Keine Hertha-Tore in Kiel, dafür Sorgen um Wunschstürmer Nilsson

Hertha BSC bleibt Tabellenführer der 2. Bundesliga. Wirklich zufrieden konnte mit dem 0:0 bei Holstein Kiel aber niemand sein. An der Ostsee offenbarte der Spitzenreiter vor allem ein Problem, das ihn schon seit Wochen begleitet: Im Sturm fehlt die Durchschlagskraft. Sebastian Grönning (29) wartet seit dem zweiten Spieltag auf ein Tor, Luca Schuler (27) steht in dieser Saison sogar noch ohne Treffer da. Und Gustaf Nilsson (29), der die Lösung sein sollte, kämpft weiter mit körperlichen Problemen.

Hertha-Plan mit Wunschstürmer Nilsson geht nicht auf

Dabei waren die Erwartungen an den Schweden groß. Kurz vor Ende der Transferperiode holte Hertha den 1,97 Meter großen Angreifer auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten Club Brügge nach Berlin. Die Verantwortlichen hatten lange um Nilsson geworben, weil sie in ihm genau den Spielertypen sahen, der der Offensive bislang gefehlt hatte. Obwohl der Nationalspieler bei der WM noch für Schweden im Einsatz gewesen war, spielte er in Brügge sportlich keine Rolle mehr. Hertha nutzte die Gelegenheit.



Der Plan war klar. Wegen seines Trainingsrückstands sollte Nilsson zunächst behutsam aufgebaut werden, um anschließend zur ersten Wahl im Sturmzentrum zu werden. Zunächst lief alles wie vorgesehen. Beim 2:1-Auswärtssieg bei Dynamo Dresden wurde der Angreifer zur Pause eingewechselt und sollte weitere Spielpraxis sammeln. Doch ausgerechnet dort begann die Verletzungsgeschichte. Nilsson bekam Probleme am linken Oberschenkel und musste anschließend sogar die Länderspiele mit Schweden absagen.

Seit Montag ist Nilsson wieder verletzt

Die Berliner gingen vorsichtig vor und arbeiteten an seiner Rückkehr. Gegen die SpVgg Greuther Fürth feierte Nilsson knapp drei Wochen nach dem Rückschlag sein Comeback. Beim 2:1-Erfolg wurde er in der 64. Minute eingewechselt. Es schien, als habe Hertha die schwierige Phase überstanden. Doch die Hoffnung hielt nur kurz. Bereits einen Tag später musste Nilsson das Training erneut abbrechen. Wieder wurde der linke Oberschenkel behandelt. Trainer Stefan Leitl (49) sprach deshalb noch vor dem Spiel in Kiel von einem Fragezeichen hinter dem Stürmer. Am Ende gehörte Nilsson nicht einmal zum Kader.



Damit ist aus der Hoffnung auf einen schnellen Durchbruch zunächst wieder Unsicherheit geworden. Hertha will bei seinem Wunschstürmer kein Risiko eingehen und verhindern, dass aus den anhaltenden Muskelproblemen eine längere Verletzung wird. Deshalb richtet sich der Blick derzeit auf eine viel grundlegendere Frage als die nach einem Startelf-Einsatz: Wann kann Nilsson überhaupt wieder spielen?

Für Leitl kommt die Situation zur Unzeit. Der Trainer hatte mehrfach betont, wie wichtig der Schwede für seine Spielidee sein könne. „Er passt zu 100 Prozent. Er ist genau der Spieler, den wir haben wollten“, sagte der Hertha-Coach. Umso bitterer ist es, dass Nilsson bislang kaum Gelegenheit hatte, diese Vorschusslorbeeren auf dem Platz zu rechtfertigen. Erinnerungen an die vergangene Saison werden wach. Auch Dawid Kownacki (29) kam damals mit großen Erwartungen nach Berlin, wurde aber immer wieder von körperlichen Rückschlägen ausgebremst und konnte sein Potenzial nur phasenweise zeigen. Ein ähnliches Szenario wollen die Verantwortlichen diesmal unbedingt vermeiden.

Luca Schuler konnte in dieser Szene nicht Kiels Torwart Timon Weiner überwinden. Auch im Nachschuss scheiterte der Hertha-Stürmer. © IMAGO/OLE JACOBSEN

Grönning und Schuler vergeben in Kiel Großchancen

Gleichzeitig wartet Hertha weiter auf Tore ihrer anderen Angreifer. Auch in Kiel blieb die Sturmflaute bestehen. Grönning vergab gleich mehrere gute Möglichkeiten, Schuler scheiterte kurz vor Schluss ebenfalls. Die Chancen waren vorhanden, die Effizienz nicht. Leitl hält dennoch an seinem Ansatz fest. Entscheidend sei zunächst, dass seine Mannschaft die Stürmer regelmäßig in gute Abschlusspositionen bringe. Der nächste Schritt müsse nun sein, die Gelegenheiten konsequenter zu nutzen. Deshalb setzt der Trainer auf zusätzliche Arbeit im Abschluss und darauf, dass mit dem Selbstvertrauen auch die Tore zurückkehren.



Für Hertha ist das derzeit alternativlos. Die Berliner stehen zwar weiter an der Tabellenspitze, doch im Angriff klemmt es gewaltig. Grönning trifft nicht, Schuler trifft nicht und Nilsson kann nicht helfen. Deshalb beschäftigt den Spitzenreiter derzeit weniger die Frage nach dem Tabellenplatz als die nach dem Gesundheitszustand jenes Stürmers, der eigentlich zum Gesicht der neuen Hertha-Offensive werden sollte.

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