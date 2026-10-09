Die Ukraine will in die Europäische Union, daran hat sich seit dem Beitrittsantrag im Februar 2022 nichts geändert. Neu ist, dass Kiew offen sagt, welche Form der Mitgliedschaft das Land akzeptiert.
Ukraine
EU-Beitritt der Ukraine: Diese Bedingungen stellt Kiew an Brüssel
Die EU plant Sonderregeln für ukrainische Bauern, Berlin wirbt für eine Mitgliedschaft ohne Stimmrecht. Kiew hält dagegen und nennt drei Bedingungen.
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Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kiew verlangt eine Mitgliedschaft mit vollem Stimmrecht.
© Jonas Roosens/Imago