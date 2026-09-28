Kinderfrei ab Kiel: Dieses Kreuzfahrtschiff nimmt nur Erwachsene – und verdrängt das alte Traumschiff

Neue Kreuzfahrtmarke für Deutschland: Ambassador Kreuzfahrten startet 2028 mit der „Ambella“ nur für Erwachsene. Buchungsstart ist im November 2026.

So soll die „Ambella“ ab 2028 aussehen: Die frühere „Sirena“ fährt dann ab Kiel und Bremerhaven, und an Bord sind nur Erwachsene erlaubt.

Auf diesem Schiff gibt es keinen Kids Club und keine Wasserrutsche. Ab Mai 2028 legt in Kiel und Bremerhaven die „Ambella“ ab, an Bord dürfen nur Erwachsene.



Dahinter steckt die britische Ambassador Cruise Line. Sie hat die „Sirena“ von Oceania Cruises gekauft und startet mit ihr die neue Marke Ambassador Kreuzfahrten.



Die eigentliche Pointe folgt im Winter. Dann wird die „Ambella“ zur schwimmenden Uni und übernimmt damit den letzten Job des früheren ZDF-Traumschiffs.

Adults-only ab Kiel: Routen und Zielgruppe

Die erste Saison läuft von Mai bis September 2028, berichtet das Branchenportal Cruise Industry News. Geplant sind Reisen durch Ostsee und Nordeuropa sowie einzelne Touren nach Südeuropa. Bordsprache ist Deutsch.



Ambassador zielt auf Paare und erfahrene Kreuzfahrer, aber auch auf Flussreisende, die sich zum ersten Mal aufs offene Meer trauen. Vorstandschef Christian Verhounig nennt als Ziel „bezahlbare Qualität im Silver-Segment“, zitiert ihn das Portal (eigene Übersetzung).



Gemeint sind Gäste jenseits der 50. Also die Generation, deren Kinder längst selbst Kreuzfahrten buchen.

670 Gäste statt 4000

Kinderfreie Reisen hat auch TUI Cruises im Programm, im Sommer 2027 allerdings nur an vier Terminen. Die „Mein Schiff Relax“ fasst dabei knapp 4000 Gäste, wie das Portal mykreuzfahrt.de auflistet. Auf die „Ambella“ passen rund 670.



Bei TUI ist die Reise ohne Kinder ein Extra im Kalender. Bei der „Ambella“ ist sie das ganze Geschäftsmodell.

Fünf Namen für ein Schiff

Gebaut wurde die „Ambella“ um die Jahrtausendwende als „R Four“ für Renaissance Cruises. Später fuhr sie als „Tahitian Princess“ und „Ocean Princess“, seit 2016 als „Sirena“ für Oceania.



Der neue Name ist schon ihr fünfter. Bis zum Frühjahr 2028 bleibt sie per Rückcharter noch bei Oceania.

Im Winter wird die „Ambella“ zum Campus

Von September bis April chartert das US-Programm Semester at Sea das Schiff. Studierende hören an Bord Vorlesungen und erkunden in den Häfen die Welt.



Die Partnerschaft ist zunächst auf zehn Jahre angelegt, meldet CruiseMapper. Das erste Semester startet im September 2028.

Aus für das alte ZDF-Traumschiff?

Bislang fährt Semester at Sea mit der „World Odyssey“. Unter dem Namen steckt die MS Deutschland, rund 15 Jahre lang Kulisse der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“.



Phoenix Reisen hat seinen Sommercharter für das Schiff 2026 beendet. Laut dem Fachportal Schiffe und Kreuzfahrten soll die Ex-„Deutschland“ im Sommer 2027 stillliegen, ihr letztes Semester könnte im Frühjahr 2028 enden. Einen neuen Einsatz gibt es bislang nicht.



Die Pointe hat Symmetrie: Gebaut wurde das Traumschiff 1998 in Kiel. Ausgerechnet von dort startet nun die Nachfolgerin.

Ambassador kennt den deutschen Markt

Die Reederei ging 2021 indirekt aus der insolventen Cruise & Maritime Voyages hervor, zu der auch die deutsche Transocean gehörte, wie Cruisetricks erinnert.



Mit der „Ambella“ wächst die Flotte auf vier Schiffe. Deutschland ist nach Angaben der Reederei mit mehr als 2,8 Millionen Kreuzfahrtgästen pro Jahr Europas größter Markt.

Wann ist die „Ambella“ buchbar?

Das Programm für 2028 soll im November 2026 vorgestellt werden, dann sollen die Reisen auch buchbar sein. Preise nennt Ambassador noch nicht.



Fest steht bisher nur eines: Die Arschbombe am Pool bleibt auf der „Ambella“ Erwachsenensache.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema