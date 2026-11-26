Wissenschaftler beobachteten über Jahrzehnte wild lebende Delfine vor der Küste Westaustraliens. Für männliche Delfine spielt der Zusammenhalt in Gruppen eine besondere Rolle.

Bei Delfinen gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen der Wahl ihrer Gesellschaft und ihrer Lebenserwartung. Tiere, die sich im Laufe ihres Lebens auf Gruppen mit einer bestimmten Zahl von Artgenossen festlegen, statt zwischen kleinen und großen zu wechseln, erreichen tendenziell ein höheres Alter. Auch eine größere durchschnittliche Gruppengröße steht mit einem höheren Lebensalter in Zusammenhang.



Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitstudie unter Beteiligung von Wissenschaftlern der australischen Universität Queensland, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift PLOS Biology erschienen ist.

Die Wissenschaftler werteten rund 65.000 Beobachtungen von rund 400 wild lebenden Indopazifischen Großen Tümmlern (Tursiops aduncus) in der Shark Bay vor der Küste Westaustraliens aus vier Jahrzehnten aus. Die Forscher konnten die Delfine anhand individueller Merkmale ihrer Rückenflossen unterscheiden. Das älteste der untersuchten Tiere erreichte ein Alter von 53 Jahren.

Delfine suchen sich ihre Gruppe aus

Die Wissenschaftler stellten fest, dass sich junge Delfine häufig in Gruppen sehr unterschiedlicher Größe aufhalten. Die durchschnittliche Gruppengröße nimmt mit dem Alter zunächst zu, im höheren Lebensalter aber wieder ab, besonders bei den Männchen.

Im Laufe ihres Lebens knüpfen die Delfine den Experten zufolge mehr soziale Kontakte. Die Pflege langjähriger Beziehungen könne dazu beitragen, dass sie sich in größeren Gruppen bewegen. Eine ideale Gruppengröße konnten die Forscher nicht ermitteln. Sie vermuten, dass Delfine mit wachsender Lebenserfahrung lernen, ihre sozialen Kontakte gezielter auszuwählen.

Wie die Studienautorin Kelley Meehan dem australischen Rundfunk ABC sagte, sei das Delfinweibchen Piccolo meist mit sechs bis zehn Artgenossen unterwegs. Das Weibchen Ibex hingegen sei fast nur mit einem seiner Jungen anzutreffen und auch ohne größere Gesellschaft bei der Nahrungssuche sehr erfolgreich.

Das Leben in größeren Gruppen bietet Delfinen besseren Schutz vor Fressfeinden, erläuterte Meehan. In Gruppen könnten die Tiere zudem Informationen austauschen und leichter Paarungspartner finden. In zu großen Gruppen steige allerdings die Gefahr, dass sich Krankheiten ausbreiten und es zu Kämpfen um Nahrung und Paarungspartner komme.

Delfinmännchen bilden Allianzen

Männliche Delfine halten sich der Studie zufolge in allen Lebensphasen in größeren Gruppen auf als Weibchen. Auch die Größe der Gruppen, denen sie sich anschließen, schwankt bei ihnen weniger stark.

Während Weibchen bei der Nahrungssuche nicht aufeinander angewiesen seien, sei die Zusammenarbeit unter Männchen für die Fortpflanzung besonders wichtig, erklärte die Forscherin. Da die Weibchen nur alle drei bis vier Jahre Nachwuchs bekommen, schließen sich Männchen zusammen, um Konkurrenten von paarungsbereiten Weibchen fernzuhalten.