere Verkehrsangebote betreffen, hieß es.

Auch Fahrgäste aus Grünau sind betroffen

Weitere Sperrungen betreffen die Regionalbahnlinien RB24 aus Eberswalde und RB32 aus Oranienburg. Sie erschließen vor allem den Osten Berlins. Die Züge, die unter anderem in Hohenschönhausen, Lichtenberg, Ostkreuz und Schöneweide halten, stoppen vom 5. bis 14. Mai sowie vom 28. Mai bis 11. Juni 2027 nicht am Flughafen BER.

Auch die S-Bahn-Verbindung zum Hauptstadt-Flughafen wird im kommenden Jahr unterbrochen. Das betrifft auch S-Bahn-Fahrgäste nach Schöneweide, Adlershof und Grünau. Die Verbindung zwischen Baumschulenweg und den BER wird vom 9. Juli bis 9. August 2027 gesperrt. Vom 10. August bis 16. August 2027 konzentriert sich die Sperrung auf Treptower Park/ Neukölln – Schöneweide.

Betroffene Fahrgäste müssen auf andere Strecken oder auf den Schienenersatzverkehr, kurz SEV, ausweichen.

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