Kiewer Machtinsider im Interview: „Janukowitsch verließ das Büro Putins mit drei Milliarden Dollar“

Vom Euromaidan in die Präsidialverwaltung: Serhij Paschynskyj war mittendrin, als Kiew 2014 nach Sprengstoff suchte. Ein Interview.

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Im fünften Kriegsjahr führt die Spur weit hinter den 24. Februar 2022 zurück: zur Annexion der Krim 2014, zur Orangenen Revolution 2004, zum Unabhängigkeitsreferendum 1991 und zur Ukrainischen Volksrepublik, die 1917 ausgerufen und vier Jahre später von der Roten Armee zerschlagen wurde. Moskau begründet seine Ansprüche historisch, von der Kiewer Rus bis zu Putins These einer Einheit von Russen und Ukrainern. Kiew hält den Holodomor, die ermordete Dichtergeneration der Dreißigerjahre und seine europäische Geschichte dagegen. Dem Krieg um Territorien ging ein Kampf um die Erinnerung und Identität voraus.

Dazwischen liegen drei Jahrzehnte enttäuschter Sicherheitszusicherungen. 1991 erbte die Ukraine das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, das sie bis 1996 an Russland abgab. Im Gegenzug verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien im Budapester Memorandum, ihre Grenzen zu achten – ohne militärische Beistandspflicht. 2008 stellte die Nato eine Mitgliedschaft in Aussicht, ohne einen konkreten Weg dorthin zu eröffnen. Die Minsker Abkommen von 2014 und 2015 brachten keinen dauerhaften Waffenstillstand. Als Russland 2022 seine Großinvasion begann, stand die Ukraine ohne verbindliche militärische Schutzgarantie da.

Serhij Paschynskyj hat diese Geschichte an entscheidenden Stellen mitgestaltet. Er stand vom ersten Tag an auf dem Maidan und leitete 2014 während der Krim-Annexion die Präsidialverwaltung – in Wochen, in denen selbst Fahrzeuge für die Verlegung einer Brigade fehlten. Einmal verlangte der Chef des Staatlichen Schutzdienstes von ihm dringend Flugabwehrraketen: Russische Hubschrauber sollten auf dem Dach des Ministerkabinetts landen. Im November 2021 sah Paschynskyj die große Invasion voraus. Vertraute hielten ihn für verrückt. Ein Gespräch mit einem Kiewer Machtinsider über 35 Jahre mehr als bewegte Unabhängigkeitsgeschichte.

Herr Paschynskyj, die Ukraine hat 35 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. Welche strategischen Fehler hat sie seit 1991 begangen, die man nicht mit dem Handeln Russlands oder des Westens erklären kann?

Wer auf 1991 zurückblickt, muss eines sehen: Formal hatte die Ukraine seit 1919 den Status einer eigenen Republik, faktisch war sie eine Kolonie des Russischen Reiches, das sich in die Sowjetunion verwandelte. Die nationale Elite wurde vernichtet, die Moskau-loyalen Verwaltungskader wanderten ins Zentrum ab. Ideologisch, politisch und organisatorisch waren wir auf die Aufgabe, einen Staat zu bauen, nicht vorbereitet.

Denken Sie an die Rede von George Bush senior in unserem Parlament, die sogenannte „Chicken Kyiv speech“ – zu Recht. Drei Wochen später erklärten wir unsere Unabhängigkeit. Später wurde aus Beraterinterviews und Memoiren klar: Bush fürchtete weniger unsere Unabhängigkeit als ein jugoslawisches Szenario – Kriege, mit denen das imperiale Zentrum seine Republiken zusammenhalten würde.

Privat ZUM INTERVIEWPARTNER: Serhij Paschynskyj, geboren 1966 im Gebiet Riwne, studierte Geschichte in Kiew und machte in den Neunzigerjahren Karriere im Agrarhandel und Bankwesen. 2000 holte ihn Julija Tymoschenko als Berater in die Politik. 2004 organisierte er den Wahlkampf Wiktor Juschtschenkos im Gebiet Schytomyr, 2005 übernahm er das Staatsunternehmen Ukrreserw. Von 2006 bis 2019 saß er für verschiedene Parteien in der Werchowna Rada. Während des Euromaidan organisierte er die Protestlogistik. 2014 leitete er kommissarisch die Präsidialverwaltung. Von 2014 bis 2016 stand er zudem dem Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns Ukroboronprom vor, von 2014 bis 2019 leitete er den Verteidigungsausschuss der Werchowna Rada. Seit 2021 führt er den ukrainischen Rüstungsverband Naudi, der rund 120 private Rüstungsunternehmen vertritt.

Dass der Krieg nicht früher kam, lag an der Schwäche des postsowjetischen Russlands und daran, dass die unabhängige Ukraine enge Beziehungen zum früheren Zentrum unterhielt. Russland versuchte zunächst, uns schrittweise wieder einzuverleiben. Als das scheiterte, griff Putin – der Milošević der 2000er-Jahre – zu militärischen Mitteln.

„Bei uns dauerte die Schocktherapie zehn Jahre“

Die Ukraine war unabhängig, aber kaum fähig, sich zu verteidigen. War das ein Versagen ihrer politischen Elite?

Unsere politischen und administrativen Eliten waren dieser Aufgabe nicht gewachsen. Auch die Gesellschaft verstand noch nicht, was Nation-Building bedeutet. Nur ein kleiner Teil der Elite bewahrte eine klare Vorstellung von der Ukraine als Nationalstaat mit einer politischen Nation. Moskau hatte diese Menschen verfolgt und erschossen, aber nicht auslöschen können.

In den Neunzigerjahren wurden sowjetische Institutionen aufgelöst, ohne dass jemand den Aufbau nationaler mitgedacht hätte. Wir verloren fast das gesamte gewaltige Wirtschaftspotenzial, das wir geerbt hatten, ohne es in ein besseres Modell zu überführen. Erst ab 2000 ging es voran: Die Hyperinflation war gestoppt, es entstanden Unternehmen westlichen Typs, die Demokratie nahm Form an, die Gesellschaft begann nach westlicher Denkweise, nach Freiheit und westlichen Formen der Organisation zu streben. Für demokratische Rechte gingen die Menschen auf die Straße.

Freie Wahlen nach der Unabhängigkeit: Am 1. Dezember 1991 wurden die ersten Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nach der Sowjetunion abgehalten. © Igor Mikhalev/imago

Diese Schocktherapie, der Übergang zur Marktwirtschaft, dauerte in den früheren sozialistischen Ländern Europas ein, zwei Jahre, bei uns zehn. Ein Grund war die Abhängigkeit von Russland, besonders von seinem Gas. Das Gas hemmte die Entwicklung einer effektiven und modernen Industrie. Über das Gasgeschäft finanzierte Moskau eine prorussische Lobby. Dort liegen die Wurzeln vieler unserer Probleme.

Sowjetische totalitäre und autoritäre Traumata hinterließen große Narben auf dem Körper einer Gesellschaft. Das zeigt auch das Beispiel Deutschland. Willy Brandts Ostpolitik legte das Fundament für die Einheit, doch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration des Ostens dauert bis heute an. Dabei investierte Deutschland Hunderte Milliarden in Infrastruktur, Demokratie und Wirtschaft. Selbst Deutschland tut sich mit Teilen des „sowjetischen Erbes“ schwer.

Dabei gehörte die Ukraine historisch zu Europa. Vor der Einverleibung großer Teile des Ostens durch Russland vor 400 Jahren gab es in der Ukraine 200 Städte mit Magdeburger Recht. Unser Staat war in das europäische politische System integriert, bevor Moskau einen Teil von ihm unterwarf. In Regionen, die seit dem 17. und 18. Jahrhundert außerhalb russischer Herrschaft lagen, wählten die Menschen nach 1991 eher proeuropäische, demokratische und reformorientierte Parteien.

Hat der Westen der Ukraine mit dem Budapester Memorandum und beim Nato-Gipfel in Bukarest Versprechen gemacht, die er im Ernstfall gar nicht einlösen wollte?

Auch der Westen irrte. In Budapest und auf dem Nato-Gipfel in Bukarest hielt man Russland für einen demokratischen Teil Europas, nicht für den Erben eines Imperiums. Selbst Putins Münchner Rede und der Krieg gegen Georgien änderten daran wenig. Man glaubte, Europa sei um Russland größer geworden. Warum also der Ukraine keine Garantien geben? Einlösen müsse man sie nie, weil der Ernstfall nicht eintrete.

Noch 2016 meinten viele Politiker in Europa, man müsse sich nur mit Putin verständigen. Erst 2022 begriffen sie, dass Russland seit 1991 Zeit gebraucht hatte, um sein Imperium in neuer Gestalt wieder aufzubauen.

US-Präsident Bill Clinton, Russlands Präsident Boris Jelzin und der ukrainische Präsident Leonid Krawtschuk nach der Unterzeichnung einer trilateralen Erklärung zur nuklearen Abrüstung in Moskau im Januar 1994. © IMAGO

Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein Imperium zu sein

Hat Kasachstan seine Lage neben Russland klüger eingeschätzt als die Ukraine? Hätte militärische Neutralität Kiew Zeit verschafft – oder war das eine Illusion?

Nein. Putin hat Russen und Kasachen nie als ein Volk bezeichnet. Die Ukraine dagegen ist im russischen imperialen Denken der Kern des Imperiums – und ein Sprungbrett zur Kontrolle Europas, notfalls durch weitere Kriege. Russland braucht unsere Wirtschaft, unsere Soldaten, unsere Menschen und unsere geografische Lage.

Zbigniew Brzeziński hat völlig zu Recht gesagt, dass Russland ohne die Ukraine aufhört, eine eurasische imperiale Macht zu sein.

Die Formierung einer in ihrer Weltsicht homogenen politischen Nation begann 2014, als wir russische Panzer auf der Krim und dann im Donbass sahen. Abgeschlossen war dieser Prozess innerhalb von sechs Stunden, gerechnet ab drei Uhr nachts am 24. Februar 2022.

Unsere Nation hat sich endgültig unter den Raketen und Bomben Russlands geformt.

Zuvor hielten viele Ukrainer die Russen für ein nahestehendes Volk. Moskau hatte über Jahrzehnte systematisch die Erinnerung an den Holodomor, die Weltkriege und die Dutzenden Millionen Ukrainer ausgelöscht, die allein im 20. Jahrhundert umkamen.

„Die ganze Hilfe waren Nulands Kekse“

Wie würden Sie angesichts der Situation jetzt den Maidan einschätzen? Hat die Opposition Russlands Reaktion unterschätzt – und den Rückhalt des Westens überschätzt?

Bis 2013 war eine Generation herangewachsen, die nicht mehr von sowjetischer Propaganda geprägt war. Sie kannte den Holodomor und die Millionen ukrainischen Opfer und wollte der Ukraine eine eigene Stimme in Europa verschaffen.

Der Maidan war eine klassische europäische nationale Revolution. Auslöser war Janukowitschs Weigerung, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen – nach einem Treffen mit Putin. Was sie besprachen, weiß ich nicht, aber Janukowitsch verließ das Büro Putins mit drei Milliarden Dollar. Danach fuhr er nach Vilnius, wo er die Roadmap zur EU-Integration unterschreiben sollte, und erklärte, es werde keine Integration geben.

Bei gewaltsamen Zusammenstößen während der Euromaidan-Proteste in Kiew im Februar 2014 setzt ein Demonstrant eine Steinschleuder gegen die Polizei ein. © Sergey Dolzhenko/dpa

Ich war vom ersten Tag auf dem Maidan. Ob wir falsch kalkuliert hatten, spielte keine Rolle. Der Maidan war die Antwort des ukrainischen Volkes auf Janukowitschs Wende zu Russland anstelle der Integration in Europa. Wir als Opposition hatten kein moralisches Recht, die jungen Leute gegen Janukowitschs brutales Regime allein zu lassen. Schon damals ließ Putin per Flugzeug Ausrüstung zur Auflösung friedlicher Demonstrationen liefern.

Ohne den Maidan wäre die Ukraine heute eine Kopie des heutigen Belarus und Janukowitsch ein Vasall Putins wie Lukaschenko. Putin hätte womöglich über Transnistrien und Moldau bis ins Baltikum expandiert.

„Es gab keinen Sprengstoff“

Was hat Ihre Generation 2014 selbst falsch gemacht? Sie waren an den Entscheidungen beteiligt. Gab es Kompromisse, die Russlands Eskalation hätten bremsen können?

Beim Maidan muss man das Tempo der Ereignisse verstehen. Sie entwickelten sich damals sehr dynamisch, waren von äußeren Faktoren fast unabhängig und wurden ausschließlich von inneren Prozessen in der Ukraine getrieben.

2014 hatte die Ukraine bereits eine politische Tradition friedlicher demokratischer Demonstrationen und Maidane, einer zivilisierten Auseinandersetzung ohne Gewalt.

Oppositionsführer Viktor Juschtschenko dankt Tausenden Anhängern auf dem Unabhängigkeitsplatz nach seinem Wahlsieg 2004. Die Orange Revolution gilt als einer der ersten großen Maidan-Proteste. © Quidu Noel/imago

Dann überschritt Janukowitsch eine rote Linie: Seine Sicherheitskräfte schlugen Studenten brutal zusammen. In Kiew protestierten daraufhin rund eine Million Menschen. Als die Proteste abebbten, steigerte er die Gewalt, bis Demonstranten erschossen wurden.

Parallel plante Putin die Krim-Annexion. Erst später erfuhren wir von Militärplänen, die bis August 2013 zurückreichten. Am 20. Februar 2014 setzte er sie in Gang – während Janukowitsch noch Präsident war und auf dem Maidan geschossen wurde.

Auch nach Janukowitschs Flucht hielten wir Kontakt zu Russland. Wir waren zu Kompromissen bereit. Während Russland die Krim besetzte, standen russische bataillonstaktische Gruppen an der Grenze zum Gebiet Tschernihiw, direkt an der Straße nach Kiew.

Unsere Sicherheitschefs suchten verzweifelt Sprengstoff, um Brücken in Kiew zu zerstören und russische Panzer aufzuhalten. Es gab keinen. Anders als 2022 konnten wir diese Kolonnen nicht stoppen. Dann rief mich der Chef des Staatlichen Schutzdienstes an: Russland plane eine Hubschrauberlandung auf dem Dach des Ministerkabinetts, er brauche dringend tragbare Flugabwehrraketen. Ich war geschockt. All das geschah in den ersten Tagen nach Janukowitschs Flucht.

KYIV, UKRAINE - JANUARY 2014: Euromaidan. Revolution of Freedom. KYIV, UKRAINE - JANUARY 2014: Euromaidan. Revolution of Freedom. Copyright: xZoonar.com/ASxphotographyx 8487400 © AS photography/imago

Trotzdem suchten wir nach Vereinbarungen. Wir verabschiedeten ein Gesetz über eine freie Wirtschaftszone auf der Krim, regelten Kohlelieferungen aus dem besetzten Donbass, ließen Wasser durch den Nordkrimkanal fließen und stellten den Strom nicht ab. Wir wollten die wirtschaftlichen Verbindungen nicht kappen. Der Minsker Prozess war ein Versuch, Vereinbarungen einzugehen, die in der Gesellschaft mitunter unpopulär waren. Leider hat Russland Kompromisse in der Praxis immer als Zeichen von Schwäche gelesen.

War Ihre größte Fehleinschätzung, dass Europa und die USA der Ukraine im Ernstfall zu Hilfe kommen würden?

Wir haben die Passivität der politischen Eliten Europas und Amerikas nicht verstanden. In der ersten Phase bekamen wir überhaupt keine Hilfe.

Wenn ich lese, hinter dem Maidan hätten Geheimdienste und Geld gestanden, löst das bei mir kein Lachen aus, sondern Trauer. Die ganze Hilfe, die wir bekamen, waren die Kekse der damaligen Europa-Staatssekretärin im US-Außenministerium Victoria Nuland, die sie auf dem Maidan verteilte.

Russische Soldaten stehen im Mai 2022 auf einem Damm des Nord-Krim-Kanals in der ukrainischen Region Cherson. Der Kanal wird aus dem Kachowka-Stausee gespeist. © RIA Novosti/imago

„Am 24. Februar sind wir nicht gefallen“

Nach der Krim-Annexion hatte die Ukraine acht Jahre Zeit. Warum war sie 2022 noch von westlichen Waffen abhängig? Hat sie die durch Minsk gewonnene Zeit schlechter genutzt als Russland?

Ich teile die Position Angela Merkels vollständig, dass die Minsker Vereinbarungen uns Zeit gegeben haben. Ende 2022 erklärte sie, mit dem Minsker Prozess und ihrer Beteiligung daran habe sie der Ukraine die wichtigste Ressource verschaffen wollen – Zeit. Zeit zur Vorbereitung auf den großen Krieg.

Ob wir diese Jahre optimal nutzten, ist umstritten. Aber am 24. Februar 2022 sind wir nicht gefallen, weil wir seit 2014 gearbeitet hatten. Putin rechnete damit, Kiew in drei Tagen einzunehmen und die Ukraine zum Einsturz zu bringen. Das gelang ihm nicht.

Wir hatten eine Armee, die sich 2022 bewährt hat. Die Generäle, die heute die Front halten, sind aus den Bataillonskommandeuren hervorgegangen, die wir seit 2014 aufgebaut und ausgebildet haben.

Wir hatten inzwischen eine Armee, die kämpfen konnte. Die Generäle, die heute die Front halten, gingen aus den Bataillonskommandeuren hervor, die wir seit 2014 ausbildeten und aufbauten. 2014 dagegen gab es faktisch keine einsatzfähige Landesverteidigung. Ich erinnere mich, wie wir eine von vier Brigaden nach Mariupol verlegen wollten: Es fehlten sogar die Fahrzeuge. Janukowitsch hatte die Armee im Auftrag Putins geschwächt und einen russischen Staatsbürger zum Verteidigungsminister gemacht. 2022 verteidigte ausgerechnet diese 72. Brigade Kiew.

Wir haben neue Waffensysteme entwickelt. Die Hälfte der russischen Panzer wurde von den ukrainischen Panzerabwehrsystemen „Stuhna“ und „Korsar“ zerstört. Den Kreuzer „Moskwa“ hat die ukrainische Rakete „Neptun“ versenkt.

Sandsäcke und Barrikaden während der Maidan-Proteste in der ukrainischen Hauptstadt 2014. © AS photography/imago

Für den Aufbau brauchten wir wirtschaftliche Ressourcen. Ab 2015 wuchs das Bruttoinlandsprodukt kräftig. Nach dem Elitenwechsel 2019 verschoben sich die Prioritäten. Diese wirkten sich negativ auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes aus.

Was haben Russland und der Westen an der Ukraine grundlegend missverstanden – und was hat die Ukraine falsch eingeschätzt?

Russland unterschätzte unseren Unabhängigkeitswillen. Der Westen unterschätzte unsere Bereitschaft, für Freiheit und Demokratie Opfer zu bringen. Und wir Ukrainer verstanden nicht, dass Russland unbegrenzt Soldaten für seine imperialen Ziele in den Tod schicken würde.

Wir waren bereit, für die Freiheit zu sterben; die Russen für das Imperium. Putins Pläne scheiterten an den Schlangen vor den Rekrutierungsbüros am 24. Februar und an Rückkehrern aus Europa, die kämpfen wollten. Heute verstehen viele Menschen im Westen, wie mutig und freiheitsliebend die Ukrainer sind. Dem deutschen Volk bin ich für seine Unterstützung sehr dankbar.

Strategische Partner im Militär

Sie haben Sicherheitspolitik gestaltet und arbeiten heute in der Verteidigungsindustrie. Was verstehen Sie über nationale Sicherheit heute, was Sie als Politiker nicht verstanden haben?

Ich habe auch damals verstanden, wie wichtig eine eigene Verteidigungsindustrie und internationale Kooperation sind. In der Praxis musste ich dann sehen, wie konservativ internationale Mechanismen sein können, deren Aufgabe es wäre, uns bei Sicherheitsfragen zu helfen.

Deshalb muss die Zusammenarbeit mit Europa auf gegenseitigem Nutzen beruhen. Die Ukraine ist nicht nur Empfängerin von Hilfe. Unsere Hersteller sind Partner, die zur gemeinsamen Sicherheit beitragen. Die Kooperation ukrainischer und europäischer Rüstungsunternehmen muss das Fundament einer europäischen Sicherheitsordnung bilden, unabhängig von wechselnden geopolitischen Interessen.

Deutschland ist unser wichtigster Partner. Beide Seiten profitieren: Deutschland kennt die gemeinsam entwickelten Waffen und ihren Nutzen gegen einen möglichen russischen Angriff.

Nach einem Friedensschluss muss die Ukraine traumatisierte Soldaten ins Zivilleben zurückführen und mit großen Waffenbeständen und Bevölkerungsverschiebungen umgehen. Drohen innere Unruhen, bewaffnete Gruppen und neue Konflikte, wenn der einigende Druck des Krieges wegfällt?

Die ukrainische Nation steht heute geschlossener denn je zusammen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat die gleichen Ziele: EU, Nato, eine starke, wohlhabende und friedliche Ukraine. Das stimmt mich optimistisch.

Natürlich wird es Probleme geben. Andere Länder kannten nach Kriegen etwa das Vietnam-Syndrom. Ich spreche mit Militärs und weiß, welche Belastungen auf uns zukommen. Unsere militärischen Führer haben genug Autorität, um auf ihre Leute einzuwirken. Der Staat muss Heimkehrern Behandlung, Arbeit und die Rückkehr ins zivile Leben ermöglichen. Dabei hoffen wir auf die EU. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen.

Ein Veteran steht im Oktober 2026 an einer provisorischen Gedenkstätte für gefallene ukrainische Soldaten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Was, wenn die Soldaten heimkehren und die politische Elite weitermacht wie zuvor? Droht eine Spaltung zwischen denen, die gekämpft haben, und denen, die nicht gekämpft haben?

Umfragen zeigen ein enormes Vertrauen in die Verteidigungskräfte. An der Spitze stehen Saluschnyj und Präsident Selenskyj, gefolgt vom früheren Militärgeheimdienstchef und heutigen Leiter des Präsidialamts Budanow und Korpskommandeuren. Das sind weit mehr als die Hunderttausenden, die kämpfen – dieses Vertrauen kommt aus der gesamten Bevölkerung der Ukraine.

Nach dem Krieg wird es Parlamentswahlen geben. Ich erwarte, dass Veteranen und ihre Interessen dort stark vertreten sein werden. Militärische Führungspersönlichkeiten werden im nächsten politischen Zyklus Verantwortung vor Kämpfern und Volk übernehmen. Israel zeigt, wie Veteranen demokratisch für Sicherheit und ihre Rechte eintreten können. Die Partei des früheren israelischen Generalstabschefs Gadi Eisenkot wurde bei der Wahl Ende Oktober zweitstärkste Kraft – als Kraft der Mitte, nicht rechts außen. Alle künftigen gesellschaftlichen Konflikte wird die Ukraine als demokratischer Staat heilen: indem sie die Rechte der Veteranen über politische Institutionen schützt und die Veteranengemeinschaft in der Politik repräsentiert.

„Keine Wahlen, solange der Krieg läuft“

Krieg verlangt schnelle Entscheidungen und eine starke Exekutive. Hat sich inzwischen zu viel Macht um Präsident Selenskyj konzentriert? Ab wann gefährdet die notwendige Zentralisierung jene Demokratie, die die Ukraine verteidigt – und wie gelingt nach dem Krieg die Rückkehr zur demokratischen Normalität?

Die Ukraine hat über drei Jahrzehnte bewiesen, dass sie ihre politische Führung demokratisch erneuern kann. Doch ein Machtwechsel unter Kriegsrecht würde das Land schwächen. Deshalb unterstütze ich Selenskyj: Solange der Krieg läuft, darf es keine Wahlen geben.

Unsere demokratischen Institutionen lassen sich nicht mehr zerstören. Ich freue mich auf das Kriegsende und die Rückkehr des politischen Wettbewerbs. Die Ukraine ist nicht Russland.

Bei den ukrainischen Kommunalwahlen im Oktober 2020 geben Wähler in Rubischne in der ostukrainischen Region Luhansk unter Corona-Schutzmaßnahmen ihre Stimmen ab. © Kovalyov Oleksiy/imago

Selenskyj, Saluschnyj, Budanow, Fedorow, Poroschenko: Wer steht für welche politische Zukunft? Und wer bereitet sich längst auf den Machtkampf nach dem Krieg vor?

Ich bin weder Soziologe noch Politologe. Entscheidend ist: Keine Regierung darf Armee oder Rüstungsindustrie schwächen. Wir müssen auf jedes Szenario vorbereitet bleiben. Ich bin überzeugt, dass alle Genannten das verstehen.

Die Erinnerung an die Gefallenen, an die verlorenen Gebiete, an die verstümmelten Menschen verschwindet über viele Generationen nicht. Die Fehler von 1991 werden wir nicht wiederholen.

Sie haben die Politik verlassen, aber Ihren Einfluss behalten. Können Sie sich eine Rückkehr vorstellen, wenn die Umstände es zulassen? Was würden Sie dann von dem ändern, was Ihrer Generation früher nicht gelungen ist?

In sieben Jahren außerhalb der Politik habe ich beim Aufbau der Verteidigungsindustrie viel erreicht – in einem Bereich, der für unser Überleben entscheidend ist.

Ihre Interessen verteidige ich wirksamer außerhalb politischer Bündnisse und Koalitionen. Ich werde mich an alle Politiker wenden und werde mein Bestes tun, einen politischen Konsens über die Entwicklung der Verteidigungsindustrie zu erreichen. Keiner von ihnen wird eine Politik ihrer Zerstörung umsetzen können. Er wird es nicht können. Auch wenn er es wollte. Mir liegt mehr daran, die Industrie aus der Nähe der Politik zu entwickeln, als selbst wieder Politiker zu werden.

„Ohne Reue Russlands wird es kein Zusammenleben geben“

Deutschland und Polen haben Generationen der Feindschaft hinter sich und sind heute eng integrierte europäische Partner. Ist Ähnliches zwischen der Ukraine und Russland möglich?

Unsere Kinder und Enkel, die unter Raketen- und Bombenschlägen aufwachsen, werden das Erlebte nicht vergessen. Ohne Reue Russlands wird es kein positives Zusammenleben geben.

Während eines russischen Drohnen- und Raketenangriffs auf Kiew im November 2025 suchen Zivilisten Schutz in einer U-Bahn-Station. © David Tache/imago

Deutschland hat diesen schwierigen Weg hinter sich. Willy Brandts Kniefall in Warschau wurde zum Symbol der Reue. Auch zwischen Ukrainern und Russen kann Versöhnung nur darüber führen – und das wird Generationen dauern.

Auch Russland wird sich erinnern: Zum ersten Mal seit 400 Jahren ist es in die Ukraine einmarschiert, ohne sie erobern zu können. Diese Erfahrung muss vor neuer Aggression abschrecken. Moskau muss wissen, dass jeder Versuch einer Eroberung mit einer Niederlage endet.

Die Hauptbedingung für ein friedliches Zusammenleben bleibt: Die Ukraine muss militärisch und politisch stark bleiben. Sobald wir schwächer werden, greift Russland wieder an.

Zurück ins Jahr 1991: Würden Sie die Armee aufbauen, anders über Atomwaffen entscheiden oder sich schneller Europa zuwenden? Welchen Fehler muss Ihre Generation vermeiden, damit ihr 2050 niemand vorwirft, sie habe alle Warnungen ignoriert?

Seit November 2021 war mir klar, dass die große Invasion beginnt. Ohne politische Macht habe ich vorbereitet, wen ich konnte und was ich konnte. Nach dem 24. Februar haben mir enge, angesehene Vertraute gestanden: Damals hielten sie mich für verrückt.

Wäre ich mit diesem Wissen nach 1991 zurückgekehrt, hätte mir niemand geglaubt. Ich wäre in der Psychiatrie gelandet oder in der Schlinge. Denn die Ukrainer hätten damals an die russische Bedrohung nicht geglaubt.

Wir müssen diesen Krieg beenden. Bald sind es fünf Jahre, dass wir gegen einen Gegner kämpfen, der fünfmal größer ist als wir. Solange sie versuchen, uns zu vernichten, geben wir nicht auf und beenden unseren Widerstand nicht.

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