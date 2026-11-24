KI-Models erobern die Modewelt. Doch hinter den perfekten Bildern droht aus einer einstigen Kunstform eine hohle Fassade zu werden. Ein Kommentar.

Online-Shopping ist größer denn je, wie der Handelsverband Deutschland berichtet. Gerade jetzt zur Black Week locken Rabatte in alle möglichen Online-Shops. Stundenlang kann man auf diesen Seiten verbringen und sich durch die vielen Bildchen von Kleidung und Accessoires klicken, um den winterlichen Kleiderschrank perfekt zu machen.



Dabei braucht es auch gar nicht mal so viel Vorstellungskraft, denn der Online-Einkauf steht dem physischen Erlebnis in nichts nach – dank Freistellern und Tragebildern der angebotenen Kleidung. Doch wirken manche der Bilder eher künstlich und sehen einander verdächtig ähnlich, auch wenn die Teile von unterschiedlichen Marken stammen. Und wenn das Paket dann ankommt, sitzt der Pullover plötzlich ganz anders als auf dem Bildschirm.



Das könnte daran liegen, dass diese Bilder nie vor einer Kamera entstanden sind, sondern von künstlicher Intelligenz (KI) generiert wurden. Immer mehr – auch deutsche – Firmen setzen auf die kostengünstige und schnelle Lösung der KI-Models für Produkt- und Kampagnenbilder.

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Die Resonanz ist gemischt. Laut Ipsos AI Monitor 2026 fühlen sich 41 Prozent der Deutschen beunruhigt durch Produkte und Dienstleistungen, die KI nutzen; 37 Prozent sind von der Technologie begeistert. Während Händler sich über günstige Bilder freuen, wird die Lebensgrundlage von Kreativen bedroht. Und wieder andere bemerken gar nicht, dass sich etwas geändert hat. Was gewinnt die Mode durch KI-Models – und was verliert sie dabei?

Von Zalando bis Vogue: KI-Models sind längst kein Einzelfall mehr

Beim Wort KI-Models mag man zunächst an Ultra-Fast-Fashion-Konzerne wie Shein denken. Diesen Gedanken kann man aber getrost wieder verwerfen, denn das Geschäft mit digitalen Gesichtern ist längst kein Einzelfall mehr und bereits im Mainstream angekommen.



Das Hamburger Versandunternehmen Otto und internationale Modemarken wie Mango und H&M setzen künstliche Intelligenz bereits seit Jahren für ihre Produktfotos ein. Doch auch andere deutsche Marken und Händler ziehen nach: Ob Tamaris mit KI-generierten Werbeclips oder das Stuttgarter Modehaus Breuninger, das KI gezielt für ausgewählte Inhalte im Online-Shop nutzt.

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Auch vor der High Fashion macht der Trend nicht Halt. Für Aufruhr sorgte etwa die Augustausgabe der US-amerikanischen Vogue im vergangenen Jahr. Eine Doppelseite zierte die KI-generierte Werbung von Guess, die ein blondes, zierliches Model in Guess-Kleidung zeigte. Im Netz brach schnell Empörung aus, Nutzer meinten, sie würden ihr Vogue-Abonnement nun kündigen.



Selbst die Fashion Week bleibt nicht verschont: So ließ der französische Modedesigner Alexis Mabille für seine Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2026 KI-generierte Models in KI-generierter Kleidung vor einem KI-generierten Publikum über einen KI-generierten Laufsteg stolzieren. Die Möglichkeiten scheinen schier unendlich.

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Zwischen digitalem Klon und virtueller Umkleide

KI-Models lassen sich dabei auf verschiedene Arten einsetzen. Zum einen gibt es die vollständige Generierung eines erdachten Menschen samt den angebotenen Klamotten. Solche digitalen Figuren treten inzwischen sogar gezielt als virtuelle Werbegesichter auf: Die Barceloneser Agentur The Clueless etwa schuf mit Aitana López ein pinkhaariges KI-Model, das auf Instagram mehrere Hunderttausend Follower hat und mit Markenkooperationen Berichten zufolge Geld verdient.



Dann ist da die reine Generierung der Kleidung auf ein echt fotografiertes Model. So sieht man es zuhauf in diversen Online-Shops, wenn bei Teilen in verschiedenen Farbtönen bei jeder Farbe exakt dasselbe Foto verwendet wird – nur eben digital umgefärbt.

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Der Berliner Versandhändler Zalando testete im vergangenen Jahr zudem die Technologie der digitalen Zwillinge. Das kann man sich in etwa so vorstellen: Ein echtes Model verkauft Bilder von sich selbst und erteilt dem Unternehmen die Erlaubnis, dieses Material zu nutzen, um neue Bilder von ihm in neuer Kleidung zu generieren.



Dies ist wohl die lukrativste Art für menschliche Models, um trotz des Aufstiegs von KI noch Geld zu verdienen. Denn während der Einsatz von KI-Models den Unternehmen auf lange Sicht viel Geld spart, wird es für echte Models und kreative Mitwirkende zunehmend schwer.

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Neben den Transportkosten fallen Tagesgelder für Models, Fotografen, Stylisten und Setdesigner an, und Produktionen kosten Zeit. Und wenn die Modewelt eines nicht hat, dann ist es Zeit. Beim gehetzten Sprung von Kollektion zu Kollektion stört so eine Produktionskette am Bein natürlich erheblich.



KI-Models sparen also ganz schön viel Zeit, Geld und Energie. Sie haben nämlich keinen schlechten Tag, keine schlechte Haut und brauchen keine Mittagspause.

Der Preis der künstlichen Perfektion

So verlockend sich KI-Models für Konzerne anhören, so viele Risiken bergen sie auch. Was beim Budget eingespart wird, bezahlt man womöglich mit Authentizität und Glaubwürdigkeit.



Denn mal ehrlich: Wo liegt der Sinn darin, Kleidung zu visualisieren, um sie besser zu verkaufen, wenn sie gar nicht von einer echten Person getragen wird? Wer möchte schon ein Kleidungsstück bestellen, das nicht einmal so gezeigt werden kann, wie es tatsächlich an einem Körper fällt? Und wer möchte ein prestigeträchtiges Modemagazin kaufen, das echter Kreativität die kalte Schulter zeigt?

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Hinzu kommt: Weil die Grenzen zwischen echtem Foto und künstlichem Bild immer mehr verschwimmen, wird es für Kunden schwer zu erkennen, was sie da eigentlich vor sich haben. Zwar soll die EU-KI-Verordnung hier seit August 2026 für mehr Transparenz sorgen, doch wie eine neue Analyse der Neleon Group zeigt, hapert es an der Umsetzung in den Online-Shops.

Die Prada-Weihnachtskampagne setzt auf handgemachte Illustrationen gemischt mit menschlicher Fotografie. © Prada

Die Gegenbewegung: menschliches Handwerk im Fokus

Markenbindung und Authentizität sind im Zeitalter von Influencern und Social Media relevanter denn je. So zeichnet sich im laufenden Vorweihnachtsgeschäft eine Gegenbewegung ab: Prada etwa setzt in der Weihnachtskampagne auf handgemachte Illustrationen und menschliche Fotografie.

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Neues Werkzeug, altes Spiel

Nüchtern betrachtet sind KI-Models vielleicht nur die konsequente Weiterentwicklung dessen, was in der Modefotografie längst üblich ist: Styling, versteckte Klammern am Set und ausgiebige Bildbearbeitung. Es wäre naiv zu glauben, dass eine auf Gewinn ausgerichtete Branche wie die Modeindustrie auf diese Möglichkeiten verzichten wird. Ob es uns gefällt oder nicht: KI-Models wurden geschaffen, um zu bleiben.

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