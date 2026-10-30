Kampf gegen den Kapitalismus: Wie Linksextremisten den Klimaschutz nutzen

Der Verfassungsschutz beobachtet eine Radikalisierung im Umfeld der Klimabewegung. Die Kampagne „Switch off“ wird mit mehr als 100 Straftaten in Verbindung gebracht.

Waldbesetzer nahe dem Tesla-Werk in Grünheide: Mit dem Anschlag wollen sie nichts zu tun haben.

Brandanschläge auf Stromleitungen, Sabotage an Industrieanlagen, Millionenschäden: Linksextremistische Akteure nehmen für ihren Kampf gegen die aus ihrer Sicht drohende Zerstörung des Planeten auch die Versorgung und Sicherheit unbeteiligter Bürger ins Visier. Mehr als 100 Straftaten werden inzwischen allein mit der linksextremistischen Kampagne „Switch off“ in Verbindung gebracht, die Angriffe auf Unternehmen unter einem gemeinsamen ideologischen Dach bündelt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.



Die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zeichnen das Bild einer Szene, in der Klimaschutz zunehmend mit militantem Antikapitalismus und Sabotage verbunden wird. Unternehmen werden zu Feindbildern erklärt, ihre Anlagen und die öffentliche Infrastruktur zu Angriffszielen.



Dass linksextremistische Akteure versuchen, Klimaproteste für ihre politischen Ziele zu nutzen, ist allerdings kein neues Phänomen. Bereits bei der Besetzung des Hambacher Forsts und den Protesten gegen den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier dokumentierten die Sicherheitsbehörden Angriffe auf RWE-Mitarbeiter und Unternehmensinfrastruktur. Neben friedlichem Protest kam es dort auch zu Brandstiftungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Verfassungsschutz warnte wiederholt davor, dass Linksextremisten versuchen, solche Proteste zu radikalisieren.

„Switch off“: eine Kampagne als ideologisches Dach

Die Kampagne „Switch off – the system of destruction“ wurde Anfang 2023 ins Leben gerufen. Ihr Aufruf richtet sich gegen Unternehmen, die von den Initiatoren für die Klimakrise verantwortlich gemacht werden. Auf der Website werden Energieversorger und Industrieunternehmen als Ziele benannt. Der Verfassungsschutz sieht darin mehr als politische Agitation: Die Kampagne biete gewaltbereiten Linksextremisten die Möglichkeit, ihre Taten in einen gemeinsamen ideologischen Zusammenhang zu stellen und Nachahmer zu gewinnen.

Die Kampagne ist allerdings nicht mit sämtlichen linksextremistischen Gruppierungen gleichzusetzen, die Anschläge auf Infrastruktur verüben. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Vulkangruppen. Eine organisatorische Zugehörigkeit zu „Switch off“ ist nicht belegt. Ihre Anschläge folgen jedoch einer ähnlichen antikapitalistischen und gegen die fossile Energiewirtschaft gerichteten Ideologie.

Wenn Brandanschläge die Stromversorgung treffen

Seit 2011 werden in Berlin und Brandenburg immer wieder Kabelschächte, Verteilerkästen und andere Teile der Energieversorgung in Brand gesetzt. Der Bundesregierung sind 13 Taten bekannt. Das Feuer beschädigt dabei nicht nur Anlagen, sondern kann auch die Stromversorgung unterbrechen. Die Folgen treffen auch Menschen, die mit den politischen Zielen der Täter nichts zu tun haben.

Ein Beispiel ist der Anschlag vom März 2024 auf einen Strommast nahe dem Tesla-Werk in Grünheide. Die Täter erklärten, den Autobauer als Repräsentanten eines von ihnen bekämpften Systems angegriffen zu haben. Durch den Angriff wurde die Stromversorgung unterbrochen: Die Produktion von Elektroautos stand für eine Woche still, ebenso waren Privathaushalte und andere Unternehmen betroffen. Der Anschlag traf damit auch einen Betrieb, der Elektrofahrzeuge herstellt – eine Technologie, die im Verkehr einen Beitrag zur Verringerung fossiler Emissionen leisten soll.

Auch beim Anschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin-Lichterfelde im Januar 2026 berief sich eine Gruppe auf den Klimaschutz. Die Folgen reichten weit über das Kraftwerk hinaus: Rund 50.000 Haushalte und 2200 Gewerbekunden waren bis zu 100 Stunden ohne Strom. Auch die Fernwärmeversorgung fiel teilweise aus, weil die Pumpen ohne Strom die Wärme nicht zuverlässig zu den angeschlossenen Gebäuden transportieren konnten. Sechs Krankenhäuser und 74 Pflegeeinrichtungen waren betroffen. Erst nach mehreren Tagen war die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt. Es war der längste Stromausfall in Berlin seit Ende des Zweiten Weltkriegs

Brandrauch statt Klimaschutz

Die Anschläge werfen auch eine ökologische Frage auf: Wer im Namen des Klimaschutzes Anlagen in Brand setzt, verursacht selbst Umweltbelastungen. Brände setzen Treibhausgase und Schadstoffe frei. Je nach Brandmaterial können neben CO₂ auch Feinstaub und weitere gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Hinzu kommt der Aufwand, zerstörte Infrastruktur zu reparieren oder zu ersetzen. Dafür werden Materialien, Energie und Transporte benötigt.

Linksextremistische Klimastraftaten gehen zurück

Die Zahlen der Bundesregierung zeigen, dass Straftaten mit Klima- oder Umweltbezug im linksextremistischen Bereich keineswegs auf einzelne Anschläge beschränkt sind. 2023 registrierten die Behörden 1184 entsprechende Fälle. 2024 sank die Zahl auf 617, im vergangenen Jahr auf 165.

Bereits in einer früheren Antwort hatte die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass die Fallzahlen im Themenfeld Klima stark von einzelnen Ereignissen und anlassbezogenen Kampagnen abhängen. Eine Erklärung für den besonders starken Rückgang seit 2023 liefert sie nicht. Die Statistik bildet zudem nur Straftaten ab, die als linksextremistisch eingestuft und dem Themenfeld Klima oder Umweltschutz zugeordnet wurden – nicht sämtliche Straftaten aus dem Umfeld der Klimaproteste.

Wie weit die Verbindungen zwischen demokratischer Klimabewegung und linksextremistischen Strukturen reichen, lässt sich aus der Regierungsantwort nicht abschließend klären. Zu Organisationen, über die der Verfassungsschutz bislang keine öffentliche Einschätzung abgegeben hat, verweigert die Bundesregierung weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls. Klar wird aber: Teile der gewaltbereiten Szene nutzen den Klimaschutz als ideologischen Rahmen für Angriffe auf Unternehmen und kritische Infrastruktur. Die Folgen tragen nicht nur die betroffenen Betriebe und Anwohner, sondern auch die Umwelt, die zu schützen die Täter vorgeben.

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