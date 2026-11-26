Lola Weippert wird verklagt, weil sie auf Instagram eine „weibliche“ Assistentin suchte. Was das Gleichbehandlungsgesetz bei Stellenanzeigen vorschreibt und was der Moderatorin jetzt droht.

Die Moderatorin Lola Weippert hat eine Klage am Hals. Wie sie jetzt im gemeinsamen Podcast „Schön laut“ mit der Schlagersängerin Vanessa Mai erzählte, hat das Ganze mit einer Stellenanzeige zu tun, die sie selbst bei Instagram aufgegeben hatte.



Die 30-jährige Weippert sucht eine neue persönliche Assistentin, daher habe sie einen Aufruf gemacht. Ein Posting, über das sie gar nicht weiter nachgedacht habe, bevor sie das öffentlich machte, so Weippert.

Sie habe in ihre öffentliche Stellenausschreibung geschrieben, „Schande über mein Haupt“, dass sie eine weibliche Person suche – und weder männlich noch divers dazugeschrieben. „Weil ich mir, dachte, ich suche eine Frau“, so die Moderatorin und Influencerin.

„Das stelle ich mir unangenehm vor“: Warum Weippert eine Frau suchte

Sie arbeite mit der persönlichen Assistenz sehr nah zusammen: „Ich dusche, sie steht vor der Dusche und beantwortet gerade eine Mail. Sie wäscht meine Wäsche, ist mit mir unterwegs. Man schläft vielleicht auch mal in einem Bett.“ Daher habe sie sich gedacht: „Da einen Typen, das stell ich mir ausgesprochen unangenehm vor, weil es einfach super close ist.“

Zustimmung wird geprüft...

Also habe sie das Gesuch so gepostet: „Suche PA, weiblich.“ Sie habe ohne nachzudenken auf „Absenden“ gedrückt. Doch schon in den ersten Kommentaren hätten User sie darauf hingewiesen, dass sie dafür verklagt werden könne.

Weippert habe sich daraufhin gedacht: „Als ob mich jetzt dafür jemand verklagt. Ich darf doch wohl eine Präferenz äußern.“ Aber später habe sie gemerkt: „Nein, es ist rechtswidrig in Deutschland, eine Stellenausschreibung zu tätigen und dazuzuschreiben, dass man nur nach einem bestimmten Geschlecht sucht.“

Wann sind Ausnahmen erlaubt? Die berufliche Anforderung nach § 8 AGG

Tatsächlich müssen Stellenanzeigen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschlechtsneutral formuliert sein. Es geht dabei um das Verbot der Benachteiligung: Niemand darf bei der Einstellung oder Bewerbung wegen des Geschlechts benachteiligt werden.

Eine Beschränkung auf ein bestimmtes Geschlecht ist nur in engen Ausnahmefällen erlaubt. Das Geschlecht muss wegen der Art der Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung sein – zum Beispiel bei einem weiblichen Bademodenmodell.

Das sei ihr nicht bewusst gewesen, sie entschuldige sich, sagt Lola Weippert, die zuletzt bei Formaten wie „FBOY Island!“ und „City of Love“ als Moderatorin im Einsatz war und sich auf ihrem Bauernhof in Brandenburg („Lolaland“) ein neues Zuhause auf dem Land aufbaut.

Zur Klage sei es gekommen, weil ihr ein Mann geschrieben habe, um sich auf die Stelle zu bewerben. Weil dieser zunächst keine Antwort erhielt, habe er den Verdacht geäußert, es liege daran, dass sie nur nach Frauen suche – auch wenn Weippert ihr Inserat zwischenzeitlich gelöscht und neu mit allen Geschlechtern eingestellt habe.

Er würde sie nun verklagen, kündigte dieser Bewerber gegenüber Weippert an, weil sie aufgrund ihrer Geschlechterdiffamierung rechtswidrig gehandelt habe. „Dann hat er mir diese Klage an den Hals gejagt“, so Weippert, die bei Instagram mehr als 800.000 Follower hat.

Sie habe sich dann mal die Bewerbung des Mannes angeschaut – er sei bisher Eisverkäufer gewesen, lacht Weippert. Das sei nun nicht so nah an einer persönlichen Assistenz.

Entschädigung nach dem AGG: Bis zu drei Bruttomonatsgehälter

Wenn eine Stellenanzeige nicht geschlechtsneutral formuliert ist (und keine gesetzliche Ausnahme vorliegt), drohen vor allem finanzielle und rechtliche Konsequenzen durch abgewiesene Bewerber.

Wenn eine Stellenanzeige gegen das AGG verstößt, können betroffene Bewerberinnen und Bewerber unter bestimmten Voraussetzungen eine finanzielle Entschädigung verlangen. Das gilt auch dann, wenn sie bei einer diskriminierungsfreien Auswahl ohnehin nicht eingestellt worden wären. In diesem Fall ist die Entschädigung allerdings auf höchstens drei Bruttomonatsgehälter begrenzt.

Reaktionen im Netz: „Willkommen in Deutschland!“

Was Lola Weippert nun genau droht, ist unklar. Sie gelobe Besserung, sagt sie ihrer Podcastpartnerin Vanessa Mai, die die genaue Rechtslage auch nicht kannte, wie sie bekennt. Eine Klage findet die Sängerin unnötig: „Hätte man doch auch einfach drauf hinweisen können.“

Entsprechend lesen sich auch viele Kommentare zu dem Podcast-Beitrag bei Instagram: „Willkommen in Deutschland!“, heißt es da. Und: „Das ist nur bekloppt. Sie stellt die Person ein, die sie möchte und weiß, dass es eine Frau werden soll. Das wird sie sich ja auch aussuchen dürfen, darf es aber nicht sagen – also bewerben sich alle und davon eine Menge umsonst, weil sie nicht gesucht werden Aber ist ja egal, Hauptsache es darf sich niemand benachteiligt fühlen.“