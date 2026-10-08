Am Mittwochabend stürzt über dem Landkreis Barnim ein Kleinflugzeug ab. Was bisher dazu bekannt ist.

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Über Finowfurt (Landkreis Barnim) ist am Mittwochabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Leben. Weitere Angaben zur Identität des toten Mannes machte die Feuerwehr. Das Unglück passierte in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Eberswalde-Finow in einem Waldgebiet.

Ersten Informationen zufolge geriet das Flugzeug nach dem Absturz in Brand, woraufhin der Pilot ums Leben kam. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand zügig löschen, der auch auf die Vegetation übergegriffen hat.

Nach Feuerwehrangaben ging der Notruf kurz vor 17 Uhr ein. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersucht den Absturz nun nach eigenen Angaben mit drei Mitarbeitern. Die Polizei ermittelt ebenfalls.

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