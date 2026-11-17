Die weltweite Beförderungskapazität verdreifachte sich zwischen 1996 und 2025. Der jährliche Treibstoffverbrauch kletterte von 131 auf 270 Millionen Tonnen.

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Der weltweite Kerosinverbrauch im regulären Passagierflugverkehr hat sich zwischen 1996 und 2025 trotz sparsamerer Flugzeuge mehr als verdoppelt. Er stieg laut einer Studie von 131 Millionen auf 270 Millionen Tonnen im Jahr.



Die Untersuchung von Frédéric Dobruszkes von der Freien Universität Brüssel und Giulio Mattioli von der Technischen Universität Dortmund erschien am Dienstag im Fachjournal Scientific Reports.

Flugangebot hat sich verdreifacht

Im selben Zeitraum verbesserte sich demnach die Treibstoffeffizienz um 44 Prozent. Pro angebotenem Sitzplatzkilometer sank der berechnete Verbrauch von 32 auf 22 Gramm Kerosin, also um 31 Prozent.



Das weltweite Flugangebot, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzkilometern, verdreifachte sich jedoch. Dieser starke Anstieg überwog die Einsparungen durch den geringeren Verbrauch je Sitzplatzkilometer deutlich.

Die angebotenen Sitzplatzkilometer werden berechnet, indem man die Zahl der verfügbaren Plätze mit der jeweiligen Flugstrecke multipliziert. Sie messen die Beförderungskapazität, nicht die Zahl der tatsächlich beförderten Passagiere.

Die Forscher untersuchten, wie sich Flottenerneuerung, technische Verbesserungen, Streckenlängen und die Zahl der Sitzplätze auf den Treibstoffverbrauch auswirkten. Die höhere Effizienz ging demnach nicht allein auf neue Flugzeugtechnik zurück. Auch Veränderungen bei den eingesetzten Flugzeugtypen, Flugstrecken und der Sitzplatzdichte trugen dazu bei.

Verbrauch anhand von Flugplänen geschätzt

Für die Berechnungen werteten die Wissenschaftler weltweite Flugplandaten der Jahre 1996 und 2025 aus. Den Treibstoffbedarf ermittelten sie mit einem Modell der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol, das unter anderem Flugzeugtypen und Strecken berücksichtigt.

Die angegebenen Mengen sind somit Schätzungen. Die Untersuchung bezieht sich auf den regulären Passagierflugverkehr – Charter-, Privat-, Militär- und Frachtflüge sind nicht enthalten.

Die Autoren folgern, dass Effizienzsteigerungen allein nicht ausreichen, um bei wachsendem Flugangebot den gesamten Treibstoffverbrauch zu senken.