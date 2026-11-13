„Kein Sebastian Lege, keine Show“: Neuer ZDF-„besseresser“ Tim Armann erntet Kritik

Sebastian Lege verlässt das ZDF, Tim Armann übernimmt bei „besseresser“. Doch der Nachfolger kommt nicht bei allen Zuschauern gut an, dabei ist er als Food-Influencer bereits sehr erfolgreich.

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Sebastian Lege geht, ein Content Creator kommt: Das ZDF hat verraten, wer die Lücke im Food-Format „besseresser“ füllt. Nachfolger des Lebensmittelexperten Lege wird Tim Armann, den die Netzgemeinde bereits von seinem Kanal „Brot mit Ei“ kennt.



Armann, gelernter Koch, hat allein auf Instagram mehr als 500.000 Follower. Auf Social Media wurde das neue Gesicht des ZDF-Erfolgsformats bereits vorgestellt: Armann unterstütze ab jetzt das Team auf allen Kanälen, heißt es.

Sebastian Lege wechselt zu RTL

Sebastian Lege verlässt das ZDF nach 13 Jahren zum Jahresende. Ab 2027 arbeitet er exklusiv für die RTL-Gruppe, wo er mit „Lege kommt auf den Geschmack“ bereits zu sehen war. „besseresser“ geht ohne ihn weiter, im Fernsehen und auf YouTube. Zum Team vor der Kamera gehören weiterhin Florian Reza, Lilly Temme und Nelson Müller.

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Lege hatte dem ZDF vor seinem Weggang vorgeworfen, der Sender habe neue Formatideen blockiert und ihn unter Druck gesetzt, moderativ „auf gewisse Dinge noch mehr draufzukloppen“. Das ZDF hatte dieser Darstellung gegenüber der Berliner Zeitung widersprochen.

Leges Nachfolger Tim Armann ist dem Publikum schon bekannt: Zu Jahresbeginn trat er als Experte im YouTube-Kanal von „besseresser“ auf. Auf Instagram zeigt er einfache Rezepte und Küchentricks, nach eigenen Worten beschäftigt er sich den ganzen Tag mit Essen.

Erste Folgen: So reagieren Zuschauer

Inzwischen hat Armann erste Beiträge gedreht, etwa zum Subway-Chicken-Teriyaki und zur Currywurst. Sein Ansatz: Er nimmt beliebte Fast-Food-Klassiker und Industrieprodukte unter die Lupe und versucht, sie in einer besseren Variante selbst nachzukochen.

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Mit unkomplizierten Rezepten, hilfreichen Küchentricks und einer guten Portion Humor hat sich Tim Armann auch im Netz eine große Fangemeinde aufgebaut.



Durch „Brot mit Ei“ erreicht er Tausende Kochfans, setzt statt auf komplizierte Gerichte und schwer erhältliche Zutaten in seinen Videos auf Rezepte, die sich auch ohne Profiküche nachkochen lassen.

Zu viel Tempo, zu übertrieben: Nicht allen Zuschauern gefällt Armanns Stil

Doch kann er auch die eingefleischten „besseresser“-Fans vom ZDF überzeugen? Das muss sich erst noch zeigen. Armanns erste Videos stoßen noch auf gemischte Resonanz.

Unter dem Currywurst-Video etwa heißt es in den Zuschauerkommentaren: „Ohne Sebastian Lege gucke ich mir den Senf wohl nicht mehr an.“ Und: „Ohne Lege zum Schlafen.“

Auf Nachfrage des Senders, was der Neue denn besser machen könne, bemängeln User vor allem das viele „Gelaber“ und mangelnden Erkenntnisgewinn. Manchen kommt der Wahlberliner zu hibbelig und übertrieben rüber, er könne ein wenig das Tempo rausnehmen: „Könntet ihr den Duracell-Hasen wieder runterregeln?“

„Besseresser ohne Lege ist einfach nicht dasselbe“, schreibt ein anderer Zuschauer. Der wichtige Teil seiner Shows seien die Nachbauten von Produkten der Lebensmittelindustrie gewesen: „So kann man sich auch wahllos Rezept-Videos anschauen. Kein Lege, keine Show!“

Es gibt aber auch Verteidiger von Tim Armann. Er mache seine Sache gut und solle doch seinen Vorgänger auch gar nicht kopieren, meint die Gegenseite. „Also ich find's gut. Infos, Tipps, Tricks und ein bisschen Humor dabei. Plus entsprechend an die heutige Zeit und Zielgruppe angepasst.“

Als versöhnlicher Abschluss mag dieser Kommentar gelten: „Tim kann Lege einfach nicht ersetzen. Muss er aber auch nicht, seine freundliche, charmante Art bringt einen ganz neuen Wind bei euch rein.“

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