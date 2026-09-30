Keine Fragen, keine Belege: Was die Bundesregierung zum Wadephul-Lawrow-Treffen bis heute offenlässt
Russland steckt laut Bundesregierung hinter der Leipzig-Drohne. Öffentliche Belege fehlen auch nach dem Lawrow-Treffen. Was das Auswärtige Amt dazu sagt.
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