Der Kursrutsch an der Wall Street setzt sich an asiatischen Handelsplätzen fort. Samsung und SK Hynix verlieren deutlich, während Finanzbehörden Gegenmaßnahmen vorbereiten.

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Kursanzeige des südkoreanischen Kospi in einer Bank in Seoul am 17. November

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An den asiatischen Börsen hat sich der Ausverkauf von Technologie- und Halbleiteraktien am Montag fortgesetzt. Besonders stark traf es Südkorea: Der Leitindex Kospi verlor nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa bis zum Mittag (Ortszeit) 5,3 Prozent. Wegen heftiger Kursschwankungen wurden in Seoul programmgestützte Aktienverkäufe kurzzeitig ausgesetzt.



Südkoreas Regierung bekräftigte unterdessen ihre Bereitschaft, bei Bedarf Maßnahmen zur Stabilisierung der Märkte einzuleiten, wie Reuters berichtete.

Bereits am Freitag war der Kospi um 5,21 Prozent gefallen und unter die Marke von 5000 Punkten gerutscht. Zum Handelsauftakt am Montag gab er nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap um weitere 2,77 Prozent nach. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Index noch stärker.

Kursrutsch erfasst weitere Börsen

In Hongkong sank der Hang-Seng-Index bis zum Montagmittag um rund 1,5 Prozent, der CSI 300 mit wichtigen Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor 0,9 Prozent. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Dem neuen Kursrutsch waren massive Verluste an der Wall Street vorausgegangen. Am Freitag hatte der US-Aktienindex S&P 500 um 3,7 Prozent nachgegeben, der technologielastige Nasdaq um 5,3 Prozent.



Besonders betroffen waren Halbleiterhersteller und Unternehmen, die vom Ausbau künstlicher Intelligenz profitieren sollen. Laut AP verloren die Aktien von Samsung Electronics am Montag 5,5 Prozent, die des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix 4,9 Prozent.

Finanzbehörden bereiten Eingriffe vor

Der Kursrutsch beschäftigt auch die Finanzbehörden in Asien. Südkoreas Regierung will laut Reuters notfalls eingreifen, um den Markt zu stabilisieren. Taiwans Finanzaufsicht ordnete strengere Regeln für Leerverkäufe an, bei denen Anleger auf fallende Aktienkurse setzen. Chinas Börsen kündigten unter anderem Erleichterungen für den kreditfinanzierten Aktienkauf an.

Hinter den Verlusten stehen Zweifel, ob die hohen Ausgaben für KI-Chips und Rechenzentren genügend Erträge bringen, um die Bewertungen der beteiligten Unternehmen zu rechtfertigen. Hinzu kommen Befürchtungen über verschärfte US-Exportbeschränkungen für Halbleiterlieferungen nach China.

Siemens-Chef sieht Risiken für US-Konzerne

Siemens-Chef Roland Busch sieht eine weitere Gefahr im Wettbewerb durch günstigere chinesische KI-Modelle. Sollten diese genauso leistungsfähig werden wie US-amerikanische Angebote, könnten nach seiner Einschätzung die Preise und Börsenbewertungen großer US-Anbieter leiden.



Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa hielt Busch zwar Kurskorrekturen bei stärker fremdfinanzierten Unternehmen für möglich, rechnete aber nicht mit einer allgemeinen Finanzkrise. Große Betreiber von Rechenzentren finanzierten ihre Investitionen überwiegend aus dem laufenden Geschäft, sagte er.

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