Mehr als eine halbe Milliarde Kinder lebt in Konfliktgebieten. Besonders häufig waren 2025 Kinder in den palästinensischen Gebieten von Verstößen gegen ihre Rechte betroffen.

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Kinder stehen am 12. November neben der Einschlagstelle eines Luftangriffs nahe dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt.

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Auf die palästinensischen Gebiete entfiel 2025 nahezu ein Drittel aller weltweit verifizierten schweren Kinderrechtsverletzungen in bewaffneten Konflikten. Dort ermittelte Save the Children 12.449 von insgesamt 38.967 erfassten Verstößen. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der Kinderrechtsorganisation Save the Children hervor, dessen Ergebnisse am Donnerstag über die Nachrichtenagentur OTS verbreitet wurden.

Die Organisation wertete Berichte der Vereinten Nationen und Daten von Friedensforschungsinstituten aus. Die Zahlen beziehen sich auf dokumentierte Verstöße, nicht auf die Zahl der betroffenen Kinder. Nur 2024 lag die weltweite Zahl der bestätigten Verstöße mit 41.763 noch höher.

Verweigerte Hilfe: 70 Prozent der Fälle in Palästina

In den palästinensischen Gebieten wurde Kindern 2025 in 5946 Fällen humanitäre Hilfe verweigert – mehr als 70 Prozent der weltweit 8322 dokumentierten Fälle. Nach UN-Angaben waren israelische Armee und Sicherheitskräfte für den Großteil dieser Fälle verantwortlich. Weitere Fälle wurden israelischen Siedlern, palästinensischen Akteuren und unbekannten Tätern zugeordnet.

Weltweit erhöhte sich die Zahl solcher Verstöße zwischen 2015 und 2025 von 509 auf 8322. Damit wurde die Verweigerung humanitärer Hilfe 2025 nach Tötungen und Verstümmelungen am zweithäufigsten als schwere Kinderrechtsverletzung dokumentiert.

Hilfslieferungen in den Gazastreifen behindert

Zwischen April 2024 und Dezember 2025 wurden laut Save the Children nur 55 Prozent der Anträge auf Einfuhr dringend benötigter Hilfsgüter in den Gazastreifen genehmigt. Unter den verzögerten oder blockierten Gütern nennt die Organisation Medikamente für Kinder, Beatmungsgeräte und Material für Notunterkünfte.

Nach Angaben von Save the Children wird humanitäre Hilfe auch durch Angriffe auf Hilfstransporte, Beschränkungen an Grenzübergängen und Kontrollpunkten sowie bürokratische Auflagen behindert.

Zu den seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebieten gehören das Westjordanland einschließlich Ostjerusalems und der Gazastreifen. Israel zog 2005 seine Soldaten und Siedler aus dem Gazastreifen ab, behielt aber wesentliche Kontrollbefugnisse. Der Internationale Gerichtshof stellte in einem Gutachten vom Juli 2024 fest, dass Israels fortdauernde Präsenz in den besetzten Gebieten völkerrechtswidrig ist und beendet werden muss.

Im Gazastreifen dauern nach Angaben des UN-Nothilfebüros Ocha israelische Luftangriffe und Beschuss auch nach der Waffenruhe vom Oktober 2025 an. Im Westjordanland dokumentiert die Organisation Einsätze israelischer Sicherheitskräfte, Angriffe israelischer Siedler sowie Vertreibungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Allein im Oktober 2026 registrierte Ocha dort 467 Siedlerangriffe mit Verletzten oder Sachschäden – die höchste Monatszahl seit Beginn der Erfassung 2006.

Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser

Die Vereinten Nationen erfassten 2025 weltweit 14.224 Kinder, die in bewaffneten Konflikten getötet oder verstümmelt wurden. Save the Children kommt in seiner Auswertung der UN-Daten zudem auf 2930 Fälle von Angriffen auf Schulen und Krankenhäuser oder deren militärischer Nutzung.



Die Zahl solcher Vorfälle stieg das fünfte Jahr in Folge. Für die palästinensischen Gebiete nennt die Organisation 837 Fälle, für die Ukraine 643. Zu den weiteren schweren Kinderrechtsverletzungen zählen Entführungen, sexuelle Gewalt und die Rekrutierung von Kindern durch bewaffnete Gruppen.

589 Millionen Kinder in Konfliktgebieten

Nach der Auswertung lebten 2025 weltweit 589 Millionen Kinder in Konfliktgebieten – so viele wie nie seit Beginn der Erfassung 1990. Das entspricht 23,4 Prozent aller Kinder. Gezählt wurden Kinder, die höchstens 50 Kilometer von einem bewaffneten Konfliktereignis entfernt lebten.



Rund 260 Millionen dieser Kinder lebten in Afrika. Im Nahen Osten stieg ihre Zahl binnen eines Jahres von 52 Millionen auf 67 Millionen.

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