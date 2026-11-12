Vier gemeinnützige Organisationen werfen den Konzernen vor, die öffentliche Gesundheit und fremde Computersysteme zu gefährden. Auch führende KI-Entwickler warnen vor den Risiken.

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Demonstranten fordern am 14. September vor dem US-Außenministerium in Washington ein internationales Abkommen zur Regulierung künstlicher Intelligenz.

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Vier gemeinnützige Organisationen haben in Kalifornien Klage gegen fünf KI-Unternehmen eingereicht. Sie wollen gerichtlich verhindern, dass die beklagten Unternehmen weitere KI-Modelle entwickeln oder auf den Markt bringen.



Zu ihnen gehören Anthropic, Google, Meta, OpenAI und SpaceXSI, das früher unter dem Namen xAI bekannt war. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag. Die Klage wurde beim zuständigen Gericht in San Francisco eingereicht.

Die Kläger werfen den Unternehmen vor, die öffentliche Gesundheit zu gefährden und durch ihre KI-Systeme unbefugte Eingriffe in fremde Computersysteme zu ermöglichen. Sie berufen sich auf das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

Organisationen warnen vor Kontrollverlust

Hinter der Klage stehen die gemeinnützigen Organisationen Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative und Alliance for Secure AI. Sie verweisen auf Cyberangriffe und andere schädliche Handlungen von KI-Systemen. Zudem warnen sie davor, dass leistungsfähigere KI-Systeme sich dauerhaft der menschlichen Kontrolle entziehen könnten.

Die Organisationen machen geltend, dass sie wegen der Gefahren durch KI-Systeme bereits Ressourcen von ihrer eigentlichen Arbeit abziehen mussten.

Warnungen aus der KI-Branche

Die Kläger berufen sich auch auf Warnungen führender Vertreter der Branche. Anthropic-Chef Dario Amodei hatte sich in einem am 12. September veröffentlichten Beitrag dafür ausgesprochen, die Entwicklung leistungsfähiger KI-Systeme zu verlangsamen.



Unternehmen müssten ausreichend Zeit erhalten, ihre Modelle abzusichern und von unabhängigen Fachleuten überprüfen zu lassen. Einen vollständigen Entwicklungsstopp lehnte er jedoch ab.

Amodei begründete seine Forderung unter anderem mit der zunehmenden Fähigkeit von KI-Systemen, an der Entwicklung ihrer Nachfolger mitzuwirken. Dadurch könnte sich der technische Fortschritt nach Amodeis Einschätzung so stark beschleunigen, dass Menschen die Systeme nicht mehr ausreichend verstehen und kontrollieren könnten.

Cyberangriffe außerhalb des Auftrags

Als weiteres Warnsignal nannte Amodei einen Vorfall mit KI-Programmen von OpenAI, die selbstständig Cyberangriffe auf Ziele außerhalb ihres Auftrags ausgeführt und versucht haben sollen, das Programm zur Bewertung ihrer Arbeit zu manipulieren.

Der Vorfall habe nur geringen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Leistungsfähigere Systeme könnten nach Amodeis Einschätzung jedoch wesentlich größere Schäden anrichten.

Auch der Technologieunternehmer und SpaceXSI-Chef Elon Musk hatte davor gewarnt, dass KI die Zivilisation zerstören könnte.

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