Klarna, Kfz-Versicherung, Krankenkasse: Was Verbraucher bis Ende November erledigen sollten

Die neuen Sneaker für 89 Euro, bezahlt in drei Raten per Klick. Ab dem 20. November 2026 gilt so ein Ratenkauf rechtlich als vollwertiger Kredit, und der Anbieter muss vorher prüfen, ob Sie ihn zurückzahlen können.



Das ist die auffälligste Neuerung des Monats. Für den Geldbeutel wichtiger sind aber zwei Fristen am 30. November: die Kündigung der Kfz-Versicherung und der letzte Termin für einen Lohnsteuerfreibetrag 2026.

Klarna und Ratenkauf: Bonitätsprüfung ab 20. November

Zinsfreie Ratenkäufe und Kleinkredite unter 200 Euro fielen bisher durchs Raster des Verbraucherkreditrechts. Damit ist am 20. November Schluss, wie die Stiftung Warentest zusammenfasst. Grundlage ist die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie.



Anbieter müssen dann unabhängig von der Summe die Kreditwürdigkeit prüfen. Sie müssen Kosten und Risiken klar benennen, und Werbung darf nicht mehr so tun, als sei ein Kredit gratis.



Wer abgelehnt wird, kann künftig eine Erklärung verlangen. Entscheidet allein ein Algorithmus, haben Kunden nach der Richtlinie Anspruch darauf, dass ein Mensch den Fall noch einmal prüft.

Was sich beim Online-Shopping konkret ändert

Ratenkäufe bleiben erlaubt. Der Checkout dürfte aber länger dauern, und nicht jeder bekommt die gewohnte Zahlungsart angeboten.



Wer schon mehrere Ratenkäufe parallel abbezahlt, muss eher mit einer Absage rechnen. Genau darauf zielt die Reform: Bislang ließen sich bei verschiedenen Anbietern Raten anhäufen, ohne dass irgendwo ein Warnsignal anging.

Zusatzbeitrag 2027: Warum 2,9 Prozent wenig aussagen

Bis zum 1. November legt das Bundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 fest. Der GKV-Schätzerkreis hat am 14. Oktober einen rechnerischen Wert von unverändert 2,9 Prozent ermittelt.



Mit der Realität hat diese Zahl wenig zu tun. Schon 2026 verlangen die Kassen im Schnitt rund 3,1 Prozent, die Spanne unter den 93 Kassen reicht laut Apotheken Umschau von 2,18 bis 4,39 Prozent.



Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen erwartet auch für 2027 einen tatsächlichen Durchschnitt von mindestens 3,1 Prozent, wie er der „Rheinischen Post“ sagte.

Krankenkasse wechseln: So viel Geld steckt drin

Bei 3.000 Euro brutto im Monat macht der Abstand zwischen günstigster und teuerster Kasse für Beschäftigte rund 33 Euro im Monat aus. Aufs Jahr gerechnet sind das knapp 400 Euro.



Ob die eigene Kasse zum 1. Januar erhöht, zeigt sich meist erst im Dezember. Ein persönlicher Brief ist dafür nicht mehr vorgeschrieben, wie die Berliner Zeitung im Überblick zur Krankenkasse 2027 berichtet hat. Wer sichergehen will, schaut auf die Website seiner Kasse.



Wer schon länger als zwölf Monate bei seiner Kasse ist, muss darauf nicht warten. Eine Kündigung im November wirkt zum Ende des übernächsten Monats, die neue Kasse übernimmt dann ab 1. Februar.



Steigt der Beitrag, gilt zusätzlich ein Sonderkündigungsrecht: Die neue Kasse muss bis Ende Januar gewählt sein, der Wechsel greift dann zum 1. April. Rentner merken eine Erhöhung übrigens erst zwei Monate später auf dem Konto.

Lohnsteuerfreibetrag: Zwei Termine im November

Wer einen langen Arbeitsweg hat oder viel für Kinderbetreuung zahlt, muss nicht bis zur Steuererklärung auf sein Geld warten. Ab dem 1. November 2026 lässt sich beim Finanzamt ein Freibetrag für 2027 beantragen. Das Jahressteuergesetz 2024 hat diesen Start vom 1. Oktober nach hinten verschoben, wie Finanztip erläutert.



Wer früh beantragt, hat den Freibetrag schon im Januar auf dem Lohnzettel. Für das laufende Jahr 2026 ist der 30. November der letzte Antragstag.



Lohnend ist der Antrag erst ab einer bestimmten Größenordnung: Die Aufwendungen müssen zusammen mehr als 600 Euro betragen, Werbungskosten zählen erst oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags.



Ein Freibetrag von 1.200 Euro bringt auch keine 1.200 Euro mehr Netto. Er senkt nur das zu versteuernde Einkommen. Wer ihn nutzt, muss in der Regel später eine Steuererklärung abgeben.

Kfz-Versicherung: Kündigung muss bis 30. November ankommen

Bei vielen Verträgen endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember, die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Die Kündigung muss dann spätestens am 30. November 2026 beim Versicherer eingegangen sein, der Poststempel zählt nicht.



Wer die Frist verpasst, kommt nur noch über eine Beitragserhöhung raus. Steigt der Preis ohne Mehrleistung, gilt ein Sonderkündigungsrecht von einem Monat ab Zugang der Mitteilung.



Beim Vergleich lohnt der Blick über den Preis hinaus. Selbstbeteiligung, Werkstattbindung und Leistungsumfang unterscheiden sich teils erheblich.

Alle Termine im November 2026 auf einen Blick 1. November: Antrag auf Lohnsteuerfreibetrag 2027 möglich, Zusatzbeitrag 2027 wird festgelegt

Antrag auf Lohnsteuerfreibetrag 2027 möglich, Zusatzbeitrag 2027 wird festgelegt 20. November: Bonitätsprüfung auch bei Ratenkauf, Buy now, pay later und Kleinkrediten

Bonitätsprüfung auch bei Ratenkauf, Buy now, pay later und Kleinkrediten 30. November: Kfz-Versicherung kündigen (bei Ablauf zum Jahresende), letzter Antragstag für einen Lohnsteuerfreibetrag 2026

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