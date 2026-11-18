Nach dem Tod der Achtjährigen und einem tödlichen Unfall in der U-Bahn wendet sich Jenny Zeller-Grothe an die Beschäftigten. Das BVG-Vorstandsmitglied verspricht betroffenen Fahrern Unterstützung.

Passanten stehen an der Kreuzung Lützowstraße/Ecke Potsdamer Straße an abgelegten Blumen. An dieser Stelle wurde ein acht Jahre altes Mädchen am 14. November von einem Bus überrollt.

Am Wochenende wurde ein acht Jahre altes Mädchen in der Potsdamer Straße von einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) überrollt und getötet. Ein Mann kam ums Leben, nachdem eine U-Bahn ihn am U-Bahnhof Rosenthaler Platz erfasst hatte. Nach den beiden tödlichen Unfällen hat sich jetzt Jenny Zeller-Grothe, Personalvorständin des Landesunternehmens, an die Mitarbeiter der BVG gewandt.



„Angehörigen und Nahestehenden gilt unser tief empfundenes Mitgefühl“, so die BVG in dem Schreiben. Sie spricht aber auch die Mitarbeiter an. Schwere und tödliche Ereignisse gehören zu den belastendsten Situationen, mit denen die Beschäftigten, die Busse und Bahnen steuern, konfrontiert werden können, heißt es.



Die Menschen im Fahrdienst tragen jeden Tag große Verantwortung, ruft das für das Personal zuständige Vorstandsmitglied des größten kommunalen Verkehrsbetriebs von Deutschland in Erinnerung. „Ereignisse wie diese führen uns vor Augen, wie schwer diese Verantwortung manchmal wiegen kann“, schreibt Zeller-Grothe.

„Das lässt niemanden kalt“

Busfahrer, mit denen die Berliner Zeitung sprach, zeigten sich ebenfalls betroffen. Für die Mutter des Kindes, das in der Potsdamer Straße unter einen Bus geriet, müsse es ein fürchterlicher Moment gewesen sein. Auch der 55-jährige Fahrer müsse nun damit zurechtkommen, dass sich sein Leben von einer Sekunde auf die anderen verändert hat.



Das Unglück am Sonnabendnachmittag war sicher auch für ihn ein Schock, sagt ein BVG-Mitarbeiter. „Das lässt niemanden kalt“, berichtet er. Nach einem schweren Unfall sei es meist schwer, in den Arbeitsalltag zurückzukehren. Manche würden es nicht mehr schaffen.

Was am 14. November gegen 17 Uhr an der Einmündung der Lützowstraße in die Potsdamer Straße in Tiergarten geschah, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Abschnitt der stark befahrenen Straße, die durch die westliche Innenstadt verläuft, verlaufen die Buslinien M48 und M85. Vom Ein- bis zum Doppeldecker sind unterschiedliche Bustypen im Einsatz. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelte es sich um einen Schubgelenkbus, der auf dem Hof Cicerostraße in Wilmersdorf stationiert ist. Der Schlenki von Mercedes-Benz war auf der M85 unterwegs. Diese Linie führt vom Hauptbahnhof nach Lichterfelde Süd.

Der Fahrer wurde erst nach vier Kilometern gestoppt

Das gelbe Fahrzeug hatte an der benachbarten Haltestelle gestoppt und wartete nun an der Einmündung der Lützowstraße vor der Ampel. Neben ihm standen das Mädchen und die Mutter, ebenfalls auf dem Rad unterwegs. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren alle drei los. Dabei kam das Mädchen aus bislang unbekannten Gründen ins Schlingern. Die Achtjährige stürzte unter den Bus. Sie starb noch am Unfallort.

Die Polizei berichtet, dass der Fahrer nach der Kollision weiterfuhr. Erst nach mehr als vier Kilometern wurde er gestoppt. Offenbar hatte der BVG-Mitarbeiter nicht mitbekommen, dass der kleine Körper unter den schweren Bus (Leergewicht mehr als 17 Tonnen) geraten war. Auch die Fahrgäste haben wohl nichts gemerkt. Aus der Perspektive der Menschen im Bus war es ein stiller Tod unter der dritten Achse.

Gab es keine Technik, die den Fahrer hätte warnen können? Die BVG will nicht mitteilen, wie der Bus in diesem Fall ausgestattet war.

Sicherheitstechnik ist keine Vollkasko-Versicherung

Standard ist, dass BVG-Busse ein Kamera-Monitor-System besitzen, das aktiv wird, sobald der Fahrer den Blinker betätigt, sagen Kenner der Materie. Kameras nehmen den Bereich rechts vor dem Bus ins Visier, die Bilder erscheinen vor dem Fahrpersonal auf einem Bildschirm.



Die Einstiegsbereiche werden videoüberwacht, wenn die Türen geöffnet sind. Diese Bilder werden ebenfalls auf den Monitor am Fahrerplatz übertragen. In diesem Fall gab es aber offensichtlich keinen Anlass, dass diese beiden Systeme tätig wurden und Aufnahmen lieferten.

Außerdem wird der gesamte Bus pausenlos rundum überwacht. Diese Bilder, die normalerweise nach einer gewissen Zeit automatisch überschrieben werden, dürften für die Ermittler jetzt interessant sein.

Unfall mit einem Gelenkbus in der Danziger Straße/ Ecke Paul-Heyse-Straße in Prenzlauer Berg 2021. Das BVG-Fahrzeug stieß beim Wenden mit einem Auto zusammen. © Pudwell

Doch Technik ist keine Vollkasko-Versicherung. Der Bus 1085, der im Januar 2020 auf dem Groß-Berliner Damm/Ecke Pilotenweg beim Rechtsabbiegen eine Rennradfahrerin überrollte und tötete, war ebenfalls mit einem Kamera-Monitor-System unterwegs. Es handelte sich um einen Mercedes Citaro C2 EN19 von 2019. Auch dort verläuft der Radweg abseits der Straße nicht gut einsehbar im Gehwegbereich und wird erst kurz vor dem Knotenpunkt an die Fahrbahn herangeführt.

Siegfried Brockmann, der lange die Unfallforschung der Versicherer leitete und heute bei der Björn-Steiger-Stiftung aktiv ist, bemängelte damals die Technik in den BVG-Bussen. Sie verfügten über keine Abbiegeassistenten wie Sideguard Assist: „Bei Gefahr wird der Fahrer nicht gewarnt, er bekommt keinen Hinweis, weder optisch noch per Vibration. Dieses System entlastet das Fahrpersonal also nicht, es überfordert es mit einem weiteren Bildschirm, auf den es schauen soll – wofür aber nicht immer Zeit ist“, gab Brockmann zu bedenken.

Wichtig sei aus seiner Sicht, dass die Technik den Fahrer optisch und zusätzlich auf andere Weise warnt, wenn jemand dem Fahrzeug zu nahe kommt, sagte er. Doch die BVG verteidigte ihre Wahl. Im dichten Berliner Verkehr, in dem häufig etwas nebenan auftaucht, würde „es ständig blinken und vibrieren“, so eine BVG-Sprecherin. Das könnte zur Folge haben, dass manche Fahrer die Technik nicht mehr ernst nehmen.

Der Fahrer, der den Bus der Linie 265 steuerte, erlitt bei dem Unfall einen Schock. Er kehrte dem Vernehmen nach nicht mehr zur Arbeit zurück.

Busfahrer in Berlin: eine stressige Arbeit

Auch der damals 47 Jahre alte Busfahrer, der im September 2023 in der Odernheimer Straße in Müggelheim eine Frau überrollte, trug einen nachhaltigen Schock davon und wurde arbeitsunfähig. Die 56-Jährige war abends auf ihrem E-Bike unterwegs, als sie zwischen Norheimer und Birkweilerstraße mit dem kraftvollen Fahrzeug ins Schlingern kam. Sie starb vor den Augen ihres 15 Jahre alten Sohnes, der sie begleitete.



Busfahrer in Berlin leisten schwere Arbeit. Der dichte Verkehr, Baustellen, renitente Fahrgäste: Das ist nicht selten purer Stress. „Nach sieben Stunden Dienst ist man manchmal mürbe“, sagte eine Busfahrerin. „Und dann ist das Unglück geschehen.“

In der Potsdamer Straße wurde schon einmal ein Mensch von einem BVG-Bus getötet. Nach einer Demonstration gegen die Räumung besetzter Häuser geriet der 18-jährige Klaus-Jürgen Rattay unter der Bülowbrücke unter den Doppeldecker 2270 und wurde mitgeschleift. © Matthias Reichelt/imago

Den betroffenen Kolleginnen und Kollegen gelte „unser Mitgefühl, und wir möchten ihnen sagen: Ihr müsst mit einer solchen Erfahrung nicht allein umgehen“, bekräftigt Jenny Zeller-Grothe in ihrem Rundschreiben. „Wir stehen an eurer Seite.“

Menschen reagieren unterschiedlich auf Ausnahmesituationen, ruft die BVG in Erinnerung. „Manche Reaktionen zeigen sich unmittelbar, andere erst später. Entscheidend ist: Niemand muss damit allein zurechtkommen.“ Auch nach den Ereignissen dieses Wochenendes seien geschulte Kollegen für die Betroffenen da.

Die Unterstützung ende nicht nach der akuten Situation, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Betriebliche Sozialberatung und der Betriebsärztliche Dienst begleiten auch darüber hinaus. Bei Bedarf gebe es weitere Hilfen, die individuell einen Beitrag leisten können, das Erlebte zu verarbeiten und wieder in den Arbeitsalltag zurückzufinden.

Demonstration und Mahnwache am Freitag

Währenddessen rufen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Changing Cities und andere Verbände für Freitag zu einer Fahrraddemo auf. Sie beginnt um 16.30 Uhr am ADFC-Velokiez in der Möckernstraße 47, hält um 17.30 Uhr am Unfallort in der Potsdamer Straße inne, bevor es zum Verkehrsministerium in der Invalidenstraße und zum Roten Rathaus geht. Das Motto: Vision Zero. Keine tödlichen Unfälle mehr!

Wie weit Berlin von dieser Vision noch entfernt ist, zeigte sich am Sonnabend in Tiergarten. Das achtjährige Mädchen, das vor den Augen seiner Mutter von einem tonnenschweren Linienbus überfahren wurde und starb, ist die fünfte tote Radfahrerin in diesem Jahr. Seit Anfang Januar wurden 38 Menschen im Berliner Straßenverkehr getötet, geht aus der Auswertung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) hervor.

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