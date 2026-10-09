Kevin Behrens blickt mit Wehmut auf Union: „Fußballerisch meine beste Zeit“

Mit dem FC Lugano spielt Kevin Behrens in dieser Saison um den Meistertitel in der Schweiz. Seinen sportlichen Höhepunkt erlebte er aber in Köpenick.

Für Kevin Behrens könnte es beim FC Lugano aktuell kaum besser laufen. In zehn Pflichtspielen der laufenden Saison hat der kantige Stürmer acht Tore erzielt, mit den Tessinern steht er auf Platz eins der Schweizer Super League. Behrens hätte womöglich noch mehr Treffer erzielt, hätte ihn im September eine Verletzung nicht ausgebremst. Die XXL-Länderspielpause hat der ehemalige Stürmer des 1. FC Union Berlin genutzt, um an seinem Comeback zu arbeiten. Am Sonnabend (18 Uhr) könnte er gegen den FC Luzern schon wieder zum Einsatz kommen.

„Ich bin eher der ruhige Typ“

„Ich bin eher der ruhige Typ, aber zwei-, dreimal bin ich nach einer vergebenen Chance oder einer Entscheidung des Schiedsrichters doch aufgestanden und habe gebrüllt“, hat Behrens nun in einem Interview mit blue News Einblicke in sein zwischenzeitliches Dasein als Tribünengast gegeben.

So gut er davor in Lugano in Form war, den sportlichen Gipfel seiner Karriere hat der inzwischen 35-Jährige in Köpenick erlebt. In der Saison 2022/23 qualifizierte er sich mit Union für die Champions League, nachdem er sich unter Trainer Urs Fischer nach und nach einen Stammplatz erarbeitet hatte. In der darauffolgenden Spielzeit gelangen ihm am ersten Spieltag beim 4:1-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 drei Kopfballtore. Nach 90 im Gedächtnis bleibenden Minuten stand er in Fußball-Deutschland plötzlich im Fokus.

Sein einziges Länderspiel: Kevin Behrens debütierte für die DFB-Elf im Oktober 2023 im Testspiel gegen Mexiko. © IMAGO/Matthias Koch

„Fußballerisch“, sagt Behrens, „war das meine beste Zeit“. Im gleichen Atemzug erinnert der gebürtige Bremer an die Teilnahme am Lehrgang der Nationalmannschaft im Oktober 2023. Im Länderspiel gegen Mexiko (2:2) wurde er vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Schlussphase für drei Minuten eingewechselt. Wehmütig wird Behrens, wenn er an diese Tage im Herbst vor drei Jahren denkt, Reue verspürt er bei den Digenen, mit denen er danach die Schlagzeilen prägte.

„Es war eine dumme Aussage, die ich getroffen habe“

Nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg fiel er bei einer vereinsinternen Signierstunde mit einer homophoben Äußerung negativ auf. „Es war eine dumme Aussage, die ich getroffen habe. In einem internen Bereich, wo man des Öfteren – nicht nur ich, sondern auch andere – mal etwas sagt, was für die Öffentlichkeit nicht ganz so schön ist. Dafür habe ich mich entschuldigt. Dass man das nicht loswird, das ist jetzt leider so, damit muss ich leben“, erklärte Behrens.



In den Bundesliga-Stadien wurde er anschließend in den Wochen und Monaten danach angefeindet. „Angenehm war das auf jeden Fall nicht. Zu der Zeit musste ich mich relativ oft hinter den Toren aufwärmen. Da kamen sehr viele Beleidigungen, aber irgendwann lernt man, damit umzugehen“, erinnert sich Behrens an die Zeit in Wolfsburg, die für ihn mit dem Ende seiner Laufbahn in Deutschland verbunden war. Danach, sagt er, sei die Tür in der Ersten oder Zweiten Bundesliga für ihn geschlossen gewesen.

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