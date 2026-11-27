Seit 22 Jahren lebt Ramona Urban in der Greifswalder Straße 87 in Pankow. Doch die Zustände in ihrem Wohnhaus haben sich zunehmend verschlechtert, sagt sie. Wiederkehrende Rohrbrüche, Heizungsausfälle und ein unzuverlässiger Fahrstuhl machen ihr den Alltag schwer. Für die 64-Jährige eine Belastung.



Ramona Urban leidet unter chronischen Schmerzen sowie Herzproblemen und bezieht Erwerbsminderungsrente. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen verbringt sie viel Zeit zu Hause. „Ich kann leider nicht so viel machen und ich sitze viel in meinem Zimmer“, erzählt sie. Unterstützung bekommt sie von ihrem Sohn und der Nachbarschaftshilfe. Teilweise ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen.



Urban wohnt in der neunten Etage eines 14-stöckigen Wohnhauses. Sie braucht deshalb dringend einen funktionierenden Fahrstuhl. Doch dieser sei immer wieder außer Betrieb und der zweite soll momentan saniert werden, beklagt sie.

Beim letzten Ausfall war neben dem Hinweisschild „Außer Betrieb“ zusätzlich die Aufschrift „Benutzen auf eigene Gefahr“ angebracht. „Die Gewobag hat sich damit abgesichert“, glaubt sie. Trotz der Hinweise hätten die Bewohner den Aufzug weiterhin genutzt, unter anderem weil sich Ärzte in der fünften Etage befinden. Urban habe die Gewobag auf das noch angebrachte Schild hingewiesen und die Antwort erhalten, dass mit dem Fahrstuhl alles in Ordnung sei.



Doch vor wenigen Tagen soll erneut eine Person im Aufzug stecken geblieben sein und herausgeholt werden müssen. Am nächsten Tag sei der Fahrstuhl repariert worden. Trotzdem leuchte das Schild „Nicht betriebsbereit“ weiterhin. „In meinen Augen ist es nicht fahrträchtig und ich traue mich auch nicht damit zu fahren“, erklärt Urban.

Der Fahrstuhl in der Greifswalder Straße 87: Obwohl er laut Bewohnerin wieder repariert wurde, leuchtet weiterhin die Anzeige „Außer Betrieb“. © privat

Rohrbrüche gehören offenbar zum Alltag in der Winterzeit

Doch der Fahrstuhl ist nicht das einzige Problem. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Situation im Haus dramatisch verschlechtert. „Jedes Jahr haben wir hier Probleme, sei es Rohrbrüche, Heizungsausfälle oder kein Wasser“, erzählt sie. Ihrer Meinung nach würden die Schäden lediglich notdürftig repariert, anstatt die Ursachen dauerhaft zu beheben.



Seit dem 13. November 2026 soll es in ihrer Wohnung und weiteren Haushalten kein warmes Wasser mehr geben. Grund sei ein erneuter Rohrbruch. Einen ähnlichen Vorfall habe es bereits im Januar gegeben. „Ich kann weder duschen, noch meine Haare waschen“, sagt sie.



Als am Montag zusätzlich die Heizung ausgefallen sei, musste sie auch noch frieren. Wie viele andere Bewohner besorgte sie sich einen Heizlüfter. Seit dem 23. November bekomme sie dafür eine Stromkostengutschrift von fünf Euro pro Tag von der Gewobag. Sie befürchtet trotzdem höhere Abschlagszahlungen.

Der Eingang des Wohnhauses in der Greifswalder Straße 87. Neben der seit dem 22. November defekten Klingelanlage gibt es im fünften Stock auch Arztpraxen, die für die Bewohner über den Fahrstuhl erreichbar sein müssen. © privat

„Damit sie sich einfach richtig um das Haus kümmern“

Dass die Rohrbrüche vor allem mit Beginn der kalten Jahreszeit wieder auftreten sollen, kann Urban kaum noch nachvollziehen. „Es ist gerade kalt geworden und schon platzt wie jedes Jahr wieder ein Rohr.“



Ihr Wunsch an die Gewobag ist deshalb klar: Die Probleme sollen endlich dauerhaft behoben werden. Die Rohre müssten richtig repariert und das Haus insgesamt besser instand gehalten werden. Sie möchte nicht, dass die Bewohner schon in wenigen Wochen wieder ohne Heizung oder warmes Wasser dastehen.



Nach 22 Jahren in dem Haus wünscht sich Ramona Urban vor allem, sich in ihrer eigenen Wohnung wieder auf die grundlegende Versorgung verlassen zu können. Denn für sie geht es längst nicht mehr nur um einzelne Reparaturen, sondern um ein Stück Lebensqualität.

Stellungnahme der Gewobag

Auf Anfrage räumt das landeseigene Wohnungsunternehmen Gewobag ein, dass die Leitungen im Gebäude aufgrund ihres Alters zunehmend anfällig für Schäden sind. Um weiteren Rohrbrüchen vorzubeugen, sei daher eine umfassende Sanierung der Leitungsstränge geplant. Unabhängig davon arbeite man derzeit mit technischen Dienstleistern daran, die akuten Probleme dauerhaft zu beheben. Bald sollen weitere Reparaturen die Warmwasserversorgung wiederherstellen und die Druckerhöhungsanlage überprüft werden. Während die Wärmeversorgung laut Unternehmen derzeit läuft, sollen Fachfirmen in der kommenden Woche zudem die Heizungssteuerung prüfen und optimieren.



Auch für die weiteren Mängel stellt die Gewobag Lösungen in Aussicht: Die gestörte Klingelanlage soll kurzfristig repariert werden. Bei den beiden Aufzügen verweist das Unternehmen auf eine laufende, gestaffelte Modernisierung – während ein Lift außer Betrieb ist, stehe der zweite zur Verfügung und werde erst saniert, wenn der erste wieder abgenommen wurde.



„Wir bedauern die wiederholten Beeinträchtigungen und sind uns der damit verbundenen Belastungen für unsere Mieterinnen und Mieter bewusst“, teilt ein Sprecher der Gewobag mit. Man informiere über Aushänge sowie im direkten Gespräch und biete je nach Einzelfall Unterstützung an – darunter Mietminderungen, Trinkwasserbereitstellung sowie die Kostenübernahme für Heizgeräte, Mehrstrom oder im Bedarfsfall Hotelunterbringungen.

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