190 Kinder getötet: Sektenführer Paul Mackenzie in Kenia zu 200 Jahren Haft verurteilt

Jahrelang blieben Warnsignale unbeachtet. Nun fällt das Urteil im Fall der kenianischen Hungersekte. Es wirft auch Fragen zur Rolle der Behörden auf.

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Mitangeklagte von Sektenführer Paul Mackenzie werden am 6. November zum Gericht in Mombasa gebracht. Sie erhielten Haftstrafen zwischen zehn und 160 Jahren.

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Ein Gericht in Kenia hat den Sektenführer Paul Mackenzie wegen der Ermordung von 190 Kindern und einem Erwachsenen zu insgesamt 200 Jahren Haft verurteilt. Richterin Diana Kavedza verhängte am Freitag in Mombasa zwei aufeinanderfolgende Haftstrafen von jeweils 100 Jahren. 28 Mittäter erhielten laut Reuters-Angaben Strafen zwischen zehn und 160 Jahren. Die Verteidigung kündigte Berufung an.

Mackenzie hatte seine Anhänger angewiesen, sich und ihre Kinder zu Tode zu hungern, um vor dem Weltuntergang in den Himmel zu gelangen. Wer versuchte, etwas zu essen oder zu trinken, wurde nach den Feststellungen des Gerichts geschlagen, gefesselt oder eingesperrt. Mackenzie bestritt, die Opfer zum Hungern gezwungen zu haben. Das Gericht wies seine Verteidigung zurück.



Der Fall wurde im April 2023 bekannt, als Ermittler im Shakahola-Wald nahe der Küstenstadt Malindi zahlreiche Leichen in flachen Gräbern entdeckten. Laut der staatlichen Menschenrechtskommission wurden dort insgesamt 448 Tote gefunden. Der nun abgeschlossene Mordprozess betraf 191 Opfer.

Acht Kinder wurden unmittelbar getötet

Wie die kenianische Zeitung Daily Nation berichtet, unterschied das Gericht zwischen zwei Opfergruppen: 182 Kinder und ein Erwachsener wurden durch Verhungern getötet. Acht weitere Kinder starben durch unmittelbare Gewalt, darunter Ersticken, Strangulation und stumpfe Gewalteinwirkung. Für beide Gruppen verhängte die Richterin jeweils 100 Jahre Haft, die nacheinander vollstreckt werden.

Die Richterin warf Mackenzie vor, das Vertrauen besonders verletzlicher Menschen ausgenutzt zu haben. „Kinder sahen zu, wie ihre Geschwister starben, nachdem sie tagelang Hunger erlitten hatten“, sagte sie laut Reuters. Mittäter hätten die Fastenanweisungen mit Drohungen und Gewalt durchgesetzt. Manche Opfer seien nach Angaben der Staatsanwaltschaft lebendig begraben worden.

Im Prozess sagten 120 Zeugen der Anklage und neun der Verteidigung aus. Das Gericht verwarf insbesondere die Behauptung, die Kinder hätten freiwillig gefastet. Eltern hätten die Pflicht, deren Leben zu schützen, berichtete die staatliche Kenya News Agency über den Schuldspruch vom Oktober.

Richterin kritisiert Versagen der Behörden

Mackenzie war den Behörden bereits seit 2017 aufgefallen. Nachdem seine Kirche 2019 in Malindi geschlossen worden war, zog er mit Anhängern in den Shakahola-Wald. Richterin Kavedza erklärte laut Reuters, staatliche Institutionen hätten versagt. Sie forderte das Parlament auf, Maßnahmen gegen eine Wiederholung solcher Verbrechen zu ergreifen.

Stephen Mwiti, der sechs Kinder verlor, sagte Reuters vor der Strafverkündung: „Ich habe Kinder verloren und werde sie nicht zurückbekommen, egal, was mit Mackenzie und seinen Mittätern geschieht.“

Gegen Mackenzie läuft zudem ein weiteres Verfahren wegen des Todes von 52 Menschen, deren Leichen an einem anderen Ort entdeckt wurden. Auch dort plädiert er auf nicht schuldig. Zusammen mit den Toten aus dem Shakahola-Wald steigt die Zahl der mutmaßlichen Opfer damit auf 500.

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