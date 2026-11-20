Seth Rogen und Evan Goldberg entwickeln mit dem früheren Kinderstar eine Fortsetzung für Disney. Diesmal könnte Kevins eigener Sohn die Fallen stellen.

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Macaulay Culkin als Kevin McCallister in der Weihnachtskomödie „Kevin – Allein zu Haus“, die 1990 in die Kinos kam.

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Macaulay Culkin soll nach 34 Jahren wieder als Kevin McCallister in einer Fortsetzung von „Kevin – Allein zu Haus“ auftreten. Wie der Hollywood-Journalist Matthew Belloni am Freitag im Branchenmagazin Puck berichtete, haben die Drehbuchautoren und Produzenten Seth Rogen und Evan Goldberg dazu eine Vereinbarung mit Disney geschlossen.



Sie sollen gemeinsam mit Culkin am Drehbuch arbeiten und den Film produzieren. Der Film- und Unterhaltungskonzern Disney wollte sich zu den Plänen nicht äußern.

Zustimmung wird geprüft...

Der inzwischen 46-jährige Culkin hatte die Rolle des Kevin zuletzt 1992 in „Kevin – Allein in New York“ gespielt. In der Fortsetzung soll er einen erwachsenen Familienvater spielen, wie der britische Guardian berichtet.

Culkin hatte sich demnach in diesem Jahr bereits mit Disney-Verantwortlichen getroffen, um seine Idee für eine Fortsetzung vorzustellen. Belloni zufolge ist daraus inzwischen ein konkretes Filmprojekt geworden. Rogen und Goldberg sollen die Entwicklung mit ihrer Produktionsfirma Point Grey übernehmen. Die beiden haben bereits für Disney an einer Fernsehproduktion mit den Muppets gearbeitet.

Diesmal stellt Kevins Sohn die Fallen

Wie die Geschichte aussehen könnte, hatte Culkin bereits 2025 bei einer Veranstaltung zum Jubiläum des ersten Films erzählt. In seiner Idee ist Kevin inzwischen Vater eines Kindes. Er könnte verwitwet oder geschieden sein und widmet seiner Arbeit so viel Zeit, dass sein Sohn sich vernachlässigt fühlt.

Der Junge sperrt seinen Vater daraufhin aus dem Haus aus und stellt Fallen auf, um ihn am Eindringen zu hindern. Damit würde die ursprüngliche Handlung umgekehrt: Während Kevin in den ersten Filmen Einbrecher mit selbst gebauten Fallen abwehrte, müsste er nun selbst versuchen, die Hindernisse zu überwinden.

Culkin erklärte damals, das Haus solle zugleich für das gestörte Verhältnis zwischen Vater und Sohn stehen. Kevin müsse nicht nur wieder in sein Haus gelangen, sondern auch das Vertrauen seines Kindes zurückgewinnen.

Zwei Kinohits mit Culkin

Der erste Film „Kevin – Allein zu Haus“ kam 1990 in die Kinos. Die Komödie über einen Jungen, den seine Familie versehentlich zu Hause zurücklässt und der sich gegen zwei Einbrecher verteidigt, spielte weltweit rund 476 Millionen Dollar ein. Sie war damit der zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres.

Die Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ brachte 1992 weitere 359 Millionen Dollar ein. Danach wurde die Reihe ohne Culkin fortgeführt. Es erschienen drei weitere Filme und 2021 eine Neuauflage für den Streamingdienst Disney+. Culkin spielte seine bekannteste Rolle zwischenzeitlich auch in Werbespots.

Originalregisseur warnt vor Fortsetzung

Der Regisseur der ersten beiden Filme, Chris Columbus, hatte sich im vergangenen Jahr gegenüber dem US-Unterhaltungsmagazin Entertainment Tonight gegen eine Fortsetzung ausgesprochen. Es sei ein Fehler, mehr als drei Jahrzehnte später an den damaligen Erfolg anknüpfen zu wollen.

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