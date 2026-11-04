Keine Windräder am Teufelsberg und in der Jungfernheide: Senat reduziert Auswahlflächen

Keine Windräder am Teufelsberg und im Grunewald: Der Berliner Senat halbiert die Zahl möglicher Standorte. Vier Gebiete bleiben im Rennen.

Die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen hat bekannt gegeben, dass am Teufelsberg, im Grunewald, im Landschaftsraum Wartenberg/Falkenberg sowie in der Jungfernheide vorerst keine Windkraftanlagen gebaut werden.



Ursprünglich hatte der Senat im Sommer 2025 acht mögliche Standorte definiert. Nach Auswertung von Stellungnahmen und fachlichen Untersuchungen wurde die Auswahl nun auf vier Gebiete halbiert.



Die verbleibenden Standorte für den geänderten Flächennutzungsplan „Windenergie in Berlin“ befinden sich in Pankow (Blankenfelde/Arkenberge und Buchholz Nord), Treptow-Köpenick (Krummendammer Heide) sowie in Spandau (Rieselfelder Gatow/Karolinenhöhe).

Berlin erfüllt trotz weniger Flächen die Vorgabe

Insbesondere der Standort Buchholz Nord wurde zuvor bereits von Naturschutzverbänden als grundsätzlich geeignet eingestuft, da dort zwischen den Autobahnen A10 und A114 bereits Windräder stehen. Genaue Angaben zu konkreten Standorten innerhalb der Gebiete oder zur Höhe möglicher Anlagen können laut Senat noch nicht gemacht werden.

Durch die Überarbeitung hat sich die Gesamtfläche für Windenergiegebiete auf rund 310 Hektar verringert. Damit erfüllt das Land Berlin nach eigenen Angaben weiterhin die Vorgaben des Bundes, die bis Ende 2027 mindestens 0,25 Prozent der Landesfläche, umgerechnet 223 Hektar, als Windenergiegebiete vorschreiben. Bis Ende 2032 muss sich diese Fläche auf 0,5 Prozent verdoppeln. Das entspricht knapp 450 Hektar.

In Berlin gibt es „keine konfliktfreien Flächen“

Ein weiterer zentraler Punkt der Planänderung ist die Erhöhung des Mindestabstands zu Wohnanlagen von bislang geplanten 500 Metern auf nun 750 Meter. Der Berliner Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Christian Gaebler (CDU) betonte, dass es in Berlin keine völlig konfliktfreien Flächen gebe und neben Natur- und Artenschutz auch Einschränkungen wie Abstände zu Flughäfen oder Autobahnen berücksichtigt werden müssten.

Ab Montag, dem 9. November, bis zum 12. Dezember 2026 startet eine neue Öffentlichkeitsbeteiligung, bei der Bürgerinnen, Bürger sowie Behörden über das Beteiligungsportal Stellungnahmen abgeben können. Ein endgültiger Beschluss der Pläne im Senat und im Abgeordnetenhaus ist für Ende 2027 vorgesehen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema