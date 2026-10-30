„Diese Daten gehören der Regierung“: Der Kampf um Patientendaten im KI-Zeitalter

Die EU finanziert KI für Zahnkorrekturen, Kliniken nutzen sie für Diagnosen. Doch wer kontrolliert die Patientendaten – und wie sicher sind sie?

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KI soll Ärzte bei Diagnosen und Behandlungen unterstützen. Dabei werden große Datenbanken mit Patientendaten genutzt. (Symbolbild)

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Ein Scan des Gebisses, eine App auf dem Smartphone – und 80 Prozent weniger Besuche in der Praxis: Das verspricht das auf Zahnkorrekturen spezialisierte Unternehmen Impress. Für die Weiterentwicklung seiner KI-Plattform und die Expansion in Europa erhält es nun einen Kredit über 40 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB).

Das in Barcelona gegründete Unternehmen betreibt weltweit mehr als 110 kieferorthopädische Kliniken und behandelt Zahnfehlstellungen mit transparenten Zahnschienen. Die KI soll Ärzte bei der Diagnose und der Planung der Zahnkorrektur unterstützen; über eine App wird der Behandlungsverlauf überwacht. Nach Angaben von Impress stützt sich die KI auf eine Datenbank mit Informationen von weltweit 500.000 Patienten. Welche Daten dafür verwendet werden und wie sie geschützt sind, erläutert die EIB-Mitteilung nicht.

Die Heilungswette

Impress steht für eine größere Entwicklung: Künstliche Intelligenz zieht in Arztpraxen, Kliniken und Forschungslabore ein. Die Hoffnungen reichen dabei weit über Zahnkorrekturen hinaus.

„Ich glaube, es wird tatsächlich möglich sein, die meisten menschlichen Krankheiten in etwa fünf bis zehn Jahren zu heilen“, schrieb Anthropic-Mitgründer Dario Amodei nach Angaben des amerikanischen Magazins Time auf X. Sein Unternehmen betreibt inzwischen ein Biologielabor, in dem Wissenschaftler Forschungsansätze überprüfen, die mithilfe der KI Claude entwickelt werden.

Andere Unternehmen investieren Milliarden: Der vom Google-Mutterkonzern Alphabet mitfinanzierte Medikamentenentwickler Isomorphic Labs nahm im Mai 2,1 Milliarden Dollar auf. Das Ziel ist, mithilfe von KI schneller neue Wirkstoffe zu entwickeln.

Im deutschen Klinikalltag geht es bereits um konkrete Befunde. An 28 Standorten unterstützt die KI-Plattform Aidoc nach Angaben der Klinikgruppe Asklepios die Auswertung von CT- und Röntgenbildern. „Die Software bietet uns einen digitalen Schulterblick, der parallel zur ärztlichen Befundung läuft“, erklärt Alexander Steinmetz, Chefarzt der Radiologie an der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt, in einer Mitteilung der Klinikgruppe. Das System soll unter anderem auf mögliche Hirnblutungen, Lungenembolien und Frakturen hinweisen.

Die Frage, welche Daten solche Systeme speisen und wer sie verwaltet, ist in Großbritannien zum Streitfall geworden. „Diese Daten gehören der Regierung des Vereinigten Königreichs“, sagte Palantir-Chef Alex Karp vor drei Jahren der BBC. In England kommt die Software des amerikanischen Konzerns bereits zum Einsatz: Auf der Plattform laufen bislang getrennte Datenbanken von Krankenhäusern, OP-Sälen und Ambulanzen zentral zusammen. Die Algorithmen sollen daraus Wartelisten, Bettenbelegungen und Personalplanung in Echtzeit optimieren, um den Alltag im überlasteten Gesundheitssystem zu takten.

Fortschritt mit Datenrisiko

Wo Konzerne Datenbanken bündeln, schlagen auch Datenschutz-Experten Alarm. „Das ist kein verschmerzbares Risiko. Gesundheitsdaten sind hochsensibel“, warnt Daniel Rückert, Professor für KI in Medizin und Gesundheitsversorgung an der TU München, in einer Mitteilung der Universität.

Für eine Studie im Fachmagazin Nature simulierte das Team um Rückert Angriffe auf medizinische KI-Modelle. Bei manchen Patienten ließ sich nahezu sicher feststellen, ob ihre Daten zum Training gehörten. Schon die bestätigte Zugehörigkeit zum Trainingsdatensatz könnte eine Krebserkrankung verraten, wenn das Modell ausschließlich mit Daten von Krebspatienten trainiert wurde.

Diese Information kann Betroffenen schaden, „wenn sie in die falschen Hände gerät“, heißt es in der TUM-Mitteilung. Die Forschenden empfehlen deshalb streng kontrollierte Zugänge zu KI-Modellen und Schutzverfahren beim Training. Zudem müssten Datenschutztests das Risiko für einzelne Patienten erfassen, statt nur Durchschnittswerte zu betrachten.

Wie sich Datenschutz und medizinischer Fortschritt vereinbaren lassen, diskutierte bereits 2022 ein Forschungsteam um die Medizinethikerin Marieke Bak in der Fachzeitschrift Frontiers in Genetics.

Die Autoren kritisierten, europäische Staaten förderten KI mit öffentlichen Geldern, erschwerten aber zugleich den Zugang zu den benötigten Gesundheitsdaten. Ohne sicheren Datenzugang drohten Investitionen verschwendet zu werden. Über die Regeln der Datennutzung müsse deshalb unter Beteiligung der Öffentlichkeit entschieden werden.

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