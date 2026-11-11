Klassische Eleganz trifft urbane Beats: Der HipHop-Ball kehrt 2026 nach Berlin zurück

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr feiert der HipHop-Ball seine Rückkehr ins Rote Rathaus. Die Gäste erwartet ein spektakuläres Programm.

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Wenn am 14. November 2026 um 19.30 Uhr die Türen des Roten Rathauses öffnen, vermischen sich zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum gegensätzlicher sein könnten: die feierliche Atmosphäre der klassischen Ballkultur und die moderne Vielfalt der HipHop-Kultur. Nach dem großen Erfolg der Berliner Premiere im Vorjahr geht das Format in die zweite Runde. Die Veranstaltung, die Sajeh Tavassoli 2016 in Wien ins Leben gerufen hat, verwandelt die historischen Räumlichkeiten in einen lebendigen Ort der Begegnung und des kreativen Austauschs.

Das Programm bietet eine außergewöhnliche Bandbreite an künstlerischen Ausdrucksformen: Den Auftakt im Festsaal macht ab 20.30 Uhr die Eröffnungszeremonie der Flying Steps Academy. Beim Urbanen Walzertanz trifft Live-Geigenmusik von Kitti Karina Farkas auf urbane Tanzkunst. Die sogenannte „HipHopClass“ bringt Jugendliche aus sozial herausgeforderten Stadtteilen in Hamburg und Paris auf die Bühne, gefolgt von Auftritten junger Talente wie der Wiener Rapperin Lionella („LIO.N3LLA“) und Sängerin Kati Gazela.

Als Höhepunkt gilt die Mitternachtsperformance um 24 Uhr, bei der Babatunde Akinboboye seine spektakuläre „HipHopera“ – eine Verschmelzung von Oper und HipHop direkt aus Atlanta – nach Berlin bringt. Begleitet wird der gesamte Abend von einer Urban-Art-Vernissage des Künstlers Olivier Kéros sowie DJ-Sets von Größen wie Odizz, Hany und DianaMaracuja. Durch die Veranstaltung führen die Moderatoren Big Moe und Josi Trapp von Kiss FM.

Ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe

Neben dem glamourösen Roten Teppich und den Fotostationen steht vor allem der soziale Gedanke im Vordergrund. Schirmherr der Veranstaltung ist erneut Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Als Charity-Partner unterstützen Organisationen wie LifeTeachUs, die Stiftung Bildung und sPeranto den Ball, um den Fokus auf Bildung, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe zu lenken.

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