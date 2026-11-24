Die Brillen können Bild und Ton aufnehmen, ohne dass andere dies zuverlässig erkennen. Ein kleines Blinklicht bei Aufnahmen reicht den Verbraucherschützern nicht aus.

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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder probiert im Oktober 2026 beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn eine Meta-Brille aus.

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Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geht wegen Datenschutzrisiken bei KI-Brillen gegen zwei Unternehmen vor: den US-Technologiekonzern Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, und den Brillenhersteller Luxottica, der die Marke Ray-Ban vertreibt.



Der vzbv wirft Luxottica fehlende Datenschutzhinweise beim Verkauf vor. Bei Meta beanstandet der Verband irreführende Werbung. Die von Luxottica und Meta gemeinsam entwickelten KI-Brillen verfügen über Kameras und Mikrofone für Bild- und Tonaufnahmen.

Käufer riskieren Bußgelder

Nach Auffassung des vzbv informiert der Ray-Ban-Onlineshop Käufer nicht ausreichend darüber, dass sie beim Aufnehmen anderer Menschen selbst für die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verantwortlich sein können.

Wer personenbezogene Daten anderer Menschen erhebt, muss die Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen darüber informieren, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden. Die Brille ermögliche es jedoch praktisch nicht, diese Pflichten gegenüber Passanten zu erfüllen, kritisiert der Verband. Bei Verstößen gegen die DSGVO könnten den Nutzern Bußgelder drohen. Luxottica habe auf eine vorherige Abmahnung nicht reagiert.

Auch Meta gab nach einer Abmahnung laut Verband keine Unterlassungserklärung ab. Die Werbung des Unternehmens erwecke den Eindruck, sämtliche beworbenen Funktionen ließen sich problemlos im Alltag verwenden.

Blinklicht als Aufnahmehinweis unzureichend

Ein weiterer Kritikpunkt ist die kleine, weiß blinkende Leuchte an der Brillenfassung. Sie reicht nach Auffassung des vzbv nicht aus, um Passanten zuverlässig auf Aufnahmen hinzuweisen. Betroffene könnten weder erkennen, welche Daten erhoben würden, noch wofür sie verwendet würden.

Das gelte insbesondere dann, wenn die Aufnahmen möglicherweise zum Training von KI-Systemen verwendet würden. Dadurch könnten Betroffene ihre Datenschutzrechte kaum wahrnehmen oder der Verarbeitung widersprechen.

Datenschutzbehörde sieht rechtliche Probleme

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte untersuchte das Modell „Ray-Ban Meta Wayfarer (Gen 1)“ technisch und datenschutzrechtlich. Dem Bericht zufolge seien Aufnahmen von Personen außerhalb des engen Freundes- und Familienkreises in der Regel unzulässig, weil sich deren informierte Einwilligung mangels Transparenz praktisch nicht einholen lasse.



Nur in seltenen Fällen könnten berechtigte Interessen eine Aufnahme rechtfertigen. Auch für das KI-Training durch Meta fehle regelmäßig eine Rechtsgrundlage.

Der vzbv fordert deshalb strengere gesetzliche Vorgaben für Hersteller. Produkte sollten von Anfang an datenschutzfreundlich gestaltet werden, etwa durch datensparsame Voreinstellungen und deutlich erkennbare Aufnahmefunktionen.



Die Bundesregierung solle sich bei der Reform der DSGVO dafür einsetzen, dass Hersteller auch dann entsprechende Pflichten übernehmen, wenn sie die aufgenommenen Daten nicht selbst verarbeiten.

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