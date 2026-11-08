„Klassik ist eher etwas zum Einschlafen“: Amadeus Gräber im Interview

Die Koffer sind noch nicht komplett ausgepackt, als sich Amadeus Gräber zum Gespräch mit der Berliner Zeitung meldet. Der Zehnkämpfer ist gerade aus dem Urlaub mit seinen Eltern zurückgekehrt, zuvor war er bereits mit seiner Freundin verreist. Erholung nach einer langen Saison, die für den 21-Jährigen mit Platz acht bei der Leichtathletik-EM in Birmingham ihren Höhepunkt hatte.



Viel Zeit zum Auspacken bleibt ohnehin nicht. Schon bald werden die Koffer neu gepackt, dann allerdings mit anderem Inhalt: Statt Urlaubsgarderobe kommen Spikes und Trainingssachen hinein, denn für Gräber geht es ins Trainingslager nach Südafrika.