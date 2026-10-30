Kicki Yang Zhang arbeitet als Make-up-Artist, Künstlerin und Model. In ihren Looks spielt sie gern mit Farben und Formen.

Bei Kicki Yang Zhang bleibt Make-up selten dort, wo man es erwartet. Farbe wandert über die Augenbrauen hinaus, feine Linien ziehen sich über Wangen und Stirn. Die Make-up-Künstlerin malt sich manchmal einen Drachen ins Gesicht. An anderen Tagen reichen ihr ein paar Striche, Glitzer oder eine Farbe, die dort eigentlich nicht hingehört.



Mit ihren Arbeiten stellt sie die Frage, für wen gängige Schönheitsideale eigentlich gemacht sind. Sie setzt sich dafür ein, dass in der Mode- und Beautybranche mehr unterschiedliche Gesichter und Perspektiven zu sehen sind.



Die 31-Jährige arbeitet als Make-up-Artist, Künstlerin und Model und lebt seit mehr als zehn Jahren in Berlin. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in Shanghai, später wuchs sie in Deutschland auf. Beide Orte tauchen in ihrer Arbeit auf, mal in weichen Farben und Ornamenten, mal in kühlen, kantigen Formen.



Dass Zhangs Freude an Farben und Formen nicht am Badezimmerspiegel aufhört, zeigt ihr Zuhause. Ihre Couch sieht für sie aus wie eine riesige Himbeere, der Teppich wie ein Teich. In unserem Fragebogen erzählt sie auch, wie sie morgens entscheidet, was sie anzieht – und warum sie neuerdings mit selbstgemachtem Kombucha bei Freunden auftaucht.

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Frau Zhang, wo kaufen Sie am liebsten Lebensmittel, Kleidung oder Möbel ein?



Rewe für Lebensmittel, Voo Store und Andreas Murkudis für neue und Singblackbird für Secondhand-Klamotten, und für Möbel am liebsten secondhand online oder auch mal auf dem Boxhagener Flohmarkt.

Kicki Yang Zhang Kicki Yang Zhang Kicki Yang Zhang wurde 1995 in Shanghai geboren. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in China, später wuchs sie in Deutschland auf. Seit mehr als zehn Jahren lebt sie in Berlin und arbeitet als Make-up-Artist, Künstlerin und Model. Für Asics entwarf sie einen Sneaker, mit Schwarzkopf arbeitete sie an Haar-Looks. Für die deutsche Vogue schreibt sie eine Beauty-Kolumne, in der sie sich mit Make-up und Identität beschäftigt.

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben, und wo sind Sie zu Hause am liebsten?



Mein Einrichtungsstil ist sehr bunt, organisch, wenige Ecken. Voll oft kaufe ich bestimmte Sachen, weil sie mich an etwas erinnern, das mit Möbeln nichts zu tun hat. Ich liebe, dass meine Couch aussieht wie eine riesige Himbeere oder mein Teppich im Wohnzimmer wie ein Teich mitten im Zimmer. Ich sammle gerne Sachen. Meine Freunde sagen manchmal, dass meine Wohnung aussieht wie ein Museum, voll mit kleinen Andenken von Reisen oder Spielzeug. Am meisten Zeit verbringe ich im Wohnzimmer oder oben in meinem Atelier zwischen meinen Büchern und Stiften und Pinseln.

Kicki Yang Zhangs Einrichtungsstil ist spielerisch und bunt. Mitten auf einem blauen Teppich, der an einen Teich erinnert, thront eine himbeerförmige Couch. © Kicki Yang Zhang

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit bewegt? Welches haben Sie zuletzt angefangen und wieder weggelegt? Und was liegt ganz oben auf Ihrem Lesestapel?



Bewegt – „A Little Life“ von Hanya Yanagihara, ich hab Rotz und Wasser geheult, als ich es gelesen habe.



Angefangen und wieder weggelegt – „I Love Dick“ von Chris Kraus. Auf jeden Fall lustig, das Buch draußen in der Öffentlichkeit zu lesen mit diesem Titel, aber mich hat der Schreibstil nicht so gepackt. Ich werde es aber zu Ende lesen, irgendwann.



Ganz oben – „Intermezzo“ von Sally Rooney, ich liebe ihren Schreibstil.

Welcher Film oder welche Serie hat Sie am meisten beeindruckt und warum?



Ich habe letztens angefangen, ältere Filme zu schauen. „2001: A Space Odyssey“ ist bei mir besonders hängen geblieben, weil ich soooo beeindruckt war von den Spezialeffekten, besonders in Zusammenhang mit der damaligen Zeit.

Wer ist Ihr Stilvorbild?



Ich schaue gerne in Richtung Asien, was Streetstyle betrifft. Besonders japanische Publikationen wie Fruits Mag gefallen mir sehr gut. Eine bestimmte Person habe ich nicht.

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Wie wählen Sie morgens Ihre Kleidung aus: nach Routine, Stimmung oder Plan? Und wie entscheiden Sie, was Sie kombinieren?



Ich entscheide meistens nach Laune. Dann gibt es oft ein bestimmtes Teil, das ich heute tragen will, und ich style dann mein Outfit darum herum.

Sie sind bei Freunden eingeladen. Was bringen Sie als besonderes Gastgeschenk mit?



Ich habe letztens angefangen, eigene Kombucha-Getränke zu fermentieren. Es schmeckt und ist sogar gesund für den Verdauungstrakt.

Was steht auf Ihrem eigenen Wunschzettel ganz oben?



Der Knoll International Womb Chair mit passendem Ottoman in Knallrot.

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Was war Ihr letzter Fehlkauf?



Ich bin mittlerweile sehr überlegt, was meine Käufe betrifft, deswegen habe ich in letzter Zeit nichts gehabt, was ich bereue.

Welche Ausstellung haben Sie zuletzt gesehen? Und welches Kunstwerk oder welcher Künstler fasziniert Sie gerade oder schon immer?



Meine letzte Ausstellung war die Margiela-Ausstellung in der Konrad-Fischer-Galerie. Ich liebe es, wenn Kunst und Mode zusammentreffen. Eine meiner persönlichen Inspirationen war Yayoi Kusama, und sie ist kürzlich gestorben. Ich wünschte, ich wäre ihr noch begegnet zu Lebzeiten. Rest in Peace.

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Was hören Sie in der U-Bahn oder im Auto: Podcasts oder Musik? Und was genau?

In letzter Zeit viel Rock aus den 80ern. Oder den Podcast „Ologies“ von Alie Ward. (Ich liebe Naturwissenschaften und hätte fast Chemie/Biochemie studiert.)

Haben Sie eine Lieblingsapp? Welche und weshalb?



Duolingo! Deren Social Media ist sooo lustig, und ich habe es tatsächlich geschafft, relativ gutes Französisch zu lernen auf dieser App.

Was darf in Ihrer Beautyroutine oder in Ihrem Kosmetiketui nicht fehlen?



Sonnenschutz SPF 50, jeden Tag! Und ich bin leider sehr süchtig nach feuchtigkeitsspendenden Lippenprodukten. Man findet immer fünf bis acht Lipglosse und Lipbalms in meiner Handtasche.

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Welche Reise war Ihre schönste, und warum?



Ich bin immer sehr gerne in Asien. Ich liebe es, in Tokio oder Shanghai zu sein. Es fühlt sich immer wie zu Hause an, auf eine tolle Art und Weise.

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