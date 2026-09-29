Wenn einem der Staat zum Wegziehen rät: Der Jude Sascha Chaimowicz über sein Leben in Kreuzberg

Juden geht es nicht gut im derzeitigen Deutschland, im derzeitigen Berlin. Und schlimm genug, dass sich dieser Satz 81 Jahre nach Holocaust und Kriegsende wieder mit Beweisen füllt: Wo eigentlich bleibt die kollektive Scham darüber? Eine, die nicht nur theoretisch da steht und in wohlfeilen Politikerstatements zu bleierner Substanz gerinnt, sondern eine, die sich öffentlich entlädt? In Demos, Protestaktionen, Offenen Briefen der Zivilgesellschaft?



Es ist beschämend, dass sich die Betroffenen selbst herauswagen müssen in die Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen. Gesicht zu zeigen – das steigert die Gefahr, die ohnehin inzwischen für sie existiert, noch einmal mehr.

Auch Sascha Chaimowicz, der Chef des Zeit-Magazins, hat jetzt im Podcast „based“ der Journalisten Benni Scherp, Dominik Steffens und des taz-Kollegen Jan Feddersen davon erzählt, wie es ihm als Kreuzberger mit seiner Familie ergeht. Über 40 Prozent holte die Linke hier bei der Berlin-Wahl, jene Linke, deren Neuköllner Bezirksverband ein evidentes Antisemitismusproblem hat.

Ein Satz wie ein Offenbarungseid

Sascha Chaimowicz erzählt in dieser Folge von einem Erlebnis, von dem er zuvor schon Paul Ronzheimer in dessen Podcast berichtet hat, und das sich wie ein Offenbarungseid anhört – staatlicherseits.



Denn als seine Frau eine städtische Familienberatungsstelle aufsuchte, soll eine Mitarbeiterin ihr gesagt haben: „An eurer Stelle würde ich das Kind nicht in einer Kreuzberger öffentlichen Schule einschulen.“ Mit Blick auf Fälle von Mobbing gegen jüdische und israelische Kinder, empfahl sie, sei eine Schule in Charlottenburg oder eine christliche Privatschule eher zu wählen.

Zustimmung wird geprüft...

Chaimowicz selbst interpretiert den Rat nicht als böse Absicht: Vermutlich habe die Mitarbeiterin einfach ehrlich sagen wollen, was sie aus ihrer Erfahrung für richtig halte. Denn: In eine E-Mail würde sie so etwas vermutlich nicht schreiben.



Wenn so die Lösung eines Antisemitismusproblems aussieht, sollte man wohl besser davon sprechen, dass hier ein Problem lediglich verwaltet wird. Denn was bedeutet es, Betroffenen zu empfehlen, wegzuziehen, ihre Nachbarn, Freunde und gewohnten Strukturen zu verlassen? Es bedeutet Kapitulation.

Und auch, wenn man diesen einzelnen Bericht nicht zur amtlichen Lagebeschreibung Kreuzbergs aufblasen kann, als Momentaufnahme ist er von beträchtlicher Wucht. Dabei ist Chaimowicz noch nicht mal jemand, der linke Schlagworte zu Bedrohungserklärungen umdeutet.



Er erzählt vielmehr, dass er sich in Kreuzberg lange ausgesprochen frei und entspannt gefühlt habe. Zwar habe er antisemitische Erfahrungen in München und Berlin durchaus gemacht, aber sie hätten sein Lebensgefühl nicht bestimmt. Erst seit dem 7. Oktober 2023 habe sich etwas verändert. Jüdische Freunde würden ihren Davidstern verstecken, seine Familie denke über ihren Wegzug nach.

Nahostkonflikt taugt nicht zum Schwarz-Weiß-Denken

Nach der Berliner Landtagswahl konnte er dann nicht mehr an sich halten. „Liebe Nachbarn, was habt ihr da bitte gewählt?“, überschrieb er ein Essay, das einen Tag später auf Zeit-Online erschien. Darin fragte er sich, wie es zusammenpasst, dass gerade in seinem unmittelbaren Lebensumfeld eine Partei so stark gewählt wird, obwohl er und andere Juden zunehmender Feindseligkeit ausgesetzt seien. Er kenne Fünfjährige, die von ihren jüdischen Eltern wissen, dass sie das Wort „Israel“ draußen nicht verwenden dürfen. Fünfjährige!



Weiter heißt es in dem Essay: „‚Gratulation zum Wahlsieg‘, schrieb mir mein Münchner Vater, Sohn von KZ-Überlebenden, gestern Abend. Ich glaube, er kann nicht verstehen, wie wir hier leben können. In guten Momenten sage ich ihm, dass ich unser Viertel trotz allem liebe: Wir sind befreundet mit Arabern, die wissen, dass ich jüdisch bin und Familie in Israel habe, und manche von ihnen gehören zu den ersten Menschen, die ich rufen würde, wenn ich Hilfe bräuchte.“



Das illustriert sehr gut, wie wenig der Nahostkonflikt, der inzwischen auch auf Berlins Straßen ausgetragen wird, zum Schwarz-Weiß-Denken taugt. Auch unterscheidet Chaimowicz sehr wohl zwischen legitimer Israelkritik und Antisemitismus. Aber wenn sich ein jüdisches Paar, wie er und seine Frau, nicht mehr fragt, welche Schule gut für ihr Kind ist, sondern welche Schule für ein jüdisches Kind überhaupt infrage kommt, dann ist in Deutschland eindeutig etwas gründlich schiefgelaufen.

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