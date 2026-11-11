Klimaschutz-Index: Deutschland so schlecht bewertet wie seit sieben Jahren nicht

Germanwatch legt am Rande der Weltklimakonferenz in Antalya das jährliche Ranking vor. Die deutsche Klimapolitik erhält die schlechteste Bewertung seit Jahren.

Die deutsche Klimapolitik schneidet im internationalen Vergleich historisch schlecht ab: Im neuen Klimaschutz-Index 2026 landet die Bundesrepublik auf Platz 25 und damit auf dem niedrigsten Rang seit sieben Jahren. Das geht aus dem Ranking hervor, das die Umweltorganisation Germanwatch und das NewClimate Institute am Mittwoch am Rande der 31. Weltklimakonferenz in der türkischen Küstenstadt Antalya vorstellten. Der Index vergleicht seit 2005 die Klimaschutzbemühungen der größten Verursacher von Treibhausgasen – in diesem Jahr 64 Länder sowie die gesamte EU, die zusammen für etwa 90 Prozent aller Emissionen verantwortlich sind.

„Noch nie seit Bestehen unseres Index wurde Deutschland bei der nationalen Klimapolitik so schlecht bewertet. Die Hälfte der EU-Staaten hat da bessere Noten“, sagte Hauptautor Jan Burck von Germanwatch. Fortschritte gebe es bei der Energienutzung, in den Kategorien Emissionen und erneuerbare Energien stagnierten die Bemühungen hingegen. Grund für das schwache Abschneiden sei eine Wirtschaftspolitik, die fossile Energien begünstige. „Maßnahmen, die vor allem auf die Nutzung von mehr Erdgas zielen, gefährden Fortschritte bei der Energiewende2, so Burck.

Dänemark an der Spitze, Ungarn größter Aufsteiger

Die Plätze eins bis drei bleiben wie in den Vorjahren symbolisch leer, da nach Einschätzung der Autoren kein Land genug für die Pariser Klimaziele tue. An der Spitze steht zum sechsten Mal in Folge Dänemark, gefolgt von Litauen und Luxemburg. Auch Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko werden seit Jahren mit „gut“ bewertet. Größter Aufsteiger ist Ungarn, das nach einem Regierungswechsel im April um 21 Plätze auf Rang 27 kletterte. Schlusslichter sind Iran, USA und Russland, am unteren Ende liegen zudem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Co-Autor Niklas Höhne vom NewClimate Institute sieht dennoch eine mögliche Trendwende: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie gingen die weltweiten Emissionen insgesamt zurück. Dazu hätten der Ausbau erneuerbarer Energien, Fortschritte bei der Elektrifizierung und eine geringere Ölnachfrage im Zuge des Iran-Kriegs beigetragen.

KfW sieht wirtschaftliche Chancen

Die staatliche Förderbank KfW stellte in Antalya eine eigene, gemeinsam mit der Unternehmensberatung Deloitte erarbeitete Studie vor. Danach kann Deutschland vom Klimaschutz wirtschaftlich profitieren. „Klimatechnologien bieten Deutschland enorme Chancen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels. Umwelt- und Klimatechnologien machten 2025 gut 11 Prozent am Welthandel aus und erreichten einen Wert von 2,8 Billionen Dollar. Beim Export solcher Güter lag Deutschland mit 10 Prozent Anteil auf Platz zwei hinter China (26 Prozent), bei den Importen mit 8 Prozent ebenfalls auf Rang zwei hinter den USA (15 Prozent). (mit epd, dpa)

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