Sie fliegt, verlässt ihren Körper, entfernt sich von der Erde, strebt einem hellen Licht entgegen. Ein tiefes Gefühl der Liebe erfüllt die Frau. Zeit spielt keine Rolle mehr – bis irgendetwas sie wieder ins Hier und Jetzt zieht, eine unsichtbare Kraft.



Oder ein Tunnel, erneut Licht in der Ferne, das geradezu magisch anzieht. Diesmal berichtet ein Mann unbestimmten Alters von diesem Motiv, das im Netz auch andere Menschen beschreiben, die wiederbelebt worden sind. Deren Herz und Kreislauf stillstanden, nach einem Unfall, einem Infarkt, einem Kollaps. Die auf dem Weg in den Tod noch einmal umgekehrt sind zurück ins Leben.



Nahtoderfahrung werden solche Ereignisse genannt. Immer wieder schildern Betroffene, die reanimiert wurden, einen solchen Moment. Diejenigen jedenfalls, die sich daran erinnern können. „Die Tatsache, dass diese Berichte wiederkehrende Elemente enthalten und aus verschiedenen Kulturen stammen, lässt darauf schließen, dass die Menschen etwas von den Nahtodprozessen mitbekommen“, sagt Jens Dreier.

Patienten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod

Der Neurologe arbeitet an der Charité in einer Stroke-Unit, einer Abteilung für Schlaganfall-Patienten. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Intensivmedizin, in der sich Betroffene nicht selten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod befinden.



So kam Dreier mit dem Thema in Berührung. Er forscht zu einer Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt: Was passiert, wenn ich sterbe? Wie erlebe ich diesen unausweichlichen Augenblick? Im November zumal mag mancher darüber nachdenken: Am 22. des Monats begehen die christlichen Kirchen den Totensonntag. Eine Woche zuvor ist Volkstrauertag. Die dunkle Jahreszeit bricht an. Die Natur verabschiedet sich in eine Pause. Es ist eine Zeit des Übergangs.



Was also passiert im Gehirn in ebenjener Phase zwischen Leben und Tod? Lange galt die Vorstellung, dass es genau dann abschaltet, wenn der Kreislauf zum Erliegen kommt. Inzwischen ist klar, dass diese Annahme nicht stimmt. Tatsächlich handelt es sich um einen Prozess, der sich über viele Minuten hinzieht.

Kopfkino: Menschen mit Nahtoderfahrung berichten davon, dass ihr Leben im Zeitraffer vorbeizieht. © Roshanak Amini/Berliner Zeitung am Wochenende.

Zu den Ersten, die das direkt beim Menschen erkannten, zählten Jens Dreier und sein Team der Charité. „Zusammen mit Kollegen der Universität Cincinnati“, sagt Dreier, „haben wir unsere Beobachtungen 2018 in den Annals of Neurology publiziert.“



Die Forscher werteten Daten aus, erhoben sie mittels Elektroden am Kopf von Patienten mit schweren Hirnverletzungen, die trotz aller Bemühungen starben. „Wir haben aufgezeichnet, was beim Sterben passiert“, sagt Dreier. Sie entdeckten eine große Welle, die das Gehirn überflutet, ein Phänomen, das aus Tierversuchen bereits bekannt war. Der Professor spricht von einem Tsunami.



Die Wissenschaftler definierten drei Phasen, in denen der Sterbeprozess abläuft. In der ersten Phase versagt das Herz seinen Dienst. Der Blutfluss versiegt, das Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. Schon nach Sekunden in diesem Zustand verliert ein Mensch das Bewusstsein. Die Hirnaktivität kann zunächst noch ansteigen. Nach mehreren zehn Sekunden reagieren die Zellen dann auf die Unterversorgung, indem sie ihre Kommunikation einstellen. Dies zeigt sich in einer Nulllinie. „Das ist wahrscheinlich ein Mechanismus, um Energie zu sparen“, sagt Dreier. Das Gehirn ist währenddessen vollkommen intakt. Dann folgt der Tsunami.

Ein Rätsel namens Nahtoderfahrung

Die Nervenzellen entladen sich, Depolarisation nennt sich dieser Vorgang. Er wandert langsam in der grauen Substanz des Gehirns. Der Gehalt an Kalzium steigt in den Nervenzellen massiv an. „Es beginnen Vergiftungsprozesse, die an einem bestimmten Punkt irreversibel sind“, sagt der Neurologe. „Es ist das letzte Ereignis im Lebenden und leitet den Sterbeprozess ein.“ Ein koordiniertes Programm.



Wann genau es unumkehrbar ist, lässt sich nur schwer bestimmen. Die Temperatur spielt eine Rolle, so viel ist klar. „Kälte verlangsamt alle Stoffwechselprozesse stark, und tatsächlich ist das Sterben ein solcher Prozess“, sagt Dreier. Welchen Einfluss das Alter hat, ist noch nicht gut erforscht, doch es hat einen Effekt.



Rätsel gibt nach wie vor das Phänomen der Nahtoderfahrung auf. Was empfindet ein Mensch in der letzten Phase seines Lebens? „Wir können dabei lediglich auf Interviews mit reanimierten Patienten zurückgreifen, die von einer Nahtoderfahrung berichteten“, sagt Dreier. Die große Mehrheit dieser Berichte handelt von angenehmen Emotionen.

Ein Gefühl tiefen inneren Friedens

Eine viel zitierte Studie des niederländischen Kardiologen Pim van Lommel aus dem Jahr 2001 kam zu dem Ergebnis, dass knapp ein Fünftel der Überlebenden eines Herzstillstands derartige Erlebnisse hatten: helles Licht am Ende eines Tunnels etwa, schwereloses Schweben über dem eigenen Körper, ein Gefühl tiefen inneren Friedens. „Diese Schilderungen haben gewisse Ähnlichkeiten, wobei jede Nahtoderfahrung natürlich auch individuell ist“, sagt Dreier.



Ungeklärt ist, wann genau sie auftritt. Möglicherweise erst in dem Moment, in dem sich das Gehirn wieder erholt, nach der Reanimation. „Das wissenschaftlich zu untersuchen, ist schwierig, weil sich das Gehirn in einem extremen Zustand befindet“, sagt Dreier. Vorsicht sei also geboten, denn: „Da kommt man sehr schnell ins Spekulieren.“

Typisch sind Berichte reanimierter Patienten, die davon handeln, dass ihr Leben noch einmal vor dem geistigen Auge ablief, gleichsam im Zeitraffer. Dinge ereigneten sich gleichzeitig an verschiedenen Orten. „Das könnte dadurch hervorgerufen werden, dass Botenstoffe freigesetzt werden, die eine halluzinogene Wirkung haben“, erklärt Dreier.



Eine Wirkung, die auch Medikamente entfalten können. Ketamin zum Beispiel, ebenso Dimethyltryptamin, kurz DMT. Sie sind körpereigenen Stoffen verwandt und hemmen den Tsunami. „Also könnte es durchaus sein, dass das Gehirn versucht, den Prozess des Sterbens mit bestimmten Stoffen hinauszuzögern, die dann solche Erscheinungen provozieren, von denen reanimierte Personen berichten“, sagt Dreier.



In den USA verfolgte die Neurowissenschaftlerin Jimo Borjigin von der University of Michigan eine andere Spur. Sie hatte bereits 2013 bei sterbenden Ratten einen kurzen Ausbruch von Hirnaktivität gemessen. 2023 untersuchte sie Daten von vier schwerkranken Patienten, deren Beatmungsgeräte abgeschaltet wurden. Bei zwei von ihnen trat während einiger Minuten ein starker Anstieg sogenannter Gammawellen auf, wie das Wissenschaftsmagazin „New Scientist“ berichtete.

Ein uraltes Schutzprogramm?

Gammawellen sind schnelle Hirnströme, die man bei gesunden Menschen mit Konzentration und bewusster Wahrnehmung in Verbindung bringt. Borjigin sah darin einen Hinweis, dass Nahtoderfahrungen vom sterbenden Gehirn selbst hervorgebracht werden. Unklar bleibt jedoch, warum nur zwei der vier Patienten diese Aktivität zeigten; die Zahl der Untersuchten war außerdem sehr klein.



Den bislang umfassendsten Erklärungsversuch hat 2025 ein Team um die Neurowissenschaftlerin Charlotte Martial von der Universität Lüttich in Belgien in der Fachzeitschrift „Nature Reviews Neurology“ vorgestellt. Das Modell mit dem Namen Neptune versucht, körperliche Vorgänge im Gehirn und psychologische Aspekte zusammenzudenken und betrachtet Nahtoderfahrungen aus Sicht der Evolution. Sie und ihr Team vermuten, dass es sich um ein uraltes Schutzprogramm handeln könnte, verwandt mit dem Totstellen mancher Tiere in Lebensgefahr.



Martial betonte selbst, dass ihr Modell vorerst theoretisch sei und die einzelnen Annahmen erst noch überprüft werden müssten. Kritiker wie der Psychiater Bruce Greyson von der University of Virginia wandten ein, für die Analyse seien Berichte von Betroffenen und Klinikpersonal nur unzureichend berücksichtigt worden.

Der New Yorker Notfallmediziner Sam Parnia wiederum untersuchte Patienten während der Wiederbelebung. Für seine Studie mit dem Titel Aware-II, deren Ergebnisse im Oktober 2023 in der Fachzeitschrift „Resuscitation“ erschienen, wurden 567 Patienten in 25 Kliniken begleitet, von denen nur 53 überlebten. Bei einem Teil der Patienten zeigten sich während der Herzdruckmassage Hirnströme, die an einen wachen Zustand erinnerten. Parnia zog daraus weitreichende Schlüsse; er hielt es für möglich, dass das Bewusstsein unabhängig vom Gehirn existiert.



Unter Hirnforschern ist diese Deutung sehr umstritten. Wenn das Gehirn tot sei, höre die Wissenschaft auf und fange der Glaube an, sagt der Berliner Neurologe Dreier. „Dann ist jeder frei, für sich das Passende auszusuchen.“



Die große Welle ist dagegen wissenschaftlich belegt. Ein sehr ähnliches Phänomen kennt die Medizin auch aus anderen Zusammenhängen. Bei jedem Schlaganfall treten diese Riesenwellen zum Beispiel auf. Bei einer Migräne mit Aura, wenn Betroffene Lichtblitze wahrnehmen oder ein Flimmern vor Augen haben, läuft eine harmlosere Variante des Tsunamis durch das Gehirn. „Insgesamt hängen die genauen Eigenschaften der Welle vom lokalen Energiestoffwechsel ab“, so Dreier.

Ethische Frage: Wann ist ein Mensch tot?

Sein Anliegen als Arzt und Wissenschaftler ist es, mit dem gewonnenen Wissen Patienten mit einer bestimmten Form von Hirnblutung zu helfen, bei der ein Gefäß platzt, der sogenannten Subarachnoidalblutung. Mit einigen Tagen Verzögerung kann es bei diesen Patienten zu einer Mangeldurchblutung des Gehirns kommen, die sich am Auftreten der Riesenwellen erkennen lässt.



Die Forschung des Berliners und all seiner Kollegen weltweit zu den biologischen Vorgängen während des Sterbeprozesses hat nicht zuletzt aber auch eine starke ethische Komponente. „Bei der Frage nämlich, wann ein Mensch als tot anzusehen ist“, sagt Dreier. Relevant erscheint dies insbesondere für die Transplantationsmedizin.



Derzeit debattiert der Bundestag darüber, ob die sogenannte Widerspruchsregelung einzuführen sei. Nach dem Vorbild anderer Länder soll demnach jeder Mensch als potenzieller Organspender eingestuft werden, der dem nicht widerspricht. Bislang ist die ausdrückliche Zustimmung erforderlich.

Organspende: Herz hört auf zu schlagen, Gehirn lebt noch

Wichtig aus der Sicht des Neurologen ist jedoch ein anderer Aspekt, der hierzulande ebenfalls zu Kontroversen führt. „Wir haben in Bezug auf Transplantationen in Deutschland eine konservative Rechtsprechung“, sagt Dreier. Organe und Gewebe dürfen dem Spender erst entnommen werden, wenn bei ihm der Hirntod diagnostiziert wird. „Oder genauer gesagt, der irreversible Hirnfunktionsausfall.“ Dies geschieht nach strengen Vorgaben. In anderen Ländern ist dagegen der Herz-Kreislauf-Tod das entscheidende Kriterium.



„In dem Moment, in dem das eintritt, was als Herz-Kreislauf-Tod bezeichnet wird, lebt jedoch das Gehirn noch“, sagt der Charité-Neurologe. Auch fünf Minuten später ist kein irreversibler Hirnfunktionsausfall eingetreten. „Man kann deshalb nicht sagen: Wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, ist davon auszugehen, dass er tot ist. Das wäre biologisch einfach falsch.“



Ohne Reanimation erreiche ein Betroffener zwar irgendwann den Zustand eines unumkehrbaren Ausfalls der Hirnfunktion. „Bis das allerdings passiert, ist wahrscheinlich so viel Zeit verstrichen, dass die Qualität der entnommenen Organe nicht mehr gut ist.“ Sich auf eine Definition zu berufen, die die Bevölkerung in die Irre führen würde, wäre „problematisch“, findet Dreier. Er sagt: „Man müsste sich auf eine andere Definition verständigen.“ Allerdings: „Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld mit weitreichenden biologischen, medizinischen, ethischen und juristischen Dimensionen.“

Aus gutem Grund gebe es keine einheitliche Definition des Todes, weder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch innerhalb Europas, da diese stark von kulturellen und weltanschaulichen Perspektiven abhängt „und wir gerade erst beginnen zu verstehen, was während des Sterbeprozesses im Gehirn aus biologischer Sicht tatsächlich geschieht“.



Und wie verhält es sich mit dem Neurologen Dreier selbst? Hat sich der persönliche Blick auf das Sterben verändert durch seine Forschung? „Das würde ich auf jeden Fall sagen“, antwortet der Mediziner. Er findet es sehr beruhigend, was Interviews zum Thema Nahtoderfahrung erkennen lassen. Demnach sind etwa 90 Prozent dieser Erfahrungen positiv und fühlen sich angenehm an. „Ich brauche vor dem eigentlichen Sterbeprozess keine Angst zu haben“, sagt Jens Dreier. „Das zu wissen ist wichtig und gut.“

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