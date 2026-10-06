Kilobarren Gold 18.000 Euro unter Wert – im Namen echter Anwälte: Warum Sie diese E-Mail löschen sollten

Angebote für Goldbarren aus angeblichen Insolvenzverfahren kommen per E-Mail und liegen oft weit unter dem Metallwert. Genau das ist das Warnsignal. (Symbolbild)

Ein Kilobarren Gold für 100.214 Euro, rund 18.000 Euro unter dem reinen Metallwert. Als Absender steht ein Partner der Großkanzlei Freshfields unter der Mail, Name und Frankfurter Büroadresse stimmen.



Die Kontaktdaten stimmen nicht. Alles spricht dafür, dass hier Betrüger am Werk sind, die seit dem Frühjahr mit derselben Masche unterwegs sind.

Insolvenzgold unter Metallwert: So läuft die Masche ab

Die Täter erfinden keine Kanzlei. Sie kapern eine echte.



Das Vergleichsportal Gold.de hat seit März mehrere solcher Fälle dokumentiert, der jüngste ging dort am 1. Oktober ein. Verschickt werden Kataloge mit Ware aus angeblichen Insolvenzen, von Baggern über Porsche und Rolex-Uhren bis zu Goldbarren.



Anwaltsname, Anschrift, Handelsregister und Umsatzsteuer-ID kopieren die Täter aus dem echten Impressum. Abgewandelt sind nur Internetadresse und Telefonnummer. Wer antwortet, landet bei den Betrügern statt bei der Kanzlei.

Neuer Fall im Namen von Freshfields

Im aktuellen Katalog wird ein tatsächlich bei Freshfields tätiger Frankfurter Partner genannt. Die verwendete Mail-Domain und die Rufnummer gehören nach der Recherche des Portals nicht zur Kanzlei.



Angeboten werden mehr als 40 Positionen, darunter Krügerrand-Münzen mit 25 Prozent Rabatt und Heraeus-Barren bis zu einem Kilogramm. Diesmal soll die Ware aus Sanierungsverfahren nach dem StaRUG stammen, die Unternehmen seien ausdrücklich „nicht insolvent“.

Goldpreis aktuell: Warum der Rabatt die Masche verrät

Am Dienstagnachmittag kostete die Feinunze laut aktuellen Kursdaten rund 3690 Euro. Ein Gramm Gold liegt damit bei knapp 119 Euro, ein Kilobarren hat einen Materialwert von gut 118.600 Euro.



Der Preis im gefälschten Katalog unterbietet diesen Wert nach Berechnung der Berliner Zeitung um gut 15 Prozent. In einem früheren Katalog im Namen der Kanzlei Schultze & Braun waren es sogar fast 38 Prozent.



Händler verkaufen Barren immer mit einem Aufschlag auf den Goldwert, nie darunter. Gold lässt sich zudem jederzeit und weltweit zum Tageskurs verkaufen. Ob Insolvenzverwalter oder Sanierer: Niemand, der ein Unternehmen abwickelt oder rettet, hat einen Grund, Barren zu verschenken.

Betroffene Kanzleien warnen öffentlich

Schultze & Braun hat eine eigene Warnseite eingerichtet und nach eigenen Angaben die Behörden informiert. Auch Flöther & Wissing und die Regensburger Kanzlei Wagner & Dr. Lehner warnen vor den Katalogen, Letztere hat Strafanzeige erstattet.



Mehrere der Mails kamen nachts oder am Wochenende. Eine schnelle Rückfrage bei der echten Kanzlei ist dann kaum möglich.

So prüfen Sie ein angebliches Insolvenzangebot

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) mit Sitz in Berlin-Mitte kennt das Problem. In ihren Hinweisen zu Fake-Kanzleien nennt sie vorgebliche Insolvenzverkäufe als eine der häufigsten Varianten.



Die Kammer rät, den Anwalt im Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis zu suchen. Die Seite dafür selbst aufrufen, nie über einen Link aus der verdächtigen Mail. Kontakt nur über die dort hinterlegten Daten.



Bei angeblichen Insolvenzverfahren lässt sich über die amtlichen Insolvenzbekanntmachungen prüfen, ob Schuldner, Gericht und Verfahren existieren. Bei StaRUG-Verfahren ist das schwieriger: Sie werden nicht zwingend öffentlich bekannt gemacht. Deshalb sollte man hier ausschließlich über die unabhängig ermittelten Kontaktdaten der genannten Kanzlei nachfragen.



Der schnellste Test dauert nur Sekunden: die Internetadresse Buchstabe für Buchstabe mit der offiziellen Kanzleiseite vergleichen. Im Fall Flöther & Wissing etwa hing an der echten Domain nur ein unscheinbares „-recht“.

Schon überwiesen? Sofort die Bank anrufen

Wer bereits gezahlt hat, sollte umgehend seine Bank kontaktieren und den Rückruf der Überweisung wegen Betrugs verlangen. Je früher, desto größer die Chance, das Geld zurückzuholen.



Mails und Zahlungsbelege sichern, dann Anzeige erstatten, auch online über die Onlinewache der Polizei. Zusätzlich empfiehlt die BRAK, die örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer zu informieren.

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