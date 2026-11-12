Keine Visa für Russlands Eishockey-Team: Kanada macht vor, was Berlin nicht will

Kanada hat entschieden, Deutschland zögert noch. Die kanadische Regierung wird russischen Eishockeyspielern keine Visa für die U20-Weltmeisterschaft erteilen. Das Turnier läuft vom 26. Dezember 2026 bis zum 5. Januar 2027 in Edmonton und Red Deer.



Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur haben die kanadischen Behörden den Weltverband IIHF und Hockey Canada bereits informiert. Selbst bereits ausgestellte Visa sollen nicht mehr gelten.



In Berlin hält man von diesem Weg wenig. Dabei steht im Mai die Männer-WM in Deutschland an, und mit ihr dasselbe Problem.

Kanada stellt sich gegen das Cas-Urteil

Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte Ende Oktober die Suspendierung russischer Eishockey-Teams aufgehoben. Die IIHF nahm Russlands Junioren daraufhin widerwillig ins U20-Teilnehmerfeld auf. Den Platz verlor Aufsteiger Norwegen.



Kanadas Sport-Staatssekretär Adam van Koeverden begründet die Visa-Sperre klar: „Solange Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt, kann es keine Rückkehr zur Normalität geben.“ Sportveranstaltungen in Kanada sollen Moskau nicht als Bühne für Propaganda dienen.



Die Linie ist nicht neu. Premierminister Mark Carney hatte bereits Anfang November angekündigt, dass Russland nicht an der Junioren-WM in Alberta teilnehmen werde. Gegenüber kanadischen Medien stellte van Koeverden außerdem klar: Weder der nationale Verband entscheide über Einreisevisa, noch könne der Cas die Regierung zur Erteilung von Visa zwingen.

Rauhe: Visa-Verweigerung „keine Lösung“

Ganz anders klingt es in Berlin. Für Sport-Staatsminister Ronald Rauhe ist eine Visa-Verweigerung „keine Lösung“. Die Bundesregierung führe stattdessen in Abstimmung mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Gespräche darüber, wie eine Nicht-Zulassung Russlands erreicht werden könne.



Das ist bemerkenswert. Noch vor wenigen Tagen hatte eine Sprecherin des früheren Kanu-Olympiasiegers gegenüber ZDFheute erklärt, die Bundesregierung setze sich generell für eine restriktive Visumpolitik gegenüber Russland ein.

Olympia-Bewerbung Münchens bremst die Bundesregierung

Ein Grund für die Zurückhaltung liegt in München. Mit Rücksicht auf den DOSB und die Chancen einer Olympia-Bewerbung Münchens ist der Bund bislang nicht bereit, russischen Sportlern die Visa zu verweigern. In den kommenden Wochen entscheidet das IOC, ob München in die nächste Runde der Bewerbungsphase einzieht.



Erst wenn es der IIHF nicht gelingt, Russland zum Verzicht zu bewegen, will der Bund selbst eingreifen. Dass Visa-Sperren in Europa möglich sind, zeigt ein Beispiel aus dem Turnen: Die Niederlande hatten zuletzt russischen Turnerinnen die Einreise zu den Weltmeisterschaften in Rotterdam verwehrt.



Auch DEB-Chef Frank Lutz sieht den Weg grundsätzlich offen. Es sei „selbstverständlich möglich“, dass die Bundesregierung der russischen Mannschaft keine Visa ausstellt. Lutz spricht dabei allerdings von einer Ultima Ratio.

Boykott bei der Eishockey-WM 2027 droht weiter

Der Widerstand im Eishockey ist groß. Nach der Wiedereingliederung Russlands hat eine Gruppe von mindestens sieben Nationen um den DEB den neuen Spielplan der U20-WM nicht unterschrieben. Das sagte Lutz am Mittwoch im Sportausschuss des Bundestags.



Für die WM im Mai in Gelsenkirchen, Mannheim und Düsseldorf sieht es ähnlich aus. Neben Weltmeister Finnland haben auch Schweden, Norwegen, Dänemark, Lettland, Tschechien und Österreich angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten.



Hinzu kommt der wirtschaftliche Druck. Hauptsponsor Skoda will sein Engagement überdenken, der Arbeitskleidungshersteller Strauss würde auf seine Logopräsenz verzichten, Nokian Tyres seine Unterstützung beenden. Und sportlich würde es heikel: Nach der aktuellen Weltrangliste würde Russland im 16er-Feld ausgerechnet den Startplatz der Ukraine einnehmen, sofern das Teilnehmerfeld nicht aufgestockt wird.

Wie geht es weiter mit der Heim-WM?

Favorisiert wird derzeit ein Kompromiss, bei dem Russland freiwillig auf die Teilnahme verzichtet. Ob Moskau sich darauf einlässt, ist offen, denn das Cas-Urteil ist ein starkes Faustpfand.



Der DEB drängt auf Tempo. Lutz will noch in diesem Jahr Klarheit, weil der Kartenverkauf läuft. Knapp 250.000 Tickets sind bereits verkauft. Bei einem geänderten Spielplan könnten Fans ihr Geld zurückfordern, für den Verband ein „signifikantes wirtschaftliches Risiko“.



Eine WM-Rückgabe, die Lutz zunächst nicht ausgeschlossen hatte, sei inzwischen nichts, was man plane.



Zuletzt spielte eine russische U20-Auswahl 2021 bei einer WM. Im Viertelfinale besiegte sie damals Deutschland mit 2:1. Ob es ein Wiedersehen gibt, entscheidet sich nicht auf dem Eis. Kanada hat seine Antwort gegeben, Deutschland sucht sie noch.

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