Seit Juli 2008 ist nach einer Datenanalyse jeden Tag mindestens ein großflächiges Hitzeereignis auf der Erde registriert worden. Gleichzeitig schrumpft die von Kältewellen betroffene Fläche.

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Großflächige Hitzeereignisse treten weltweit deutlich häufiger auf als vor sechs Jahrzehnten. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Treten solche Ereignisse heute im Mittel 102-mal pro Jahr auf, waren es in den 1960er-Jahren nur rund fünf.

Für die Untersuchung werteten Reuters-Datenjournalisten nach eigenen Angaben mehr als 600 Milliarden Temperaturwerte für über eine Million Rasterpunkte auf der Erde seit 1960 aus. Grundlage ist der Klimadatensatz ERA5 des europäischen Copernicus-Dienstes, der stündliche Temperaturdaten bis in das Jahr 1940 enthält.

Fünf Tage, ein Prozent der Erdoberfläche

Reuters verwendet dafür den Begriff „Heat Storm“, auf Deutsch etwa „Hitzesturm“. Gemeint sind Hitzewellen, die mindestens fünf Tage anhalten und auf ihrem Höhepunkt wenigstens ein Prozent der Erdoberfläche erfassen – eine Fläche von etwa 5,1 Millionen Quadratkilometern, rund die Hälfte Kanadas.

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Der Begriff ist keine etablierte meteorologische Kategorie. Einige Wissenschaftler hätten die Bezeichnung kritisiert, weil „Sturm“ meteorologisch anders definiert sei, schreibt Reuters. Die Agentur hat die Methodik sowie den Programmcode der Auswertung offengelegt und sich dabei nach eigenen Angaben mit rund zwei Dutzend Klimaforschern beraten.

Als Referenzzeitraum dient die Periode von 1961 bis 1990. Als Hitzewelle wertet Reuters eine Phase von mindestens fünf Tagen in Folge, an denen es an einem Ort wärmer ist als an 90 Prozent der vergleichbaren Tage im Referenzzeitraum.

Seit 2008 ohne Pause

Das größte in der Auswertung erfasste Hitzeereignis erstreckte sich laut Reuters von Juli 2023 bis Juli 2024 im Verlauf von 367 Tagen über fast 85 Prozent der Erdoberfläche. Reuters gab ihm den Namen „Vera“. Seine größte Ausdehnung erreichte es am 5. Januar 2024 mit 31,3 Prozent der Erdoberfläche. Betroffen waren den Angaben zufolge unter anderem Europa, die Philippinen, Brasilien, der Libanon, Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten und Westafrika.

Nach Angaben von Reuters folgen solche großräumigen Hitzeereignisse seit dem 6. Juli 2008 ohne Unterbrechung aufeinander. Seither sei an jedem Tag mindestens eines irgendwo auf der Erde registriert worden, häufig mehrere gleichzeitig. Parallel dazu habe die Fläche, die im Winter von Kältewellen betroffen sei, seit den 1960er-Jahren um knapp 80 Prozent abgenommen.

Die Agentur verweist auf Grenzen der Methodik: Die Temperaturwerte des Datensatzes ERA5 seien keine direkten Messungen, sondern Modellrechnungen auf Basis von Beobachtungen. In komplexem Gelände wie Küstenregionen und Hochgebirge könnten die Werte deutlich von Einzelmessungen abweichen.

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