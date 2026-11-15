Klingbeil wackelt, Heil bringt sich in Stellung: Die SPD sucht den nächsten Hoffnungsträger

Hubertus Heil will im Januar SPD-Chef werden. Für Lars Klingbeil, der die Partei in einer historisch unbeliebten Koalition führt, kommt der Schritt zur Unzeit. Ein Kommentar.

Hubertus Heil, 54, sitzt seit 1998 im Bundestag, war von 2005 bis 2009 Generalsekretär und gehört seit 2011 dem Parteivorstand an.

Hubertus Heil hat einen Brief geschrieben. Auf drei Seiten teilt er Landesverbänden und Parteivorstand mit, dass er beim Parteitag im Januar in Bremen als einer der Vorsitzenden kandidieren will. Wer neben ihm die Doppelspitze bilden soll, lässt er offen. Lars Klingbeil gerät mächtig unter Druck.

2017 galt er als Nachwuchshoffnung der SPD. Vier Jahre später organisierte er als Generalsekretär den Wahlkampf, der Olaf Scholz ins Kanzleramt brachte. Damals reichte ein Wahlsieg, um zum Hoffnungsträger zu werden. Heute ist Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister in einer Koalition, mit der laut Umfragen nur elf Prozent der Deutschen zufrieden sind, mit ihm im Speziellen immerhin 20 Prozent – ein Fünftel.

Seit dem Start von Schwarz-Rot musste Klingbeil als Parteichef empfindliche Niederlagen kassieren: Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg 5,5 Prozent, in Sachsen-Anhalt neun Prozent. In Berlin kam die SPD auf 12,1 Prozent, so wenig wie nie bei einer Abgeordnetenhauswahl.

Klingbeils Rückhalt in der SPD bröckelt

Die Ursache der Identitätskrise der SPD liegt im Koalitionsspagat im Bund. Klingbeil gehörte etwa zu der Runde, die im Koalitionsausschuss die neue Grundsicherung anstelle des Bürgergelds vereinbarte. Kanzler Merz erklärte kurz darauf, die gesetzliche Rente könne künftig allenfalls noch die Basisabsicherung sein. Die SPD-Fraktionslinke zog reflexartig rote Linien.

Und so schwindet auch Klingbeils Rückhalt in der eigenen Partei. 2025 wählten ihn die Delegierten nur mit 64,9 Prozent wieder, Bärbel Bas bekam 95. Klingbeil steht aber nicht nur wegen der Kandidatur Heils unter Druck. Vergangene Woche haben sechs SPD-Gruppen und die Jusos bekanntgegeben, dass sie verhindern wollen, dass er Parteichef bleibt. Der Hoffnungsträger von einst scheint verbraucht zu sein.

Und der Neue? Hubertus Heil, 54, sitzt seit 1998 im Bundestag, war von 2005 bis 2009 Generalsekretär und gehört seit 2011 dem Parteivorstand an. Von 2018 bis 2025 war er Arbeitsminister unter Merkel und Scholz. Zu seiner Bilanz zählen Bürgergeld, zwölf Euro Mindestlohn und strengerer Arbeitsschutz in der Fleischindustrie. Die Grundrente hatte Heil schon 2019 vorgelegt. Das ist eine ordentliche Liste für einen Mann, der 2025 keinen Kabinettsposten mehr bekam.

Einiges davon wird inzwischen zurückgebaut, und zwar von der eigenen Regierung. An die Stelle des Bürgergelds ist eine Grundsicherung mit neuen Pflichten und Sanktionen getreten. Bei Rente und Gesundheit streiten Union und SPD, Leistungskürzungen schließt die SPD aus. Bis zum nächsten Koalitionsausschuss hält das vermutlich.

Auch Heil hat das Bürgergeld verschärft. Als Minister kündigte er an, dass Arbeitslose, die Jobangebote ablehnen, bis zu zwei Monate keine Leistung mehr bekommen sollen. Die Kritik daran fällt auch auf ihn zurück, aber nur zum Teil. Seine Gegner werfen ihm vor, er habe viele Chancen gehabt, die SPD zu gestalten, und stehe nicht für einen Kurswechsel. Im Oktober sagte er zudem, er wolle sich nicht gegen die schwarz-rote Bundesregierung stellen. Ein Herausforderer, der die Regierung schonen will, fällt in eine eigene Kategorie.

Was wird Schwesig tun? Und braucht sie Heil überhaupt?

Aber vielleicht ist genau das sein Vorteil. Seit 2025 sitzt Heil als einfacher Abgeordneter im Auswärtigen Ausschuss. Den Haushalt mit dem Milliardenloch hat er nicht aufgestellt, die Kompromisse im Koalitionsausschuss hat er nicht ausgehandelt. Klingbeil steht vorn und kassiert, Heil steht hinten und wartet. Seine Unauffälligkeit könnte eine Qualifikation sein.

Heil will also, aber entscheiden dürfte jemand anderes. Klingbeil hat die Kontrolle über den Personalprozess schon verloren, und zwar an Manuela Schwesig. Ohne Klingbeil an ihrer Seite könnte sie unbelastet neu starten.

Schwesig zögert bisher, wird aber Anfang der Woche erneut zur Ministerpräsidentin gewählt. In Schwerin kann sie sich Zeit lassen. In einer Doppelspitze könnte sie als Kandidatin der Herzen dastehen. Wer mit ihr antritt, bekommt die Zustimmung gleich mitgeliefert.

Heil hat sich beworben, die Stelle vergibt eine andere. Er muss beim SPD-Parteitag in Bremen im Januar nichts können, er muss nur da sein, wenn Schwesig sich entscheidet. Danach könnte er der nächste Hoffnungsträger sein.

Ob es dazu kommt? Ungewiss. Wenn Schwesig tatsächlich will, dann hätte sie genug Rückenwind, um den Vorsitz allein zu übernehmen. Auf Netzwerker wie Heil könnte sie gut verzichten, wenn sie eine progressive Koalition im Bund anstrebt.

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