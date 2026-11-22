ADAC und Verbraucherzentrale nennen Sparhebel mit und ohne Anbieterwechsel. Betroffen sind Autofahrer, deren Versicherungsjahr am 31. Dezember endet.

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Eine Erinnerung, bevor Sie einsteigen: Bis zum 30. November 2026 können viele Kfz-Versicherungen regulär gekündigt werden. Ein Wechsel kann mehrere Hundert Euro im Jahr sparen. (Symbolbild)

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Liegt die neue Beitragsrechnung für Ihr Auto schon im Briefkasten? Dann sollten Sie jetzt rechnen statt abheften. Bis Montag, 30. November 2026, können viele Kfz-Versicherungen regulär gekündigt und neu abgeschlossen werden – und wer vergleicht, kann laut Verbraucherzentrale oftmals etliche Hundert Euro sparen.

Auf den Stichtag weist unter anderem der ADAC Hessen-Thüringen in einer Mitteilung vom 12. November 2026 hin. Der Termin gilt allerdings nicht für jeden Vertrag. Und selbst wer seinem Versicherer treu bleibt, kann den Beitrag drücken.

Kfz-Versicherung kündigen: Warum der 30. November für die meisten gilt

Die meisten Kfz-Versicherungen enden zum Jahresende, die Kündigung muss dann laut Finanzaufsicht Bafin spätestens am 30. November beim Versicherer eingehen. Es zählt also der Zugang, nicht der Poststempel. 2026 fällt der Stichtag auf einen Montag.

Einige Anbieter führen aber unterjährige Verträge, etwa vom 1. April bis zum 31. März – auch dann gilt in der Regel eine Kündigungsfrist von einem Monat, nur eben zum jeweiligen Vertragsablauf.

Die eigene Hauptfälligkeit steht in der Police oder auf der Beitragsrechnung. Wer nicht rechtzeitig kündigt, bleibt in der Regel ein weiteres Jahr im Vertrag, wie die Stiftung Warentest erläutert.

Beitrag erhöht? Dann haben Sie länger Zeit

Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne den Schutz entsprechend auszuweiten, können Kunden nach § 40 Versicherungsvertragsgesetz innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung kündigen – und der Versicherer muss auf dieses Recht hinweisen.

Solche Mitteilungen kommen laut Bafin meist Ende November; ab Erhalt läuft die Monatsfrist. Wer den 30. November verpasst, bekommt so oft ein zweites Zeitfenster.

Aber Vorsicht: Das außerordentliche Kündigungsrecht greift laut ADAC nur, wenn nicht ein Schadenfall die Ursache der Erhöhung ist – steigt der Beitrag wegen einer schlechteren Schadenfreiheitsklasse nach einem Unfall, gilt es nicht.

Warum werden die Beiträge überhaupt teurer?

Hinter vielen Erhöhungen stecken die Reparaturkosten. Die Stundensätze der Kfz-Werkstätten stiegen 2025 um durchschnittlich 7,5 Prozent – mehr als dreimal so stark wie die Verbraucherpreise –, die Ersatzteilpreise um 5,6 Prozent, meldet der Versicherungsverband GDV.

„Ein durchschnittlicher Pkw-Sachschaden kostet die Versicherer inzwischen rund 4600 Euro – etwa 70 Prozent mehr als 2017“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Für 2026 erwartet der Verband, dass von jedem eingenommenen Euro voraussichtlich 99 Cent für Schäden und Kosten draufgehen; die Auszahlungen sollen um mehr als zehn Prozent auf rund 35 Milliarden Euro steigen. Zur Einordnung: Der GDV vertritt die Interessen der Versicherungswirtschaft, seine Zahlen sind Branchenangaben.

Sparen ohne Anbieterwechsel: ein Rechenbeispiel

Der ADAC nennt Hebel, die auch im bestehenden Vertrag wirken. Wichtig: Die Prozentwerte sind „bis zu“-Angaben einzelner Anbieter, keine garantierten Rabatte. Für einen Beispielvertrag mit 1000 Euro Jahresbeitrag, davon 400 Euro für die Kasko, ergeben sich folgende Fälligkeiten und Zahlen.

Das Rechenbeispiel Jahreszahlung statt monatlicher Raten: bis zu fünf Prozent des Gesamtbeitrags – im Beispiel bis zu 50 Euro (1000 Euro × 0,05)

Werkstattbindung in der Kasko: bis zu 20 Prozent der Kaskoprämie – im Beispiel bis zu 80 Euro (400 Euro × 0,20)

beides zusammen: bis zu 130 Euro im Jahr, ohne den Anbieter zu wechseln

zusätzlich: die jährliche Fahrleistung korrigieren lassen, wenn Sie weniger fahren als angegeben, und den Fahrerkreis begrenzen

Telematik-Tarife bringen laut ADAC bis zu 30 Prozent, vor allem für Fahranfänger

Bei der Selbstbeteiligung gelten 150 Euro in der Teilkasko und 300 Euro in der Vollkasko als empfehlenswert. Wer die Werkstattbindung wählt, sollte laut ADAC auf kostenlosen Hol- und Bringservice samt Ersatzfahrzeug achten.

Wechsel geplant? Diese Fallen kosten bares Geld

„Wer am falschen Ende spart, hat später häufig das Nachsehen“, warnt Oliver Reidegeld, Pressesprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Der Preis allein sagt wenig über die Leistung im Schadenfall.

Die Verbraucherzentrale rät zudem, sich die Schadenfreiheitsklasse vom bisherigen Versicherer schriftlich bestätigen zu lassen – sonst droht beim neuen Anbieter eine schlechtere Einstufung. Und: Vergleichsportale bilden längst nicht alle Tarife ab, sondern nur Gesellschaften, die sie selbst vermitteln – deshalb mehrere Portale nutzen und direkt bei Versicherern rechnen.

Checkliste: Das sollten Sie bis zum 30. November erledigen. Hauptfälligkeit prüfen: Sie steht in der Police oder auf der Beitragsrechnung

Angebote auf mehreren Wegen vergleichen, auch direkt beim Versicherer – und beim eigenen Anbieter nach einem besseren Tarif fragen

Leistungen abgleichen, nicht nur den Preis • Erst den neuen Vertrag unter Dach und Fach bringen, dann kündigen – die Kfz-Haftpflicht ist gesetzlich vorgeschrieben

Kündigung nachweisbar zustellen und eine Eingangsbestätigung anfordern

Wer den 30. November 2026 verpasst, ist nicht automatisch ein Jahr gebunden: Kommt noch eine Erhöhungsmitteilung, öffnet § 40 VVG ein zweites Fenster. Prüfen lohnt sich in jedem Fall – unabhängige Erstberatung zu Versicherungsfragen bieten die Verbraucherzentralen.

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