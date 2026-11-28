Rom hat über 7000 Untergrundobjekte kartiert, Helsinki bietet 900.000 Schutzplätze im Fels. Doch Erdbebenrisiko und schlechte Luft setzen Grenzen.

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Die unterirdische Stadt Derinkuyu in Kappadokien reicht rund 85 Meter tief in den Fels.

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Draußen tobt ein Schneesturm oder eine Hitzewelle, unten bleibt die Luft mild: Die unterirdische Stadt Derinkuyu in Kappadokien reicht laut türkischem Kulturministerium rund 85 Meter tief in den Fels. Ein BBC-Bericht von Mitte November nennt dort ganzjährig etwa 15 bis 17 Grad. Je nach Tiefe dürfte der Wert schwanken.

Klimaforscher und Stadtplaner fragen deshalb, ob die alte Felsarchitektur Lehren für Schutzräume in einer heißeren Welt bietet. Den Rahmen für den Bericht bildete die UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya.

Ställe, Kirche, Kelterei: So sieht es in 85 Metern Tiefe aus

Die Anlage gehört zum Unesco-Welterbe. Das Ministerium beschreibt Ställe, Lager, Speiseräume, eine Kirche, Räume für die Weinherstellung und einen Schacht von 55 Metern für Luft und Wasser. Geöffnet ist sie seit 1965, begehbar ist aber nur rund ein Zehntel.

Wer die ersten Gänge grub, ist ungeklärt. Laut Unesco dienten solche Siedlungen später als Zuflucht vor arabischen Angriffen und wurden dafür erweitert.

Ali Yamaç: Warum Höhlen im Sommer kühlen und im Winter wärmen

Der Höhlenforscher Ali Yamaç erfasst seit 15 Jahren gemeinsam mit der Kommune Kayseri die Hohlräume Kappadokiens. Unter der Erde stelle sich das Jahresmittel der Außentemperatur ein, sagte er der BBC: „Im Sommer ist es kühl und im Winter warm, was ein großer Vorteil ist.“

Burg Uçhisar in Kappadokien © Oleksandr Tkachenko/imago

Beides braucht die Region. Kappadokiens Winter sind lang und frostig, Heizen ist teuer und klimaschädlich. Für Istanbul rechnet ein Modell der Weltbank bis 2090 mit insgesamt rund 88.000 zusätzlichen Hitzetoten. Das Modell geht von mittleren Emissionen aus und hält die Anpassung auf dem Stand von 2020.

Mehr als 7000 Einträge: Rom kartiert seinen Untergrund

Rom verfolgt die Idee konkret. Das Umweltinstitut Ispra hat unter rund 350 Quadratkilometern Stadtfläche mehr als 7000 Einträge zu Steinbrüchen, Katakomben, Hypogäen und Wassertunneln erfasst. Nutzbare Räume sind das nicht automatisch.

Der Ispra-Forscher Francesco La Vigna hilft der Stadt zu klären, welche Orte nach Sicherheitsprüfungen bei Hitzewellen Schutz bieten könnten. „Ich denke, wir müssen anfangen, den Untergrund als Ressource zu betrachten“, sagte er der BBC. Zertifizierte öffentliche Klimaschutzräume gibt es in Rom noch nicht.

Helsinki: 900.000 Schutzplätze, binnen 72 Stunden bereit

Weiter ist Helsinki. Die Stadt beschloss am 8. Dezember 2010 einen Masterplan für ihren Untergrund. Offizielle Unterlagen nennen über 400 Anlagen sowie mehr als 200 Tunnelkilometer. Viele Räume entstanden im und nach dem Zweiten Weltkrieg als Schutz.

Rund 5500 Zivilschutzräume bieten laut Stadt etwa 900.000 Plätze. Im Alltag dienen viele als Parkhaus, Sporthalle oder Freizeitstätte. Binnen 72 Stunden müssen sie als Schutzraum bereitstehen.

Ecemiş-Verwerfung und CO₂: Wo die Felsenstadt an Grenzen stößt

Kappadokien liegt auf der über 64 Kilometer langen Ecemiş-Verwerfung. Sie hat seit 17.000 Jahren kein Beben ausgelöst, doch die Türkei gilt als erdbebengefährdet. Yamaç warnt zudem, dass die Erosion den Fels nach und nach abträgt. Laut La Vigna dürfen Fachleute einen Raum nur dann als sicher einstufen, wenn er keine Anzeichen von Instabilität zeigt.

Hinzu kommt die Luft: Bei vielen Besuchern maßen Techniker in Derinkuyu stellenweise über 5000 ppm CO₂. Moderne Schutzräume bräuchten deshalb Ventilatoren, Luftkanäle und Sensoren. Bislang lagern in leeren Höhlen der Region vor allem Kartoffeln und Zitronen. Allein der Ort Ortahisar vermietet rund 1000 davon.

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