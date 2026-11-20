Kiews Bürgermeister ruft dazu auf, das Auto stehen zu lassen. Eine der betroffenen Brücken war schon wenige Tage zuvor getroffen worden.

Ein Arbeiter geht am 17. November 2026 an Trümmern auf einer beschädigten Brücke in Kiew vorbei. Nach russischen Angriffen wurden damals zwei Brücken gesperrt.

Bei russischen Raketenangriffen auf Kiew sind in der Nacht zum Freitag nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko drei Menschen getötet und rund 15 weitere verletzt worden. Drei Brücken über den Dnipro wurden getroffen. An zwei der Übergänge meldete Klitschko Schäden.



Der Bürgermeister berichtete auf Telegram, der Verkehr auf der Podilsko-Woskresenskyj-Brücke sei vom rechten zum linken Ufer gesperrt. Auch die Darnyzkyj-Brücke sei beschädigt worden. Die Südbrücke sei ebenfalls erneut getroffen worden. Zum Ausmaß möglicher neuer Schäden an dieser Brücke machte Klitschko zunächst keine Angaben.



Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform blieb die Südbrücke nur vom linken zum rechten Ufer befahrbar. Dort durften Fahrzeuge bis zehn Tonnen und Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs bis 18 Tonnen passieren.

Klitschko bittet Einwohner, auf Autofahrten zu verzichten

Wegen der Einschränkungen zwischen den beiden Ufern bat Klitschko die Einwohner, nur bei dringendem Bedarf mit dem Auto zu fahren. Behörden und Unternehmen sollten ihren Beschäftigten nach Möglichkeit vorübergehend erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten. Fachleute sollten die Brücken nach Ende des Luftalarms untersuchen, berichtete das ukrainische Portal TSN.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hörte in der Nacht mehrere Explosionen. Bei den Angriffen brachen der Agentur zufolge Brände aus. Auch Gebäude und kritische Infrastruktur wurden beschädigt. Über sechs Hauptbrücken sind die beiden Ufer der rund drei Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt miteinander verbunden.



Bereits am Dienstag hatten russische Raketen die Nord- und die Südbrücke getroffen, wie der Kyiv Independent berichtete. Beide Übergänge wurden zunächst gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus, die Metrostationen waren überfüllt. Auf der Südbrücke ließ die Stadt später wieder Verkehr in eine Richtung zu.

Schon am Donnerstag Tote und Verletzte in Kiew

Russland hatte Kiew bereits am Donnerstag mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde nach ukrainischen Behördenangaben ein Mensch getötet. Mindestens vier weitere wurden verletzt, drei von ihnen kamen laut dem städtischen Gesundheitsamt ins Krankenhaus. Auch die historische Wladimirkathedrale und mehrere Botschaftsgebäude wurden beschädigt. „Russland hat Kiew den ganzen Tag lang mit Drohnen terrorisiert“, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj laut AFP.

Russische Behörden meldeten ihrerseits drei Tote bei ukrainischen Angriffen in der Region Saratow. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen Vergeltung für ukrainische Angriffe auf die Brücke zur von Russland annektierten Krim angekündigt.



Die Ukraine griff die Krim-Brücke in der Nacht zum Donnerstag zum dritten Mal binnen vier Tagen an. Nach dem jüngsten Angriff wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt.



Die neuen Angriffe auf Kiew folgten zudem wenige Stunden nach dem Treffen der „Koalition der Willigen“ in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte dort, er rechne bald mit neuen Gesprächen über ein Ende des Krieges. Neben der Ukraine, Russland und den USA solle auch Europa daran teilnehmen. Einen Termin für die Verhandlungen nannte Merz laut AFP nicht.

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