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Bundespressekonferenz

Keine Fragen, keine Belege: Was die Bundesregierung zum Wadephul-Lawrow-Treffen bis heute offenlässt

Russland steckt laut Bundesregierung hinter der Leipzig-Drohne. Öffentliche Belege fehlen auch nach dem Lawrow-Treffen. Was das Auswärtige Amt dazu sagt.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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