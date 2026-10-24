Kind auf Schnecke, Kuppelhalle, fünfeckige Fenster: Dieser Bahnhof wird endlich saniert

Der Bahnhof Wannsee ist eine der schönsten Stationen Berlins. Jetzt kündigt die Bahn erneut an, den expressionistischen Klinkerbau zu erneuern - aber frühestens 2030.

Ein grandioser Empfang: Die mintgrüne Kuppelhalle in Wannsee ist fast zwölf Meter hoch. Die Treppe führt zu den vier Bahnsteigen.

Wer entdeckt den Jungen auf der Schnecke? Wer spürt das große S-Bahn-Mosaik auf? Im Bahnhof Wannsee gibt es einiges zu entdecken.



Das Backsteingebäude im Stil des Expressionismus gehört zu den schönsten Bahnstationen Berlins. Doch nach 98 Jahren ist das Bauwerk im Südwesten Berlins, das über eine hohe Kuppelhalle und fünfeckige Fenster verfügt, sichtbar in die Jahre gekommen. Jetzt kündigt die Deutsche Bahn (DB) eine umfassende Erneuerung an – wieder einmal.



„Wannsee ist ein wichtiger Bahnhof im Westen von Berlin und ein Ausflugsbahnhof“, sagte Daniela Schäfer, die beim Infrastrukturbetreiber DB InfraGO das Baumanagement der Region Ost leitet. „Wir haben vor, das Empfangsgebäude zu sanieren.“

Sanierung des Bahnhofs Wannsee: Was die Bahn plant

Dank Bundesmitteln gebe es jetzt verbesserte Möglichkeiten, solche Projekte zu finanzieren, erklärte die Ingenieurin. „Wir haben mit der Planung angefangen. Der Zeitplan hängt davon ab, wie viel Geld der Bund gibt. Termine gibt es noch nicht. Vor 2030 werden wir nicht beginnen können.“ Doch das Projekt sei jetzt auf dem Weg.



Einzelne Baumaßnahmen gab es in den vergangenen Jahren bereits. Zuletzt wurden transparente Schrägbleche angebracht, die Tauben vergrämen sollen. „In dem Zusammenhang machten wir auch sauber und tauschten Leuchtmittel“, teilte die Bahn der Berliner Zeitung mit.

Wichtiger Pendlerbahnhof: Fahrgäste drängen sich in Wannsee vor einem Regionalexpress der Deutschen Bahn auf der Linie RE7 nach Brück. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Das Sanierungsprojekt werde viele weitere Teile des Gebäudes von 1928 betreffen. Daniela Schäfer nannte Beispiele. „Treppen, Fenster und Eingangstüren werden denkmalgerecht aufgearbeitet“, sagte sie. „Ein Aufzug wird die Eingangshalle mit der Unterführung zu den Bahnsteigen verbinden. Wand- und Bodenflächen sowie die alten Fahrkartenschalter werden ebenfalls saniert.“

Zum denkmalgeschützten Ensemble des Bahnhofs gehören auch Gastronomieräume, eine Terrasse sowie ein Hotel, das einst Wannsee-Hof hieß und dann in Bonverde umbenannt wurde. „Wir wollen diesen Bereich ebenfalls sanieren“, teilte Daniela Schäfer mit. „Allerdings befinden wir uns derzeit noch in Rechtsstreitigkeiten mit dem Mieter.“

Ein Bahnhof mit fünfeckigen Fenstern und Eingängen: Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Wannsee von 1928 gilt als Schmuckstück des Expressionismus. © Stephanie Steinkopf

Mehrmals hat die Bahn schon eine größere Erneuerung der Station im Bezirk Steglitz-Zehlendorf angekündigt. Doch offenbar waren andere Bauvorhaben dann doch wichtiger. Der Zustand wurde schlechter.

So viele Bahnhofsnutzer wie in Wiesbaden Hbf

Mit dem angekündigten Projekt kommt ein Berliner Bahnhof in den Fokus, der trotz seiner Bedeutung für den Pendlerverkehr für die schönen Dinge des Lebens zuständig ist. Zwei S-Bahnsteige werden von den Linien S1 und S7 genutzt. An den beiden anderen Bahnsteigen fahren Regionalzüge ab, zum Beispiel der RE1 nach Potsdam, Werder und Magdeburg. Auch der RE7 nach Bad Belzig und Dessau stoppt hier.



Vor dem Gebäude halten Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Sie sorgen für Verbindungen zu beliebten Ausflugszielen – der Pfaueninsel, der Glienicker Brücke, der Havelchaussee. Auch das Liebermann-Haus und das Haus der Wannsee-Konferenz lassen sich per Bus erreichen. Nicht zu vergessen die Schiffsanleger für die Fähre F10 nach Kladow und Ausflugsdampfer nach Potsdam, Spandau sowie zu anderen Zielen.



Kein Wunder, dass die Statistik im Schnitt ein Aufkommen von rund 38.000 Bahnhofsnutzern pro Tag ausweist, so viele wie der Wiesbadener Hauptbahnhof und etwas weniger als der Hauptbahnhof in Dresden.

Der Illustrator und Grafiker Christoph Niemann hat Mosaike im Bahnhof Wannsee gestaltet. „Wir sind Berliner“ heißt das Kunstwerk im Fußgängertunnel zur Reichsbahnstraße. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Als die Station am 1. Juni 1874 eröffnet wird, heißt sie noch Wannensee. Als sie vier Jahre später ihren heutigen Namen erhält, baut man einen Holzpavillon von der Wiener Weltausstellung als Empfangsgebäude auf. 1879 kommt nebenan mit Dreilinden (Wannsee) eine weitere Station hinzu. Später werden beide Bahnhöfe in einer Anlage vereinigt.

1913 nimmt die Friedhofsbahn nach Stahnsdorf den Betrieb auf – auch Leichenbahn oder Witwenexpress genannt. Die Evangelische Kirche hat den Bau der 4,4 Kilometer langen Strecke zum Südwestkirchhof bezahlt, um Särge und Trauergemeinden befördern zu können. Der Autotransport erscheint damals noch als unzuverlässig.

Der Junge auf der Schnecke: Schmückende Baukeramik grüßt die Fahrgäste über dem Eingang des Empfangsgebäudes in Wannsee. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Vor dem Bahnhof wartet Gustav Hartmann mit seiner Pferdedroschke auf Fahrgäste. Bei Wind und Wetter, weshalb er der „Eiserne“ genannt wurde. 1928 bricht er mit der Kutsche zu einer spektakulären Aktion auf: einer Fahrt nach Paris. Eine Französin, die bei ihrem Ritt von Bukarest nach Frankreich in Wannsee vorbeigekommen war, hat ihn inspiriert. 2000 wird der Bahnhofsvorplatz nach Hartmann benannt.

Bei einem Zugunglück 1993 sterben drei Menschen

1952 dürfen West-Berliner nicht mehr nach Stahnsdorf und zu anderen Zielen in der DDR reisen. Nach der Grenzschließung 1961 fällt Wannsee in einen Dornröschenschlaf. Erst 1969 gibt es wieder Fernverkehr, zunächst in Form von Autoreisezügen. Ab 1976 halten auch die Transitzüge in die Bundesrepublik. Nach einem Streik der Reichsbahner liegt die heutige S1 bis 1985 viereinhalb Jahre still, 1984 monatelang auch die jetzige S7. Im letzten Bahnhof vor der Grenze wird es leer.

Nach der Grenzöffnung bekommt der Bahnhof Wannsee seine frühere Bedeutung zurück – überschattet vom schwersten Zugunglück der Berliner Nachkriegsgeschichte. Am 9. April 1993 stößt der IC 995 im Düppeler Forst mit dem D 1045 frontal zusammen. Zwei Fahrgäste und ein Lokführer sterben, fast 50 Menschen werden verletzt, davon 26 schwer. Der Fahrdienstleiter hatte irrtümlich eine falsche Fahrstraße eingestellt. Er erkannte seinen Fehler zwar, konnte aber die Züge nicht mehr aufhalten, weil es damals keine Funkverbindung gab.

Seit 2003 halten keine Fernzüge in Wannsee mehr. Autoreisezüge sind ebenfalls Vergangenheit, seit 2014.

Zugunglück 1993 bei Kilometer 4,9 in Wannsee: Der D-Zug 1045 aus Hannover (l.) ist mit dem Intercity 995 nach Stuttgart frontal kollidiert. Drei Menschen sterben. © Ullstein

Doch weiterhin ist viel los. Und es lohnt sich, die vielen Details zu entdecken. Der Architekt Richard Brademann hat den lang gezogenen dreigeschossigen Klinkerbau entworfen. Über dem Eingang von der Straße grüßt Baukeramik – ein Flügelrad mit dem Jahr des Baubeginns 1927, ein Handelsschiff und ein Kind, das auf einer Schnecke reitet.

Dahinter finden sich die Bahnhofsnutzer in einer 11,90 Meter hohen achteckigen Halle unter einer Kuppel wieder, deren mintgrüner Anstrich jüngst erneuert wurde. Eine achteckige Uhr über der Treppe zeigt die Zeit an.

Aus der Jetztzeit stammen die bunten Mosaike von Christoph Niemann. Im Fußgängertunnel Richtung Schiffsanleger zeigen 18.700 und 20.000 Fliesen pixelartige Motive vom Großen Wannsee – Ruderer, Badende, Schwäne. Vier Jahre später, im Jahr 2022, bekam der Tunnel in Richtung Reichsbahnstraße das 31 Meter lange Mosaik „Wir sind Berliner“, das Persönlichkeiten und Wahrzeichen zeigt – auch eine S-Bahn.

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