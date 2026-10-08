KI an Schulen und Unis: Europa greift wieder zum Index der verbotenen Bücher

KI-Detektoren, Verdachtslisten, Verbote: Schulen und Redaktionen führen einen Kampf, den Europa schon gegen den Buchdruck verloren hat. Ein Kommentar.

Wir sind beide Professoren und aktive Forscher. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich größtenteils als Bereicherung für unser Leben erwiesen. Dank ihrer Möglichkeiten können wir produktiver arbeiten. Wir sind stets bestrebt, uns über die sich wandelnde Welt der KI-Werkzeuge zu informieren, um neue Forschungsansätze zu übernehmen und neue Informationen und Erkenntnisse zusammenzutragen und zu präsentieren.

Gleichzeitig hat KI auch ein Fenster des Misstrauens in unserer Welt geöffnet. Das erleben wir, wenn wir ein Klassenzimmer betreten, einen Artikel für die Meinungsseite einer Zeitung einreichen oder eine Schülerarbeit bewerten. Lehrer vermuten, dass die Arbeit eines Schülers von einer KI generiert wurde. Ein Redaktionsteam prüft die eingereichten Texte mithilfe eines KI-Detektors (dessen Genauigkeit fragwürdig ist) und entscheidet über die Einreichung, bevor es sie überhaupt gelesen hat.

Ein Herausgeber einer Fachzeitschrift hinterfragt, ob der Forscher einen Großteil der Recherche und des Schreibens an eine KI ausgelagert hat. Die Schauplätze wechseln, doch die grundlegende Frage bleibt bestehen: Vermindert der Einsatz von KI bei der Erstellung einer Arbeit deren Authentizität? Untergräbt er stillschweigend das Denken und die Mühe, die in ihre Erstellung geflossen sind?

Die gängige Reaktion darauf war die strenge Kontrolle des Artefakts – Verbot des Einsatzes von KI-Tools, Ablehnung von Einreichungen mit „hohen“ KI-Erkennungswerten, Erstellung einer Liste von Autoren, die beim Einsatz von KI-Tools „ertappt“ wurden, und Ähnliches. Dies ist kein neuer Reflex. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurden mehr Bücher gedruckt, als von irgendeiner Behörde geprüft werden konnten. Eine Reaktion darauf war die Inquisition – die Erstellung eines Index der verbotenen Bücher. Im Gegensatz dazu bestand die Antwort der Aufklärung darin, Institutionen zu schaffen, die die gedruckten Werke beeinflussen und gestalten konnten. Im Hinblick auf KI scheinen wir eher zur ersten Variante zu tendieren.

Wer abkürzt, zahlt in der Prüfung

Eine MIT-Studie, die die Hirnaktivität beim Schreiben von Aufsätzen maß, ergab, dass die unstrukturierte Nutzung von KI die kognitive Beteiligung messbar senkt. Eine Studie aus dem Jahr 2026 mit 27.000 chinesischen Sekundarschülern zeigte, dass die Hausaufgabenleistungen von KI-Nutzern um 18 Prozent stiegen, während ihre Prüfungsleistungen im Vergleich zu Schülern, die keine KI nutzten, um 20 Prozent sanken. Und die diesjährigen Pisa-2025-Ergebnisse zeigten den stärksten jemals von der OECD verzeichneten Rückgang in Lese- und Mathematikkompetenz. Auf den ersten Blick sind diese Ergebnisse besorgniserregend, doch bei genauerer Betrachtung lassen sich einige interessante Fakten feststellen.

OpenAI-CEO Sam Altman mit einer OpenAI-Mappe bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu KI und internationaler Sicherheit in New York. © John Angelillo/imago

In der chinesischen Hausaufgabenstudie brach die Prüfungsleistung fast ausschließlich bei jenen Schülern ein, die KI nutzten, um schneller fertig zu werden; wer KI einsetzte, aber gleich viel Zeit in die Aufgabe steckte, büßte kaum etwas ein. Eine randomisierte Studie mit 6.000 Schülern der Mittelstufe, durchgeführt von Forschern in Toronto und an der Wharton School, zeigte, dass KI-gestütztes Tutoring nur dann hilfreich war, wenn es mit der Pflicht zur Fehleranalyse einherging.

Eine systematische Übersichtsarbeit zum KI-Einsatz im Hochschulbereich ergab Verbesserungen der Argumentationsfähigkeit insbesondere dort, wo der Einsatz auf Vergleich und Überarbeitung ausgerichtet war, und Nachteile nur dort, wo KI als unstrukturierte Abkürzung diente.

Kürzlich wurde ein Meinungsbeitrag einer Mathematikprofessorin der UC Berkeley über die immer schlechteren Vorkenntnisse der Studierenden wegen des Verdachts auf KI-Einsatz angegriffen. Was ihre Erkenntnisse dafür bedeuten, wie man Studierende besser vorbereitet, ging dabei unter. Im August 2025 wurde ein im Wall Street Journal veröffentlichter Meinungsbeitrag des Investors Stanley Druckenmiller kritisiert, da er angeblich mithilfe von KI generiert worden sei.

Der Leiter der WSJ-Meinungsseite verteidigte die Veröffentlichung des Beitrags mit dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit von Herrn Druckenmiller. Anthropic hat allen von Claude verfassten Texten ein Wasserzeichen hinzugefügt.

Dies geschah, um die Vorgaben der EU-KI-Verordnung zu erfüllen, dürfte die Situation aber weiter verkomplizieren. Ein Wasserzeichen kann zwar erkennen, ob KI an einer Seite beteiligt war, aber es kann nicht sagen, wer die ursprüngliche Idee hatte – der Mensch oder die Maschine.

Galilei wurde verurteilt, gedruckt wurde er in Leiden

Europa kennt das schon. Spanien reagierte 1551 auf den Buchdruck mit einem eigenen Index verbotener Bücher, und 1559 verbot Philipp II. kastilischen Studenten den Zugang zu den meisten ausländischen Universitäten. Als Rom Galilei 1633 verurteilte, hörte die Wissenschaft nicht auf; sie wanderte nach Norden, und sein letztes Buch wurde fünf Jahre später in Leiden gedruckt. Die Gesellschaften, die vom Buchdruck profitierten, verboten ihn nicht, sondern schufen Institutionen zu dessen Überprüfung – allen voran die Royal Society, gegründet 1660 unter dem Motto „Nullius in verba“ („Glaube niemandem aufs Wort“), und ihre 1665 gegründete Zeitschrift „Philosophical Transactions“.

Was wir heute brauchen, ist eine Möglichkeit, die Denkweise und die Argumentation hinter einem Artikel, einer Abhandlung oder einem Meinungsbeitrag zu bewerten. Wie hat der Mensch das Konzept entwickelt, sein Denken geformt und die im Text enthaltenen Erkenntnisse zum Ausdruck gebracht? Dies scheint auch die Richtung zu sein, die die KI-Branche heute einschlägt. Beispielsweise verwendet OpenAIs ChatGPT für Jugendliche, das vergangenen Monat veröffentlicht wurde, standardmäßig einen „Lernmodus“, der direkte Antworten zurückhält und die Schüler stattdessen zwingt, ihre eigenen Gedankengänge durchzuarbeiten.

Lehrpläne entscheiden, nicht Verbotslisten

Was wir bisher wissen, ist, dass KI das Denken messbar schwächt, wenn man sie nutzt, um es zu überspringen, und es messbar stärkt, wenn man sie nutzt, um es zu strukturieren. Das gilt für die Mathehausaufgaben eines 15-Jährigen, die Dissertation eines Doktoranden oder einen Meinungsartikel. Entscheidend ist, ob die Institution, die den Studierenden, den Forschenden oder den Autor umgibt, ihnen einen guten Grund gibt, den interessanten und wichtigen Teil weiterhin selbst zu übernehmen.

Es geht hier um Lehrplangestaltung und redaktionelle Standards, nicht um das Verbot eines Werkzeugs, das gekommen ist, um zu bleiben. Institutionen können weiterhin wählen, welchem Modell sie folgen. Die Inquisition versuchte, den Buchdruck zu stoppen, und unterlag der Geschichte; die Aufklärung baute darauf auf und prägte die moderne Welt. KI verdient dieselbe Wette: nicht Unterdrückung, sondern Institutionen, die den Weitblick haben, sich selbst zu verändern, um die neue Technik gut zu nutzen.

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