Ukraine

EU-Beitritt der Ukraine: Diese Bedingungen stellt Kiew an Brüssel

Die EU plant Sonderregeln für ukrainische Bauern, Berlin wirbt für eine Mitgliedschaft ohne Stimmrecht. Kiew hält dagegen und nennt drei Bedingungen.

Foto von Autor/Autorin: Luise Evers
Luise Evers
6 Min
Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kiew verlangt eine Mitgliedschaft mit vollem Stimmrecht.

Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kiew verlangt eine Mitgliedschaft mit vollem Stimmrecht.

© Jonas Roosens/Imago

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Die Ukraine will in die Europäische Union, daran hat sich seit dem Beitrittsantrag im Februar 2022 nichts geändert. Neu ist, dass Kiew offen sagt, welche Form der Mitgliedschaft das Land akzeptiert.

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