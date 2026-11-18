DELTA bündelt Aufklärungsdaten und Informationen über gegnerische Kräfte. Die Bundeswehr testete die ukrainische Software im Oktober bei einer multinationalen Drohnenübung.

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (r.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe im Juni 2026 in Brüssel

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Deutschland will das ukrainische digitale Gefechtsführungssystem DELTA gemeinsam mit der Ukraine weiterentwickeln und dessen Einsatz in der Bundeswehr testen. Das berichtet das Fachportal Hartpunkt am Mittwoch.



Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte das Vorhaben am Dienstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel angekündigt, wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichtete. Das deutsche Heer hatte die Software nach seinen Angaben bereits im Oktober bei einer multinationalen Drohnenübung getestet.

Ukrainische Ausbilder und Berater hätten die Übung mit ihrer Unterstützung ermöglicht, sagte Pistorius. Deutschland habe bereits zuvor den Einsatz von DELTA in der Ukraine unterstützt. Nun gehe es darum, das System gemeinsam weiterzuentwickeln und zu prüfen, wie es sich in der Bundeswehr nutzen lasse.

Die Ukraine-Kontaktgruppe, auch Ramstein-Gruppe genannt, koordiniert nach Angaben der Nato die militärische Unterstützung für die Ukraine. In ihr arbeiten mehr als 50 Länder, darunter sämtliche Nato-Mitglieder, sowie die EU zusammen. Sie ist kein offizielles Nato-Gremium. Die USA hatten die Gruppe 2022 unter Verteidigungsminister Lloyd Austin aufgebaut und zunächst geleitet. Inzwischen liegt die Führung bei Deutschland und Großbritannien.

Gefechtsdaten auf einer Plattform

DELTA dient dazu, Informationen über das Kampfgeschehen zusammenzuführen und militärische Einsätze zu planen. Das digitale System unterstützt die Auswertung von Aufklärungsdaten und Informationen über gegnerische Kräfte. Nach Angaben von Interfax-Ukraine können Soldaten damit Einsätze planen und Informationen über gegnerische Truppenbewegungen in einer geschützten Umgebung austauschen.

Die ukrainische Einheit Aerorozvidka begann bereits 2015 mit der Entwicklung von DELTA. Anschubmittel kamen nach Angaben der Denkfabrik CEPA aus einem Nato-Treuhandfonds. Inzwischen entwickelt ein Innovationszentrum des ukrainischen Verteidigungsministeriums das System weiter, wie die ETH Zürich in einer Untersuchung schreibt.

Die Ukraine setzt DELTA im Krieg mit Russland seit 2022 ein, unter anderem bei der Verteidigung Kiews und später bei der Rückeroberung von Cherson und der Schlangeninsel. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist das System seit August 2025 auf allen Führungsebenen der ukrainischen Streitkräfte eingeführt. Bis Anfang Oktober 2026 wurden über DELTA mehr als drei Millionen Drohneneinsätze gegen gegnerische Ziele dokumentiert.

Pistorius hob die Erfahrungen der ukrainischen Streitkräfte sowie die technischen Entwicklungen und die Rüstungsindustrie des Landes hervor. Die Ukraine sei für Deutschland ein wichtiger Partner in Sicherheitsfragen, erklärte der Minister auf der 37. Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe.

KI soll Aufklärungsdaten auswerten

Schon Anfang Oktober hatte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, in einem Bundeswehr-Podcast die Erprobung von DELTA erläutert. Die Plattform könne vor allem bei Einsätzen mit unbemannten Systemen helfen. Gesammelte Aufklärungsinformationen und Erkenntnisse über den Gegner würden mithilfe von KI abgeglichen, gebündelt und für militärische Entscheidungen aufbereitet, sagte Freuding.

Eine einfache Übernahme des ukrainischen Systems hielt der General allerdings nicht für möglich. Zunächst müsse die Bundeswehr in der Praxis prüfen, welche Funktionen sich unter ihren Bedingungen nutzen ließen und zu ihren Abläufen, Strukturen und Fähigkeiten passten.

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