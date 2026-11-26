Es ist eine Kollaboration, die so simpel wie genial ist: Das italienische Kosmetik-Schwergewicht Kiko Milano hat sich mit dem wohl ikonischsten Schreibwarenhersteller Deutschlands – Stabilo, traditionell zu Hause im fränkischen Heroldsberg bei Nürnberg – zusammengetan. Das Ergebnis? Ein Mega-Hype, der gefühlt schneller ausverkauft war, als man „Textmarker“ sagen kann – nun aber stellenweise wieder erhältlich ist. Wer sich selbst vom Produkt überzeugen will, dürfte also gut daran tun, nicht zu lange mit dem Kauf zu warten.

Sieht nach Textmarker aus, kommt aber auf die Lippen. © Luzzitelli Danieli Production

Jeder kennt die kultigen Stifte mit den weißen Kanten noch aus seinen eigenen Schultagen. Und Hand aufs Herz: Wer hatte im Unterricht nicht schon einmal den kleinen, unvernünftigen Impuls, die leuchtenden Marker nicht nur auf Papier, sondern auch mal als Lippenstift zu zweckentfremden? Selbst wenn nicht – genau das ist jetzt ganz offiziell möglich. Wir haben den Selbsttest gewagt.



Zunächst zu den harten Fakten: Erhältlich ist der Lippenstift in fünf verschiedenen Farbtönen – von eher zurückhaltendem Mauve und Braun über klassisches Rot bis hin zu knalligem Pink, ganz wie die bunten Vorbilder aus der Federmappe. Preislich liegt der limitierte Lipmarker (mit 2,5 ml Inhalt) regulär bei 12,95 Euro.

Nostalgie-Faktor für die Kosmetiktasche: Die Lip Stains im Stabilo-Design gibt es auch als 3er-Set. © Kiko

Riecht nach Schreibware, kommt aber auf die Lippen

Zugegeben: Es kostet im ersten Moment einiges an Überwindung, das gute Stück tatsächlich an den Lippen anzusetzen. Der Stift sieht nämlich durch und durch aus wie ein echter Textmarker – und riecht ehrlicherweise auch verdächtig nach einer leichten Note Lösungsmittel. Ein Duft, der definitiv nicht jedermanns Sache ist. Doch während mich dieser authentische Schreibwaren-Flair anfangs noch etwas irritiert, stößt genau das bei weiten Teilen meines neugierigen Kollegiums im Großraumbüro auf pure Begeisterung.



Auch in der Anwendung bleibt sich das Kult-Objekt treu. Durch die handelsübliche, allseits bekannte abgeschrägte Form der Spitze lässt sich der Marker extrem vielseitig einsetzen: Je nachdem, wie man ihn dreht und wendet, malt man damit entweder großflächig und satt die gesamten Lippen aus oder nutzt die dünne Kante für präzise Konturen wie bei einem klassischen Lipliner. Auch auf dem Papier funktioniert der Stift im Übrigen – man hat also ein 2-in-1-Produkt.

Ob als Lipliner oder gleich die ganze Lippe: Der Lipmarker ist vielseitig einsetzbar. © Cosimo Buccolieri

Der Marker verspricht zudem besonders langen Halt – und genau das tut er auch. Ist die Farbe einmal aufgetragen, weicht sie für den restlichen Tag nicht mehr von der Stelle. Der Selbsttest zeigt: Weder Lippenbalsam noch Wasser, Kaffee oder das Mittagessen können diesem Lipmarker etwas anhaben.



Ob das nun eine gute Eigenschaft ist oder ein Grund zur Sorge, hängt ganz vom eigenen Talent und der Präzision beim Auftragen ab. Malt man einmal über die Lippenlinie hinaus, läuft man Gefahr, auszusehen wie eine Fünfjährige, die heimlich Mamas Make-up ausprobiert hat.

Für Menschen mit etwas Fingerspitzengefühl und einem Faible für Ausgefallenes sowie subtilen Lösungsmittelgeruch können wir den Lippenstift also mit gutem Gewissen empfehlen – und im Zweifelsfall kann er ja auch als herkömmlicher Marker herhalten.

Stabilo x Kiko Milano Lip Mark(er). Erhältlich in fünf verschiedenen Farben ab 12,95 Euro; etwa via Zalando.