Klingbeils Rekordhaushalt wackelt: Droht der Merz-Koalition das Ampel-Schicksal?

Am Donnerstag ist Bereinigungssitzung. Da klärt der Bundestag die letzten Fragen der Haushaltsplanung für 2027. Es haben sich sehr viele Fragen aufgetürmt. Zu viele?

Der SPD-Haushälter Thorsten Rudolph erkennt im Haushaltsentwurf seines Finanzministers Lars Klingbeil viele Investitionen in die Zukunft. Yannick Bury von der CDU/CSU-Fraktion sieht das Land so wieder „handlungsfähig“. Michael Espendiller von der AfD hält das Ganze hingegen für „die größte Volksverdummung“, weil unter dem Begriff „Investition“ auch Subventionen, Darlehen und Entwicklungshilfen subsumiert würden. Katrin Uhlig von den Grünen nennt den Entwurf „absurd“, weil trotz Sonderschulden das Ziel „neuer zusätzlicher Investitionen“ verfehlt werde. Und Dietmar Bartsch von der Linken befürchtet trotz aller Schulden „sogar eine weitere Verschlechterung des Alltags“ bei den Bürgern.



Dass die Opposition nach der Sommerpause den Klingbeil-Entwurf im Bundestag als verfehlt geißeln würde, war abzusehen. Doch mittlerweile ist auch innerhalb der Koalition der Ärger groß: Die Union wirft der SPD vor, zu wenig im Sozialen zu sparen und somit nichts zur Entlastung von Arbeit und Wirtschaft beizutragen. CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei kassierte daher im ZDF die angekündigte Plastiksteuer wieder ein („Machen wir nicht.“) und schmälerte so die ohnehin löchrige Einnahmenseite des Klingbeil-Entwurfs weiter. Und am Wochenende forderten die CDU/CSU-Fraktionschefs der Länder von ihrem Kanzler Friedrich Merz auch noch die Senkung der Stromsteuer und umfassende Sozialreformen.



Das Problem: Klingbeil hat zu viel Geld. Und gleichzeitig zu wenig. Mit Ausgaben in Höhe von 555,4 Milliarden Euro plant er 2027 einen Rekordhaushalt. Finanziert mit Rekordsteuereinnahmen und Rekordschulden. Doch das mit dem Sparen hat nicht so gut geklappt. Und jetzt kommen auch noch all die Sonderwünsche dazu. Bis zur Bereinigungssitzung im Bundestag am Donnerstag muss sich die Koalition einigen. Doch die Fronten sind verhärtet. Es droht das Ampel-Szenario.

Sonderwünsche könnten die Koalition sprengen

Der Streit um Zucker- und die Plastiksteuer geht also weiter. Zudem will die Union auch noch die Stromsteuer für Privathaushalte senken. Und ein höheres Elterngeld will man Familienministerin Karin Prien (CDU) zusichern. Und bei der Einkommensteuer wollen CDU/CSU auch die inflationsbedingte kalte Progression ausgleichen. Doch wenn die Union mehr Elterngeld bekommt, dann wollen die SPD-geführten Länder bei der geplanten Kürzung des Wohngelds nicht mitgehen. Das Wohngeld zahlen nämlich Bund und Länder paritätisch; und wenn das Wohngeld knapper wird, dann hätten womöglich die Kommunen bei der Sozialhilfe noch größere Sorgen als eh schon. Ein ähnliches Problem hätten Städte und Kreise, wenn der Bund wie geplant beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende einspart.

Dann ist jetzt auch noch Streit um die Grundsicherung ausgebrochen. Angeblich hat man die monatlichen Regelsätze für Erwachsene und Kinder um fünf bis sieben Euro zu hoch angesetzt. Die SPD hätte damit kein Problem, die Union schon. Aber das ist noch längst nicht alles: Letzte Woche erinnerten die Länder nochmals daran, dass ihnen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) das Geld ausgehe. Ohne höheren Bundeszuschuss müsse man schon bald Bus- und Zugverbindungen aus Kostengründen streichen. Das alles könne doch keiner wollen, oder?

Fast vergessen: Das Pflegeneuordnungsgesetz des neuen Gesundheitsministers Carsten Linnemann (CDU) lässt noch einige Fragen offen – und Finanzierungslücken. AOK-Chefin Carola Reimann erinnerte daran, dass schon jetzt mehr Geld fehle, als im gerade beschlossenen Pflegegesetz eingeplant sei. Für dieses Jahr gehe es um gut eine Milliarde und für 2027 um fast 1,4 Milliarden Euro. In der Kostenabschätzung des Gesetzes sei dieser Betrag bislang nicht einkalkuliert. Reimann: „Ob dabei Minderausgaben und Mehreinnahmen richtig abgeschätzt werden, bleibt schleierhaft.“ Da muss der Bund wohl mal wieder ein „Darlehen“ nachschieben.

Doch das alles würde Klingbeils Haushaltspläne sprengen. Und womöglich auch die Koalition.

Schreiben Union oder SPD bereits Scheidungspapiere?

Bereits die Ampel-Koalition von Olaf Scholz (SPD) implodierte an der Geldfrage. Corona und Ukraine-Krieg hatten die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben. Die FDP mit ihrem damaligen Finanzminister Christian Lindner wollte zurück zur Schuldenbremse. SPD und Grüne wollten aber lieber weiter Geld ausgeben: mehr ÖPNV, mehr Bürgergeld und somit mehr Schulden. Dann gab es im Sommer 2024 um Lindners schmalen Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr erheblichen Zwist. Im November 2024 veröffentlichte die FDP dann noch ein Grundsatzpapier zur „Wirtschaftswende Deutschland“, worin die Liberalen die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, eine Senkung der Körperschaftssteuer und eine günstigere Klimapolitik forderten. Der Rest ist Geschichte.

Bislang haben sie bei Union oder SPD noch keine Scheidungspapiere und Manifeste verfasst. Doch die Situation spitzt sich immer weiter zu: Die Rentenreform droht zu zerfasern und von Monat zu Monat an Sparpotenzial einzubüßen – vor allem beim Thema Abschaffung der „Rente mit 63“. Zudem steht für Juli noch eine Rentenerhöhung von 4,1 Prozent auf dem Wunschzettel. Das riecht nach Beitragserhöhung. Oder nach einer verstärkten Zweckentfremdung des kreditfinanzierten Sondervermögens. Schließlich definiert die Bundeshaushaltsordnung Darlehen und gewisse Zuschüsse an die Sozialversicherungen als Investitionen. Nina Warken hatte als Gesundheitsministerin so bereits mehrmals bei den Kassen „investiert“. Warum sollte das Linnemann nicht genauso machen?

Karsten Klein kann da nur den Kopf schütteln. Klein war zu Ampel-Zeiten Haushälter für die FDP-Fraktion: „Es gibt noch so viele andere Tricks, wie sich die Koalition den Haushalt 2027 zurechtbiegen kann“, sagt er zu Berliner und Ostdeutscher Allgemeinen Zeitung. Für 2028 werde es dann aber etwas schwieriger, das immer höhere Ausgabenniveau zu finanzieren. Vor allem die Bereichsausnahme für die Bundeswehr macht Karsten Klein Sorgen. „Uferlos“ sei die und nach oben offen.

FDP-Mann Klein: „Versteinerung des Haushalts“ droht

Auch das Ifo-Institut hatte den „Verschiebebahnhof“ des Verteidigungsetats mehrfach moniert. Demnach würden über die nach oben offenen Rüstungsschulden auch verteidigungsrelevante Schienen, Straßen oder IT-Infrastruktur quersubventioniert. Dafür kann man dann im Kernhaushalt beim regulären Etat des betreffenden Ressorts sparen, um das Geld ins Soziale umzuleiten. Tatsächlich ist etwa der reguläre Etat für Bundesfernstraßen mit dem Haushaltstitel 1201 mit 10,7 Milliarden Euro so niedrig wie seit 2017 nicht mehr. Der Zuschuss für die Rentenversicherung (1102) hingegen soll 2027 um über fünf Milliarden Euro auf 145,2 Milliarden Euro wachsen. Vor zehn Jahren waren es noch 98,3 Milliarden.

Die Bereichsausnahme, also die Grundgesetzänderung vom März 2025, müsse laut Klein rückgängig gemacht werden, wenn man nicht in das französische Schuldenszenario schlittern wolle: in den Teufelskreis aus immer höheren Ausgaben, Schulden und Kreditzahlungen. Die „Versteinerung des Haushalts“ drohe laut Klein dann: „Der enorme Mittelaufwuchs fließt nicht in zukunftsträchtige Nettoinvestitionen, sondern in staatlichen Eigenverbrauch.“ Vor allem in Personal, Tilgung, unproduktive Rüstungsmaschinerie und Soziales. Im Gegenzug würden die Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Zeitverlauf sogar absolut sinken, sagt FDP-Mann Klein.

Ob die Koalition deswegen wie die Ampel seinerzeit zerbricht? Karsten Klein glaubt das nicht. Die Union sei wesentlich biegsamer als die FDP, und: „Welche Alternative hätte die Union denn zur SPD?“

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