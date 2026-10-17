Es ist ein grauer Oktobermorgen im Osten Berlins, als ich in den Proberaum von Muff Potter hineinstolpere. Hier bin ich mit der Indie-Rockband verabredet, um über ihr neues Album „Klepto“ zu reden und ein wenig bei der Probe zu lauschen. Der Raum ist mit Instrumenten vollgequetscht. Zwei Schlagzeuge stehen an den Rändern, unzählige E-Gitarren hängen an den Wänden und der Boden ist geziert mit Teppichen und Pedal-Boards.
Die Band erwartet mich bereits. Der Termin wurde bewusst ganz an den Anfang der Probe gelegt, damit sie den Tag danach noch ungestört nutzen können. Sie begrüßen mich herzlich, wenn auch selbst noch ein bisschen müde. Weil Brami, der Schlagzeuger, nicht in Berlin wohnt und 400 Kilometer zu den Proben fährt, müssen die wenigen Probentage voll ausgeschöpft werden.
Band-Porträt
„Klepto“: Berliner Band Muff Potter singt gegen Militarisierung und Wehrpflicht
Eine Band, die was zu sagen hat und dabei genau die richtigen Worte findet. Wir haben die Indie-Rock-Legenden Muff Potter im Ost-Berliner Probenraum getroffen.
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Muff Potter: Wir trafen Felix Gebhard, Thorsten Nagelschmidt, Dominic Laurenz und Thorsten „Brami“ Brameier (v.l.) in ihrem Proberaum in Ost-Berlin.
© Markus Wächter/Berliner Zeitung