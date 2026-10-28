Keine Millionenstädte auf dem Mond: Studie bremst Milliardärs-Euphorie

Breitet sich die Zivilisation in Zukunft dauerhaft auf dem Mond aus? Experten meinen: eher nicht. Es fehlt an einer unverzichtbaren Ressource.

Eine Mondstation, wie sie die Esa 2022 vorstellte, eine Idee des österreichischen Unternehmens Pneumocell. Aufblasbare Ringelemente sollen Gewächshäuser enthalten und große Spiegel das Sonnenlicht umlenken.

Auf der Erde wird es eng. Modellen zufolge könnten manche Regionen aufgrund der Erderwärmung unbewohnbar werden – wegen extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, Trinkwassermangels, versalzener Böden oder steigender Meeresspiegel. Migrantenströme könnten sich in klimatisch nicht so gefährdeten Regionen ballen.

Superreiche Visionäre sehen angesichts solcher Entwicklungen den Ausweg im Umzug von Teilen der Menschheit auf andere Himmelskörper. Etwa auf den Mond, der mit durchschnittlich 384.400 Kilometern Entfernung von der Erde nur einen astronomischen Klacks von der Erde entfernt ist, etwa 1,3 Lichtsekunden. Zum Vergleich: Zum ebenfalls favorisierten Mars braucht das Licht im Durchschnitt etwa 12,5 Minuten – das schwankt stark, je nach der aktuellen Entfernung.

Die erste Mondlandung war sehr heikel

Als US-Präsident John F. Kennedy im Mai 1961 das Rennen zum Mond eröffnete, dachte noch niemand daran, auf dem Erdtrabanten zu siedeln. Es ging darum, im Kalten Krieg Überlegenheit zu beweisen. Schließlich hatte die Sowjetunion zuvor nicht nur den ersten Satelliten (Sputnik, 1957), sondern auch den ersten Menschen (Juri Gagarin, April 1961) ins All geschickt.

Bis zur ersten Reise des Menschen zum Mond im Juli 1969 vergingen noch mehr als acht Jahre. Das gesamte Apollo-Programm kostete bis zu seinem Ende 1972 rund 25 Milliarden US-Dollar. Nach heutiger Kaufkraft wären das 309 Milliarden Dollar, heißt es auf dem Portal von Welt der Wunder TV.

Und schon die erste Mondlandung war sehr heikel: Computeralarme, knapper Treibstoff und ein Rückstart, der vom Funktionieren eines einzigen Triebwerks abhing. Für den schlimmsten Fall hatte US-Präsident Richard Nixon bereits eine Trauerrede für die gestrandeten Astronauten vorbereiten lassen.

Seitdem hat sich sehr viel getan, um eine Reise zum Mond sicherer, zuverlässiger und potenziell kostengünstiger zu machen: Die digitale Revolution hat Navigation, Flugsteuerung und Landungsplanung grundlegend verändert. Auch Rettungssysteme und Materialien wurden weiterentwickelt. Wiederverwendbare Raketen versprechen zudem, die Kosten für Raumflüge deutlich zu senken. Das regt Fantasien an.

Künstliche Weltraumkolonien mit Wäldern und Seen

„Es ist an der Zeit, zum Mond zurückzukehren – dieses Mal, um zu bleiben“, sagte der Milliardär Jeff Bezos bereits vor einigen Jahren. „Wir werden diesen Planeten verlassen müssen. Wir werden ihn verlassen, und das wird diesen Planeten besser machen.“ Bezos stellte sich eine Zukunft vor, in der alle umweltschädlichen Industrien außerhalb der Erde angesiedelt wären. Die Erde hingegen sollte ein „Gartenplanet“ sein.

Querschnitt einer Mondbasis, wie sie die Weltraumorganisation Esa auf ihrem Portal für Kinder entwarf. Die Bauteile sollen per 3D-Druck aus Mondstaub hergestellt werden. © ESA/Foster and Partners

Der Mond sollte zum Sprungbrett für Expeditionen in die Tiefe des Alls werden. „Das Sonnensystem kann einer Billion Menschen Lebensraum bieten; dann hätten wir 1000 Mozarts und 1000 Einsteins. Man stelle sich nur vor, wie unglaublich und dynamisch diese Zivilisation sein wird“, sagte Jeff Bezos in einem Gespräch. In der ferneren Zukunft sah er künstliche Weltraumkolonien, die aus Rohstoffen vom Mond errichtet werden könnten – etwa nach dem Modell der „O’Neill-Zylinder“.

Die Idee dafür hatte bereits 1976 der US-amerikanische Physiker Gerard Kitchen O’Neill. Die Kolonien – mit einem Durchmesser von etwa acht Kilometern und einer Länge von 32 Kilometern – sollen aus zwei gegenläufig rotierenden Zylindern bestehen und auf die Sonne ausgerichtet sein. Im Innern soll eine künstliche Schwerkraft herrschen. Zu den Vorstellungen gehört eine Welt voller Wälder, Hügel, Seen und Siedlungen.

Kurs auf die baldige Rückkehr zum Mond

Wenn jemand bei einer Party solche Vorstellungen entwickelt, nickt man vielleicht interessiert und denkt sich: Was für ein Blödsinn! Macht doch lieber die Erde selbst besser – hier gibt es schließlich Wasser, eine Atmosphäre und gewachsene Ökosysteme. Aber die Milliardäre Jeff Bezos wie auch Elon Musk stecken tatsächlich Unsummen in große Weltraumpläne.

Musk hat langfristig vor allem den Mars im Blick. Dafür entwickelt und testet sein Unternehmen SpaceX das riesige Raketensystem „Starship“. Jeff Bezos wiederum gründete im Jahre 2000 das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das an mehreren Projekten arbeitet – unter anderem an wiederverwendbaren Raketen und einer Mondlandefähre.

Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa arbeitet intensiv an der Rückkehr von Menschen zum Mond. Mit dem Artemis-Programm will sie schrittweise die Voraussetzungen für längere Aufenthalte auf dem Erdtrabanten schaffen. Dafür entwickelt und erprobt sie ein ganzes System: Dazu gehören die Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) und das Raumschiff „Orion“ mit Servicemodul, an dem auch internationale Partner wie die Europäische Weltraumorganisation Esa beteiligt sind.

Mit „Orion“ umrundeten im April 2026 erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Astronauten den Mond. Für die Mondlandefähren arbeitet die Nasa mit privaten Partnern zusammen.

So stellt sich ein Künstler das Innere eines O’Neill-Zylinders vor. Hier geborene Kinder würden es als völlig normal empfinden, dass sich über ihnen Landflächen befinden. © Rick Guidice/NASA

Nach derzeitigem Stand ist die erste Mondlandung mit der Mission Artemis 4 für 2028 geplant. Dabei sollen zwei Besatzungsmitglieder mit einer Fähre am Südpol des Mondes landen. Der Südpol gilt als besonders vielversprechend für eine längerfristige Präsenz auf dem Mond. In den tiefen, dauerhaft dunklen Kratern, den sogenannten Kältefallen, gibt es nachweislich Wassereis. Auf den Kraterrändern und hohen Bergplateaus scheint das ganze Jahr über die Sonne. Dort könnten Solaranlagen für dauerhafte Stationen stehen.

Bauteile könnten per 3D-Druck vor Ort entstehen

Auch andere Nationen streben Mondlandungen an. So plant zum Beispiel China, bis zum Jahr 2030 Menschen auf den Mond zu bringen. Unbemannte Missionen sollen zuvor die Region am Südpol erkunden und nach Ressourcen suchen. Die Chinesen werden sich auch nicht darum scheren, dass Donald Trump jüngst in einem Beitrag den Mond zum Eigentum der USA erklärt hat. Es ist – wie einst – ein Wettstreit der Systeme. Bis zur Entstehung menschlicher Siedlungen und ganzer Industrien auf dem Mond ist es aber noch sehr weit.

Zunächst geht es um erste einfache Voraussetzungen für eine Infrastruktur am Südpol des Mondes. Das ambitionierte Konzept der Nasa sieht zum Beispiel bis 2029 robotische Erkundungsmissionen und Tests neuer Technologien vor. Zwischen 2029 und 2032 sollen erste Versorgungssysteme und weitere Infrastruktur hinzukommen. Ab 2032 könnte der Aufbau einer Mondstation beginnen, die längere Aufenthalte ermöglicht.

Dabei geht es um druckdichte Wohnmodule, eine zuverlässige Energieversorgung selbst während der zweiwöchigen Mondnacht, die Gewinnung von Wasser, Sauerstoff und Treibstoff vor Ort sowie den Schutz vor Strahlung und extremen Temperaturen.

Hinzu kommen Mondfahrzeuge, mobile Wohn- und Arbeitsräume und die Nutzung von Regolith, dem lockeren Gesteinsmaterial an der Mondoberfläche. Daraus ließen sich etwa Metalle und Baumaterialien gewinnen, die später per 3D-Druck in die gewünschte Form gebracht werden.

Aggressiver Mondstaub ist eine große Gefahr

Doch Vorsicht vor dem Regolith! Der Laie auf der Erde stellt ihn sich wie Sand oder Kies vor. Aber er ist etwas ganz anderes. Es ist Milliarden Jahre altes Material, das durch Meteoriteneinschläge pulverisiert, aber nicht durch Wasser und Witterung abgeschliffen wurde. Die Teilchen sind extrem scharfkantig wie winzige Glassplitter, abrasiv (schmirgelnd) und durch die kosmische Strahlung elektrostatisch aufgeladen. Sie zerkratzen und beschädigen Solarpaneele, Visiere, Dichtungen, Ausrüstungsteile und Raumanzüge.

Wird Mondstaub – wenn er zum Beispiel über Raumanzüge in Behausungen eindringt – über längere Zeit eingeatmet, verhält er sich in der Lunge ähnlich wie Asbest oder Quarzstaub (Silikose) und kann schwere Entzündungen und Gewebeschäden verursachen. Die ersten, die vom „Mond-Heufieber“ betroffen waren, gehörten zur Apollo-17-Mission von 1972. Sie litten unter starkem Augentränen, Halskratzen und Husten. Im Innern des Raumschiffs, in das sie den Staub eingeschleppt hatten, stank es penetrant nach verbranntem Schießpulver.

Die Nasa sieht den aggressiven Mondstaub als eine der größten Gefahren für Menschen auf dem Mond an – neben dem Vakuum, ungebremst einschlagenden Meteoriten, Sonnenwind und kosmischer Strahlung, Temperaturschwankungen zwischen minus 170 und plus 130 Grad Celsius. Hinzu kommt, dass auf dem Mond nur ein Sechstel der irdischen Schwerkraft wirkt, was längerfristig zu Muskel- und Knochenabbau führt.

Tests auf der Erde: Auch deutsche Forscher haben bereits im Test synthetisch hergestellten Mondstaub mit dem Laser aufgeschmolzen. Man könnte das Verfahren zur Herstellung von Bauteilen auf dem Mond nutzen. LZH steht für das Laser Zentrum Hannover. © LZH

Das macht bereits den Aufbau kleinerer Stationen für längere Aufenthalte zu einer immensen, sehr teuren Herausforderung. Gar nicht zu denken an den Bau von großen Städten, wie sie manche visionieren. Zuletzt auch Elon Musk, der davon sprach, dass sich seine Firma SpaceX auf eine selbstwachsende Stadt auf dem Mond konzentrieren will, als Zwischenschritt auf dem Weg zur Besiedlung des Mars. Solch einer Idee haben jetzt Wissenschaftler im Fachjournal Frontiers in Space Technologies einen herben Schlag versetzt.

Wasser reicht nicht für Millionenstädte

Hier geht es um das Wasser. Zwar hatte die Mondsonde „Clementine“ bereits 1994 erste Hinweise auf Eis, also gefrorenes Wasser, an den Mondpolen geliefert. Es soll sich in tiefen Kratern und oberen Bodenschichten von Regionen befinden, die seit zwei bis drei Milliarden Jahren im ewigen Schatten liegen – mit permanenten Temperaturen von bis zu minus 250 Grad Celsius. Kometen und Meteoriten sollen das Wassereis über Jahrmillionen zum Mond gebracht haben. Doch wie viel es ist, weiß man nicht. Schätzungen liegen zwischen 30 Millionen und einer Milliarde Tonnen.

Selbst unter den optimistischsten Annahmen könnte das Wasser auf dem Mond eine Millionenstadt höchstens für etwa 120 Jahre versorgen, schreiben die Wissenschaftler vom Smithsonian Astrophysical Observatory in den USA und der britischen Durham University. Denn der Wasserbedarf wäre gigantisch. Und der Bau einer Wasserleitung von der Erde zum Mond ist physikalisch und technisch unmöglich.

Wie die Forscher vorrechnen, verbraucht eine einzige Person in den USA im Durchschnitt 125 Tonnen Wasser pro Jahr, das entspricht 125.000 Litern. In Deutschland liegt dieser Wert bei etwa 50 Tonnen oder 50.000 Litern pro Jahr – und das nur zum Trinken, Kochen, Duschen, Waschen und für die Toilettenspülung.

Da eine dauerhafte Belieferung des Mondes mit Lebensmitteln von der Erde logistisch irrwitzig und immens teuer wäre, müsse man das Wasser für die Erzeugung von Nahrungsmitteln dazurechnen, so die Forscher. Pro Person und Jahr wären dies 500 Tonnen Wasser, also 500.000 Liter. Und selbst bei den besten geschlossenen Recyclingsystemen geht ständig Wasser verloren. Auf der Internationalen Raumstation ISS seien es pro Tag zwei Prozent.

Riesige Materialmassen für eine Kolonie

Falls es tatsächlich eine Milliarde Tonnen Wasser an den Polen des Mondes gäbe, würde eine Million Menschen es in 120 Jahren verbrauchen, so die Forscher. Zumal ja aus dem Wasser auch Sauerstoff und Raketentreibstoff gewonnen werden sollen. Und das Wasser müsste erst einmal erschlossen werden. Im günstigsten Fall wäre eine langfristige Mondpopulation „von einigen hunderttausend Personen“ denkbar. Selbst 500.000 Menschen auf dem Mond wären dann nur 0,006 Prozent der heute auf der Erde lebenden etwa 8,3 Milliarden Menschen.

Vielleicht könnte man diese anderswo unterbringen, etwa in „O’Neill-Kolonien“, wie sie sich der Milliardär Jeff Bezos vorstellt. Das Material für solche künstlichen Weltraumkolonien soll vom Mond und von Asteroiden stammen.

Schätzungen zufolge wären für den Bau einer einzigen Kolonie insgesamt zehn bis 26 Milliarden Tonnen Material nötig. Dazu gehörten Stahl, Aluminium, Titan, Silikatglas oder Glaskeramik, Kalkstein und Basalt ebenso wie künstlicher Boden und Mondregolith zum Schutz vor Strahlung – sowie gigantische Mengen Wasser.

Möglicherweise fänden fünf Millionen Menschen in einer solchen Kolonie Platz – irgendwann in ferner Zukunft, die wir vielleicht nicht mehr haben. Für die Rettung der Menschheit in ihrer heutigen Größe wären also 1660 Kolonien nötig. Aber vielleicht denken Milliardäre gar nicht in solchen Dimensionen, sondern nur an ihresgleichen, wenn sie sagen: „Wir werden diesen Planeten verlassen müssen.“

Deshalb zum Schluss: Es wurde schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen: Nutzt Ressourcen, Materialien, Forschergeist und Energie, um das Überleben auf der Erde zu sichern!

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