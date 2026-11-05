Kidulting-Trend: Warum Erwachsene wieder sammeln, spielen und Kind sein wollen

Lego statt Laptop, Kuscheltier statt Krawatte: Immer mehr Erwachsene entdecken ihre Freude am Spielen wieder. Was hinter dem sogenannten Kidulting-Trend steckt.

Oft genug ist der eigene Alltag von lästigen Pflichten, Terminen und Erwartungen bestimmt. Rechnungen müssen bezahlt, Entscheidungen getroffen und Probleme gelöst werden. Und einmal im Jahr steht dann noch die Steuererklärung an.



Umso größer scheint bei manchen die Sehnsucht nach einer Zeit, in der die Welt noch einfacher war und die größte Sorge darin bestand, ob das Lieblingsspielzeug noch im Laden zu finden ist. Und offenbar bleibt es nicht bei der bloßen Erinnerung: Immer mehr Erwachsene greifen wieder zu Spielzeug und Hobbys aus Kindertagen.

Influencer: „Früher sind Männer in den Krieg gezogen“

Beim sogenannten Kidulting lassen Erwachsene bewusst ihre kindliche Seite wieder aufleben. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „Kid“ und „Adult“ zusammen. Wie das konkret aussieht, kann ganz unterschiedlich sein.



Während manche komplexe Lego-Sets kaufen, Architekturmodelle bauen oder Figuren sammeln, entdecken andere ihre alte Liebe zu Videospielen wieder. Wieder andere schmökern in Comics und Mangas oder unternehmen Ausflüge in Freizeitparks und Spielhallen.

„Mittlerweile ist es ganz normal, dass sich Erwachsene Kinderhobbys machen“, erklärt beispielsweise ein Influencer auf TikTok, der sich nach eigenen Angaben mit Millennial-Themen beschäftigt. „Früher sind Männer in den Krieg gezogen. Unsere Generation an Männern sammelt Pokémon-Karten, kümmert sich um Videospiele und manche fahren sogar wieder diese Fingerskateboards.“



Dem Influencer zufolge gebe es inzwischen sogar wissenschaftliche Studien, die belegten, dass Spielen Menschen kreativer und produktiver im Beruf mache.

Zustimmung wird geprüft...

Doch stimmt das tatsächlich? Mit seiner Aussage spielt er vermutlich auf die Forschung zum sogenannten „Playful Work Design“ an. Eine Studie von Liu et al. aus dem Jahr 2023 untersuchte beispielsweise, ob eine spielerische Herangehensweise an berufliche Aufgaben die Kreativität fördern kann.

Das Ergebnis: Wer seine Arbeit bewusst spielerischer gestaltet, erlebt häufiger sogenannte Flow-Zustände. Dabei geht man vollkommen in einer Tätigkeit auf und ist stark in sie vertieft.



Dieses Flow-Erleben wiederum steht in positivem Zusammenhang mit der Kreativität am Arbeitsplatz. Die Untersuchung belegt allerdings nicht, dass Pokémon-Karten sammeln, Lego-Bauen oder Videospiele automatisch kreativer oder produktiver im Beruf machen.

In seinem Video macht der Influencer deutlich, dass die Suche nach dem inneren Kind für ihn keineswegs nur eine nette Nebenbeschäftigung ist. Angesichts steigender Preise, höherer Mieten und wachsender Herausforderungen verschöben sich schlicht die Maßstäbe und persönlichen „Meilensteine“. „Es bedeutet für uns glücklich sein in einer Welt, die sowieso schon komplett crazy und kaputt ist.“

Deutschland ist Europas führender Kidulting-Markt

Der Soziologe Dirk Gemein sieht im Kidulting auch eine Form der Selbstverwirklichung. Wie er der Frankfurter Rundschau erklärte, vermittelten Spielzeuge ein Stück biografischer Verlässlichkeit. Dabei gehe es auch um die Verbindung zur eigenen Lebensgeschichte, die in der Forschung als „Selbstkontinuität“ bezeichnet wird. „Es beschreibt das Gefühl, trotz aller Veränderungen im Leben mit dem Menschen verbunden zu bleiben, der man früher war.“

Auch Gemein zufolge kann das Vertraute Halt geben, wenn die Gegenwart unübersichtlich und hektisch erscheint. „Das Vertraute ermöglicht Orientierung und schafft eine Verbindung zwischen der eigenen Vergangenheit und dem heutigen Leben“, so der Experte.

Dass Kidulting längst mehr als ein individuelles Freizeitvergnügen ist, zeigen auch die Zahlen der Spielwarenmesse Nürnberg. Demnach sei Deutschland Europas führender Kidulting-Markt: Um mehr als 37 Prozent seien die Spielzeugkäufe von Erwachsenen ab 18 Jahren seit 2019 gewachsen. Inzwischen entfalle mehr als jeder dritte Euro im Spielwarenmarkt auf Jugendliche und erwachsene Käufer.



Auch international lässt sich die Entwicklung beobachten: Laut der Bank of America stiegen die weltweiten Ausgaben für Hobbys im August 2026 um rund acht Prozent. Besonders stark fiel der Zuwachs bei älteren Millennials aus.

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