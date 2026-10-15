Kinderehen in Berlin: Keiner kennt Zahl verheirateter Minderjähriger

In Berlin werden immer wieder Minderjährige zur Ehe gezwungen. Hunderte Fälle sind dokumentiert, darunter sogar Kinder im Grundschulalter. Aber eine systematische Erfassung gibt es bis heute nicht.

Ein junges Mädchen im Brautkleid neben einem deutlich älteren Mann: Wie viele Minderjährige in Berlin verheiratet sind, erfasst der Senat nicht. Auch eine neue Studie zu Zwangsverheiratungen schließt diese Lücke nicht. (Symbolbild)

Wie viele Kinderehen gibt es in Berlin? Der Senat weiß es nicht. Während Baden-Württemberg seit 2012 insgesamt 358 Fälle erfasst hat, darunter die Ehe eines erst elfjährigen Mädchens, fehlen in der Hauptstadt entsprechende Zahlen. Auch wie viele Ehen Minderjähriger gerichtlich aufgehoben wurden, wird in Berlin nicht gesondert erfasst.

Dabei hat der Senat erst in diesem Jahr eine umfangreiche Studie zu Zwangsverheiratungen vorgelegt. Für 2024 dokumentiert sie 207 Fälle, darunter zahlreiche Minderjährige. Doch wie viele Kinder in Berlin tatsächlich verheiratet sind, lässt auch diese Untersuchung unbeantwortet.

Senat erhebt keine Zahlen zu Kinderehen

Dass diese Lücke nicht neu ist, zeigt eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Jeannette Auricht aus dem Jahr 2025. Die Antwort des Senats: Solche Daten werden nicht erhoben. Auch zu gerichtlichen Verfahren zur Aufhebung von Kinderehen konnte die Landesregierung keine Zahlen nennen.

Dabei hat Berlin das Thema erst in diesem Jahr wissenschaftlich untersuchen lassen. Eine im März veröffentlichte Studie der Camino gGmbH gibt zumindest einen Einblick in das Ausmaß von Zwangsverheiratungen: Für 2023 dokumentiert sie 186 Fälle, für 2024 insgesamt 207. Grundlage sind Befragungen von Beratungsstellen, sozialen Einrichtungen und Schulen. Erfasst wurden sowohl angedrohte als auch vollzogene Zwangsverheiratungen, einschließlich Verdachtsfällen.

Unter den Betroffenen, deren Alter bekannt war, befanden sich zahlreiche Minderjährige. Ihr Anteil lag bei der Befragung der Einrichtungen 2023 bei 39 Prozent und 2024 bei 37,2 Prozent. Besonders häufig waren Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren betroffen. Die Forscher weisen allerdings darauf hin, dass ihre Zahlen wegen des geringen Rücklaufs und möglicher Mehrfachzählungen nur eingeschränkt aussagekräftig sind.

Polizei registriert nur sieben Fälle von Zwangsheirat

Wie groß die Unterschiede zwischen behördlicher Erfassung und den Erkenntnissen der Beratungsstellen sind, zeigt ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik. Dort wurden 2023 lediglich sechs Fälle (vier davon Versuche) von Zwangsheirat registriert, 2024 waren es sieben (fünf davon Versuche). Unter den erfassten Opfern befanden sich zwei beziehungsweise fünf Minderjährige. Die Staatsanwaltschaft verzeichnete im selben Zeitraum 13 beziehungsweise 17 Verfahren wegen Zwangsheirat.

Kinderehen und Zwangsverheiratungen sind allerdings nicht dasselbe. Eine Kinderehe liegt vor, wenn mindestens einer der Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung minderjährig ist. Eine Zwangsverheiratung setzt dagegen voraus, dass die Ehe gegen den Willen mindestens eines Partners geschlossen wird. Sie kann auch Erwachsene betreffen. Die Berliner Studie berücksichtigt beide Formen, lässt aber keine Rückschlüsse auf die Gesamtzahl tatsächlich geschlossener Kinderehen zu.

51 Fälle an Berliner Schulen

Auch an Berliner Schulen werden entsprechende Fälle bekannt. Von 328 angeschriebenen weiterführenden Schulen beteiligten sich 52 an der Untersuchung. An 15 Schulen wurden für die Jahre 2023 oder 2024 Zwangsverheiratungen gemeldet oder vermutet. Insgesamt nannten die Schulen 25 Fälle für 2023 und 26 für 2024. Rund zwei Drittel davon stuften sie als Verdachtsfälle ein.

Schon eine frühere Erhebung des Berliner Arbeitskreises gegen Zwangsverheiratung hatte 2022 insgesamt 496 vollzogene, geplante oder befürchtete Zwangsverheiratungen dokumentiert. Darunter waren auch Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Wegen unterschiedlicher Erhebungsmethoden sind diese Zahlen mit den Ergebnissen der neuen Studie allerdings nicht direkt vergleichbar.

Weitere Anfragen geplant

Die AfD-Fraktion hatte nach der Antwort des Senats im November 2025 einen Antrag ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Darin fordert sie unter anderem eine berlinweit einheitliche Erfassung von Kinderehen und Zwangsverheiratungen sowie eine Untersuchung der Dunkelziffer. Zudem sollen Schulen, Jugendämter und Polizei stärker auf das Problem vorbereitet werden.

Die Berliner AfD will die Sache damit nicht auf sich beruhen lassen. Nach Informationen dieser Zeitung bereitet die Fraktion weitere parlamentarische Anfragen zu Kinderehen vor.

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